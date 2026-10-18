Trực tiếp Twente vs Utrecht: Utrecht vượt lên dẫn trước

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Twente vs Utrecht: Utrecht vượt lên dẫn trước

Văn Thể18/10/2026 20:14

Twente chơi rất tốt trên sân nhà, thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Utrecht, đội xếp hạng 14, lúc 01:00 ngày 19/10/2026 tại De Grolsch Veste.

Twente1 - 2UtrechtHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Twente 1 - 2 Utrecht.

  • 88'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 62% - 38% Utrecht, dứt điểm 22 - 15 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 4; phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 4.

  • 74'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 59% - 41% Utrecht, dứt điểm 17 - 13 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 5 - 4; phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 2 - 3.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Twente): Lucas hesselink of vennegoor vào sân thay Aske Emil Berg Adelgaard.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Utrecht): Adrian Blake vào sân thay Yoann Cathline.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Utrecht): S. van Duijn vào sân thay Ángel Alarcón.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Davy Van Den Berg (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Utrecht): Nordin Amrabat vào sân thay Oualid Agougil.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Utrecht): Davy Van Den Berg vào sân thay Siebe Horemans.

  • 63'BÀN THẮNG! Utrecht (1-2)

    Phút 63': Ángel Alarcón (Utrecht) lập công (kiến tạo: Arthur Zagre). Tỷ số: 1 - 2.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Twente): Thomas Van den Belt vào sân thay Robin Propper.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Twente): Younes Taha El Idrissi vào sân thay Kristian Nokkvi Hlynsson.

  • 61'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 58% - 42% Utrecht, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': Siebe Horemans (Utrecht) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Twente 55% - 45% Utrecht, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 47'BÀN THẮNG! Utrecht (1-1)

    Phút 47': Ángel Alarcón (Utrecht) lập công (kiến tạo: Arthur Zagre). Tỷ số: 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Twente): Marko Pjaca vào sân thay Daan Rots.

  • 36'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 59% - 41% Utrecht, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 28'BÀN THẮNG! Twente (1-0)

    Phút 28': Daouda Weidmann (Twente) lập công (kiến tạo: Aske Emil Berg Adelgaard). Tỷ số: 1 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Twente 56% - 44% Utrecht, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 2.

  • 12'Twente ép sân

    Cầm bóng: Twente 82% - 18% Utrecht, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Twente tiếp đón Utrecht.

Cập nhật lúc 02:49 19/10/2026

Đội hình chính thức
Twente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom
Utrecht
Sơ đồ 3-4-3 · HLV A. Correia
16
J. Drommel
28
B. van Rooij
3
R. Pröpper
4
R. Nijstad
29
A. Adelgaard
6
R. Zerrouki
8
D. Weidmann
11
D. Rots
14
K. Hlynsson
27
S. Ørjasæter
9
W. Weghorst
22
S. Padt
2
S. Horemans
3
M. Didden
5
N. Panagiotou
23
N. Vesterlund
8
van Overeem
38
O. Agougil
92
A. Zagré
11
Ángel Alarcón
20
D. de Wit
10
Y. Cathline
Dự bị
Twente
18 Jordy Bawuah31 Yannick Gerritsen24 K. Kurowski39 J. Meilink22 R. Pasveer7 M. Pjaca2 M. Rosiak10 Y. Taha17 Thorvaldsen
Utrecht
17 S. van Duijn47 E. C. Owen31 M. Eppink33 K. Gadellaa32 Kloosterboer18 J. Medić6 G. Offerhaus21 Ogidi Nwankwo34 van den Berg
Cập nhật đội hình lúc 00:32 19/10/2026
TwenteThống kêUtrecht
62%
Kiểm soát bóng
38%
22
Dứt điểm
15
5
Trúng đích
5
5
Phạt góc
4
10
Phạm lỗi
9
2
Thủ môn cứu thua
4

Twente chơi rất tốt trên sân nhà, và De Grolsch Veste là nơi họ mong muốn tiếp tục đà hưng phấn. Chủ nhà đang xếp hạng 4 với 17 điểm, trong khi Utrecht đứng thứ 14 với 8 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 19/10/2026.

Twente tự tin trước giờ bóng lăn

Phong độ của Twente là lý do chính để tin vào lợi thế chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa thua trận nào. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một tập thể vận hành ổn định, biết cách giành điểm ngay cả khi trận đấu không thuận lợi.

Quan trọng hơn, đó là kiểu phong độ thường được nuôi dưỡng bởi bầu không khí sân nhà. Khi được khán giả cổ vũ, Twente có điều kiện kiểm soát nhịp độ, chủ động gây sức ép và buộc đối thủ phải lùi sâu phòng ngự.

Utrecht có phong độ thất thường

Ở chiều ngược lại, Utrecht chưa tìm được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, nhưng trước đó kết quả đan xen thắng và thua, cho thấy họ chưa duy trì được mạch chiến thắng dài.

Với 8 điểm và vị trí thứ 14, Utrecht cần những điểm số có giá trị để rời xa nhóm cuối bảng. Một chuyến làm khách tại De Grolsch Veste vì thế là bài kiểm tra khó đối với tinh thần và sự kỷ luật của họ.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về phong độ và thứ hạng khá rõ, lịch sử gần đây giữa hai đội lại khá cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Twente thắng 2 trận, hòa 1 trận và Utrecht cũng thắng 2 trận. Điều này nhắc rằng Utrecht hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho chủ nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khoảng cách 9 điểm trên bảng xếp hạng phản ánh sự khác biệt giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Twente nhiều khả năng sẽ muốn khai thác lợi thế sân nhà để giành quyền kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Việc giữ vững sự chắc chắn ở phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội sẽ giúp họ duy trì mạch phong độ đang có.

Trong khi đó, Utrecht cần sự tập trung cao độ để hạn chế sai sót và tìm cách tận dụng những khoảng trống khi Twente dâng cao. Một bàn thắng sớm có thể thay đổi hoàn toàn cục diện, nhất là với đội khách đang cần lấy lại sự tự tin.

Nhận định

Nhìn chung, Twente có nhiều lợi thế hơn: phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và được thi đấu trên sân nhà. Nếu duy trì được sự ổn định như những tuần qua, họ là bên được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng gần đây cho thấy Utrecht không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Twente · 2 thắng1 hòaUtrecht · 2 thắng
15/03/2026
Twente
0 - 2
Utrecht
UTR
14/01/2026
Vòng 1/8
Utrecht
1 - 2
Twente
TWE
07/12/2025
Utrecht
1 - 1
Twente
Hòa
11/05/2025
Twente
2 - 0
Utrecht
TWE
01/09/2024
Utrecht
2 - 1
Twente
UTR
Twente
5 trận gần nhất
THTTT
8
Trận
5-2-1
T-H-B
16
Ghi (TB 2.0)
8
Thủng lưới
Utrecht
5 trận gần nhất
TBTHB
8
Trận
2-2-4
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
25
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord9720+2123TTTTT
2AZ Alkmaar8611+1019BTHTT
3PSV Eindhoven9612+1519BTBTT
4Twente8521+817HTTTH
5Ajax8431+1215HHTTB
13Cambuur8224-88THTHB
14Utrecht8224-118TBTHB
15Telstar9135-86BHBHB
Tình hình lực lượng
Twente
M. Bruns (Inactive)
S. Lemkin (Muscle Injury)
L. Unnerstall (Inactive)
M. Bruns (Inactive)
S. Lemkin (Muscle Injury)
L. Unnerstall (Inactive)
Utrecht
A. Engwanda (Hamstring Injury)
V. Jensen (Knee Injury)
M. Jonathans (Knee Injury)
N. Ohio (Knee Injury)
A. Stepanov (Ankle Injury)
K. Paredes (Knee Injury)
A. Engwanda (Hamstring Injury)
V. Jensen (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Twente vs Utrecht: Utrecht vượt lên dẫn trước
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO