TRỰC TIẾP Trực tiếp Twente vs Willem II: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Twente đang duy trì phong độ cao với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất, sẵn sàng tiếp Willem II tại De Grolsch Veste lúc 18:15 ngày 22/11/2026.

Twente 0 - 0 Willem II Hiệp 2 — phút 52' 52' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

48' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 65% - 35% Willem II, dứt điểm 13 - 1 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 0 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Willem II): Finn Stam vào sân thay Tonny Vilhena.

43' Thẻ đỏ Phút 43': Nathan Tjoe-A-On (Willem II) nhận thẻ đỏ.

36' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 69% - 31% Willem II, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 0 - 4.

33' Thẻ vàng Phút 33': Nathan Tjoe-A-On (Willem II) nhận thẻ vàng (Dissent).

24' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 74% - 26% Willem II, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 0 - 3.

12' Twente ép sân Cầm bóng: Twente 65% - 35% Willem II, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Twente tiếp đón Willem II.

Cập nhật lúc 19:27 22/11/2026

Đội hình chính thức Twente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom Willem II Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Streppel 16 J. Drommel 28 B. van Rooij 3 R. Pröpper 4 R. Nijstad 29 A. Adelgaard 6 R. Zerrouki 8 D. Weidmann 11 D. Rots 10 Y. Taha 27 S. Ørjasæter 9 W. Weghorst 26 M. Delanghe 5 H. ter Avest 83 M. Lemmens 23 M. Dekker 24 N. Tjoe-A-On 6 C. Twigt 8 K. Boogaard 52 T. Vilhena 19 Uriel van Aalst 32 V. van Crooij 9 D. Haen Dự bị Twente 41 G. Besselink 18 Jordy Bawuah 31 Yannick Gerritsen 14 K. Hlynsson 39 J. Meilink 22 R. Pasveer 7 M. Pjaca 2 M. Rosiak 25 Lucas Vennegoor of Hesselink Willem II 7 J. Slory 3 F. Stam 28 T. Verheydt 18 Anass Zarrouk 31 K. de Leeuw 22 Per van Loon 21 van der Steen 10 J. Schuurman 17 O. Martin Cập nhật đội hình lúc 17:49 22/11/2026

Twente Thống kê Willem II 65% Kiểm soát bóng 35% 13 Dứt điểm 1 4 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 4 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 4

Twente đang duy trì phong độ cao và đó là điểm tựa lớn nhất của họ trước cuộc tiếp đón Willem II tại sân De Grolsch Veste lúc 18:15 ngày 22/11/2026. Đội chủ nhà chưa thua trong 5 trận gần nhất, trong khi đối thủ chỉ thắng 1 trận trong cùng giai đoạn.

Twente giữ nhịp ổn định, bất bại 5 trận liên tiếp

Trong 5 trận gần nhất, Twente thắng 4 trận và hòa 1 trận. Trận hòa là kết quả mới nhất, trước đó họ có chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành ổn định và hiếm khi để mất điểm.

Phong độ ấy phản ánh trên bảng xếp hạng. Twente đang đứng thứ 4 với 24 điểm, vị trí cho thấy họ nằm trong nhóm đầu và bám sát cuộc đua phía trên.

Willem II chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng

Willem II có hành trình trái ngược. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ là một kết quả hòa, nhưng trước đó họ chưa tạo được mạch kết quả tích cực nào kéo dài.

Hiện Willem II xếp thứ 18 với 3 điểm. Khoảng cách với Twente lên tới 21 điểm, một chênh lệch phản ánh rõ khoảng cách về phong độ và vị thế giữa hai đội.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Twente

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Twente thắng 3 trận, hòa 2 trận và Willem II chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội bóng chơi trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ đang lên và lợi thế sân nhà, Twente nhiều khả năng sẽ chủ động trận đấu và gây áp lực ngay từ đầu. Điều họ cần là giữ sự tập trung và duy trì tính kỷ luật đã giúp họ bất bại 5 trận liền.

Về phía Willem II, thử thách lớn nhất là phá vỡ chuỗi kết quả thiếu ổn định. Đội khách cần thể hiện sự chắc chắn ngay từ những phút đầu để tránh bị cuốn vào thế trận bị động trước một đối thủ đang tự tin.

Nhận định

Mọi chỉ số đều nghiêng về Twente: phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn, lợi thế đối đầu và yếu tố sân nhà. Nếu duy trì được sự ổn định vốn có, đội chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục mạch kết quả tích cực trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Twente · 3 thắng 2 hòa Willem II · 0 thắng Twente 6 - 2 Willem II TWE Willem II 0 - 1 Twente TWE Willem II 0 - 1 Twente TWE Twente 1 - 1 Willem II Hòa Twente 1 - 1 Willem II Hòa

Twente 5 trận gần nhất H T T T T 12 Trận 7-3-2 T-H-B 30 Ghi (TB 2.5) 12 Thủng lưới Willem II 5 trận gần nhất H B T B B 12 Trận 0-3-9 T-H-B 11 Ghi (TB 0.9) 40 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 13 9 2 2 +28 29 T T T H B 2 Ajax 12 7 4 1 +17 25 H T T T H 3 Feyenoord 13 7 4 2 +18 25 B B H H T 4 Twente 12 7 3 2 +18 24 H T T B H 5 Heerenveen 13 7 3 3 +10 24 T T T T T … 17 ADO Den Haag 12 2 3 7 -9 9 T B B T H 18 Willem II 12 0 3 9 -29 3 H B B B B

Tình hình lực lượng Twente ✚ M. Bruns (Inactive) ✚ F. Thorvaldsen (Inactive) ✚ L. Unnerstall (Inactive) ✚ S. Lemkin (Muscle Injury) Willem II ✚ T. Didillon Hodl (Inactive) ✚ J. Hoogma (Knee Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury)