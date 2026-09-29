TRỰC TIẾP Trực tiếp Úc vs Brazil: Brazil vượt lên dẫn trước Được thi đấu trên sân nhà Suncorp Stadium nhưng đội tuyển Úc đang chịu áp lực lớn khi chưa biết đến mùi chiến thắng trong các trận đấu gần đây trước tuyển Brazil.

Úc 2 - 3 Brazil Hiệp 2 — phút 80' 80' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Úc 2 - 3 Brazil.

76' Brazil ép sân Cầm bóng: Úc 46% - 54% Brazil, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 15 - 11, cứu thua 3 - 0.

69' Thay người Phút 69' (Úc): R. McGree vào sân thay C. Metcalfe.

69' BÀN THẮNG! Brazil (2-3) Phút 69': Bruno Guimaraes (Brazil) lập công (kiến tạo: Endrick). Tỷ số: 2 - 3.

68' Thẻ vàng Phút 68': Endrick (Brazil) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

68' Thẻ vàng Phút 68': H. Souttar (Úc) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

64' Brazil ép sân Cầm bóng: Úc 46% - 54% Brazil, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 3 - 0.

61' Thay người Phút 61' (Brazil): Andrey Santos vào sân thay Gabriel Bontempo.

61' Thay người Phút 61' (Brazil): Estevao vào sân thay Rayan.

61' Thay người Phút 61' (Brazil): Matheuzinho vào sân thay Vanderson.

57' Thẻ vàng Phút 57': N. Irankunda (Úc) nhận thẻ vàng (Tripping).

52' Brazil ép sân Cầm bóng: Úc 44% - 56% Brazil, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 2 - 0.

46' Thay người Phút 46' (Brazil): Endrick vào sân thay Raphinha.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

45' BÀN THẮNG! Brazil (2-2) Phút 45': Raphinha (Brazil) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

40' Thẻ vàng Phút 40': Gabriel (Brazil) nhận thẻ vàng (Roughing).

36' Brazil ép sân Cầm bóng: Úc 39% - 61% Brazil, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 2 - 0.

33' BÀN THẮNG! Úc (2-1) Phút 33': C. Metcalfe (Úc) lập công (kiến tạo: A. Circati). Tỷ số: 2 - 1.

28' BÀN THẮNG! Úc (1-1) Phút 28': A. Circati (Úc) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

24' Brazil ép sân Cầm bóng: Úc 33% - 67% Brazil, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 3); phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 0.

12' Brazil ép sân Cầm bóng: Úc 22% - 78% Brazil, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 3); phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 2 - 0.

3' BÀN THẮNG! Brazil (0-1) Phút 3': Vanderson (Brazil) lập công (kiến tạo: Gabriel Bontempo). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Úc tiếp đón Brazil.

Cập nhật lúc 18:53 29/09/2026

Đội hình chính thức Úc Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Tony Popovic Brazil Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carlo Ancelotti 18 Patrick Beach 3 Alessandro Circati 19 Harry Souttar 25 Lucas Herrington 4 Jacob Italiano 22 Jackson Irvine 24 Paul Okon-Engstler 16 Aziz Behich 8 Connor Metcalfe 17 Nestory Irankunda 26 Tete Yengi 12 Otávio Costa 2 Vanderson 24 Jair 3 Gabriel Magalhães 16 Mauro Júnior 8 Bruno Guimarães 5 Danilo Santos 26 Rayan 25 Gabriel Bontempo 7 Vinícius Júnior 10 Raphinha Dự bị Úc 1 Jacob Chapman 12 Paul Izzo 5 Kasey Bos 2 Miloš Degenek 6 Jason Geria 15 Dylan Leonard 21 Kealey Adamson 10 Nishan Velupillay 7 Patrick Yazbek Brazil 1 Hugo Souza 23 Pedro Morisco 6 Douglas Santos 13 Matheuzinho 4 Marquinhos 14 Vitor Reis 15 Arthur Dias 17 Breno Bidon 18 Douglas Luiz Cập nhật đội hình lúc 16:33 29/09/2026

Úc Thống kê Brazil 46% Kiểm soát bóng 54% 6 Dứt điểm 12 2 Trúng đích 6 3 Phạt góc 4 15 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 0

Đội tuyển Úc bước vào màn tiếp đón Brazil trên sân vận động Suncorp Stadium với gánh nặng tâm lý không hề nhỏ, khi ưu thế sân bãi chưa thể trở thành điểm tựa vững chắc để mang về những kết quả như kỳ vọng.

Lợi thế sân bãi và bài toán phong độ của đội tuyển Úc

Dù được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả nhà, màn trình diễn thời gian qua của đội tuyển Úc lại cho thấy dấu hiệu chững lại rõ rệt. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng xứ chuột túi không giành được bất kỳ chiến thắng nào, phải nhận 1 trận thua và 2 trận hòa liên tiếp. Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến sự tự tin của các cầu thủ suy giảm, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về khả năng chuyển hóa lợi thế địa lợi thành kết quả tích cực.

Sự thiếu đột biến ở những thời khắc quyết định khiến lối chơi của đội chủ nhà trở nên dễ bị đối phương bắt bài. Khi bước vào cuộc so tài tại Suncorp Stadium, việc tìm lại cảm giác chiến thắng trở thành mục tiêu bắt buộc nhưng cũng đi kèm vô vàn thử thách.

Sự tự tin và tính hiệu quả của đại diện Nam Mỹ

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Brazil hành quân đến đất Úc với hành trang phong độ thuyết phục hơn đáng kể. Trong chuỗi 5 trận gần nhất, đại diện Nam Mỹ đã giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Sự ổn định và khả năng tạo đột biến giúp đoàn quân áo vàng xanh duy trì được vị thế chủ động trước nhiều đối thủ khác nhau.

Dù vừa phải nhận một kết quả bất lợi ở lần ra sân gần nhất, bản lĩnh của Brazil vẫn là yếu tố được đánh giá rất cao. Họ sở hữu dàn cầu thủ có khả năng định đoạt cục diện trận đấu bằng kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp biến hóa, điều sẽ tạo ra sức ép nghẹt thở lên hàng phòng ngự đối phương.

Tương quan đối đầu nghiêng về đội khách

Bên cạnh phong độ hiện tại, kết quả chạm trán trong quá khứ gần đây cũng đang ủng hộ đại diện xứ sở Samba. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Brazil chiếm ưu thế với 1 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi đội tuyển Úc hoàn toàn không giành được thắng lợi nào.

Nhìn chung, với việc đội khách sở hữu phong độ ổn định hơn và từng có kết quả thuận lợi ở các lần đụng độ trước, đội tuyển Úc sẽ phải nỗ lực tối đa nếu muốn giải tỏa áp lực và giành lấy một kết quả khả quan trên sân nhà Suncorp Stadium.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Úc · 0 thắng 1 hòa Brazil · 1 thắng Úc 1 - 1 Brazil Hòa Úc 0 - 4 Brazil BRA

Úc 5 trận gần nhất H H H B T 3 Trận 0-2-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 3 Thủng lưới Brazil 5 trận gần nhất H B T T T 5 Trận 3-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 7 Thủng lưới