TRỰC TIẾP Trực tiếp Úc vs Brazil: Úc mở tỷ số Cuộc đấu giữa Úc và Brazil lúc 17h00 ngày 25/09/2026 trên sân Queensland Country Bank Stadium hứa hẹn sôi nổi khi đôi bên đều có hàng công đạt hiệu quả cao.

Úc 1 - 0 Brazil Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Úc 1 - 0 Brazil.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Úc): P. Yazbek vào sân thay J. Irvine.

84' Thay người Phút 84' (Úc): J. Geria vào sân thay J. Italiano.

84' Thay người Phút 84' (Úc): M. Younis vào sân thay C. Metcalfe.

84' Thay người Phút 84' (Úc): A. O'Neill vào sân thay P. Okon-Engstler.

76' Thay người Phút 76' (Úc): R. McGree vào sân thay N. Irankunda.

76' Thay người Phút 76' (Brazil): Cunha vào sân thay Vitor Reis.

76' Thay người Phút 76' (Brazil): Mauro Junior vào sân thay Douglas Santos.

76' Thay người Phút 76' (Brazil): Rayan vào sân thay Estevao.

68' BÀN THẮNG! Úc (1-0) Phút 68': N. Irankunda (Úc) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

65' Thay người Phút 65' (Brazil): Samuel Lino vào sân thay Vinicius Junior.

65' Thay người Phút 65' (Brazil): Pedro vào sân thay Endrick.

62' Thay người Phút 62' (Brazil): Douglas Luiz vào sân thay Bruno Guimaraes.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+1' VAR Phút 45+1': Goal Disallowed - Foul.

20' Thẻ vàng Phút 20': J. Irvine (Úc) nhận thẻ vàng (Roughing).

0' Trận đấu bắt đầu Úc tiếp đón Brazil.

Cập nhật lúc 19:04 25/09/2026

Trận so tài giữa Úc và Brazil diễn ra lúc 17:00 ngày 25/09/2026 tại sân vận động Queensland Country Bank Stadium được chờ đợi sẽ mang đến màn trình diễn đôi công hấp dẫn. Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn nằm ở sức tấn công sắc bén của hai đội, khi cả đại diện xứ chuột túi lẫn những vũ công Samba đều đang sở hữu hàng công thi đấu đầy hiệu quả.

Phong độ thi đấu của hai đội

Nhìn vào các trận đấu vừa qua, Úc đang trải qua giai đoạn có phần chững lại khi chưa thể giành niềm vui trọn vẹn trong 2 lần ra sân gần đây. Đội bóng này có 1 trận hòa và nhận 1 trận thua ở chuỗi trận vừa qua. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân nhà Queensland Country Bank Stadium cùng quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng sẽ thúc đẩy các chân sút Úc chủ động đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép.

Ở chiều ngược lại, Brazil bước vào trận đấu này sau một cú vấp ngã với 1 trận thua ở lần xuất quân gần nhất. Trước thất bại đó, đội bóng vàng xanh từng thể hiện phong độ ấn tượng với mạch 3 chiến thắng liên tiếp. Sức mạnh hỏa lực vẫn là điểm tựa lớn nhất của Brazil, giúp họ duy trì vị thế áp đặt lối chơi và sẵn sàng trừng phạt mọi sơ hở nơi tuyến phòng ngự đối phương.

Tương quan đối đầu và kịch bản chiến thuật

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, hai bên mới chỉ so tài đúng 1 lần trong quá khứ. Ở trận đấu duy nhất đó, Brazil là đội giành chiến thắng tuyệt đối, trong khi Úc chưa có được thắng lợi hay kết quả hòa nào trước đại diện Nam Mỹ. Kết quả này mang lại lợi thế tinh thần đáng kể cho Brazil, song Úc cũng rất khao khát đòi lại món nợ cũ.

Với việc cả Úc lẫn Brazil đều xây dựng lối chơi xung quanh những nhân tố tấn công hiệu quả, thế trận tại Queensland Country Bank Stadium nhiều khả năng sẽ diễn ra cởi mở ngay từ những phút đầu. Brazil được kỳ vọng sẽ kiểm soát nhịp độ nhờ kỹ thuật cá nhân vượt trội, trong khi Úc sẵn sàng tận dụng tốc độ và sức mạnh thể chất để tung ra các đòn phản công chớp nhoáng, hứa hẹn một cuộc rượt đuổi bàn thắng đầy kịch tính.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Úc · 0 thắng 0 hòa Brazil · 1 thắng Úc 0 - 4 Brazil BRA

Úc 5 trận gần nhất H H B T H 2 Trận 0-1-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới Brazil 5 trận gần nhất B T T T H 4 Trận 3-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 6 Thủng lưới