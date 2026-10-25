Trực tiếp Udinese vs AC Milan: AC Milan nhân đôi cách biệt

TRỰC TIẾPTrực tiếp Udinese vs AC Milan: AC Milan nhân đôi cách biệt
AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 15 điểm, trong khi Udinese đứng thứ 16. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 26/10 tại Bluenergy Stadium.
- 79'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Udinese 0 - 2 AC Milan.
- 75'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Udinese 43% - 57% AC Milan, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 2 - 4.
- 73'Thay người
Phút 73' (AC Milan): Ruben Loftus-Cheek vào sân thay Omari Hutchinson.
- 73'Thay người
Phút 73' (AC Milan): Yunus Musah vào sân thay Fikayo Tomori.
- 65'BÀN THẮNG! AC Milan (0-2)
Phút 65': Omari Hutchinson (AC Milan) lập công. Tỷ số: 0 - 2.
- 64'Thay người
Phút 64' (Udinese): Juan Arizala vào sân thay Hassane Kamara.
- 63'AC Milan ép sân
Cầm bóng: Udinese 42% - 58% AC Milan, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 4.
- 63'Thay người
Phút 63' (Udinese): Nicolo Zaniolo vào sân thay Mergim Vojvoda.
- 51'AC Milan ép sân
Cầm bóng: Udinese 39% - 61% AC Milan, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 0 - 4.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Udinese): Lennon Miller vào sân thay Jakub Piotrowski.
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Jesper Karlstrom (Udinese) nhận thẻ vàng (Foul).
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Gonçalo Ramos (AC Milan) nhận thẻ vàng (Foul).
- 38'AC Milan ép sân
Cầm bóng: Udinese 38% - 62% AC Milan, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 26'AC Milan ép sân
Cầm bóng: Udinese 34% - 66% AC Milan, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 14'AC Milan ép sân
Cầm bóng: Udinese 16% - 84% AC Milan, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 6'BÀN THẮNG! AC Milan (0-1)
Phút 6': Christian Pulisic (AC Milan) lập công (kiến tạo: Luka Modrić). Tỷ số: 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Udinese tiếp đón AC Milan.
Cập nhật lúc 04:21 26/10/2026
AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 15 điểm. Chuyến làm khách trước Udinese, đội đang xếp hạng 16 với 4 điểm, là cơ hội để đội khách giữ vững vị trí trong nhóm đầu. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 26/10/2026 trên sân Bluenergy Stadium.
AC Milan giữ nhịp tốt trong nhóm đầu
Với 15 điểm, AC Milan đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Vị trí này giúp đội bóng thành Milan nằm sát nhóm dự cúp châu lục và có lý do để nhìn lên phía trên.
Phong độ gần đây củng cố cho vị thế ấy. Trong 5 trận gần nhất, AC Milan thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận thua duy nhất là trận mới nhất, nên đội khách sẽ muốn nhanh chóng lấy lại nhịp thắng.
Chuỗi trước đó cho thấy đội có khả năng duy trì sự ổn định: hai trận thắng liên tiếp, một trận hòa rồi lại thắng. Với một đội bám đuổi nhóm đầu, sự đều đặn như vậy thường quan trọng hơn những trận thắng đơn lẻ.
Udinese nặng áp lực ở nửa dưới bảng
Udinese đang ở hướng ngược lại. Đội chủ nhà xếp hạng 16 với 4 điểm, kém AC Milan 11 điểm. Khoảng cách này phản ánh rõ chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.
Trong 5 trận gần nhất, Udinese không có trận thắng nào: thua 4 trận và hòa 1 trận. Đội chủ nhà thua trong hai trận mới nhất, nên rất cần một kết quả tích cực để cải thiện tinh thần trước khi đối đầu đối thủ mạnh hơn.
Thế đối đầu nghiêng về AC Milan
Lịch sử gặp nhau gần đây cũng đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, AC Milan thắng 4 lần, Udinese thắng 1 lần và không có trận hòa nào.
Tỷ lệ này cho thấy các cuộc gặp gần đây hiếm khi kết thúc với tỷ số cân bằng. Dù vậy, chỉ một lần Udinese thắng cũng đủ nhắc rằng đội chủ nhà từng làm được điều đó, và sân nhà luôn là nơi họ có thể tạo bất ngờ.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với phong độ đang đi xuống, Udinese nhiều khả năng sẽ cần một lối chơi thực dụng, chú trọng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng sự cổ vũ trên sân nhà. Việc chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất khiến mỗi sai sót trở nên đắt giá hơn.
AC Milan, ngược lại, có lợi thế về tâm lý nhờ vị trí trên bảng và chuỗi trận có nhiều chiến thắng. Điều đội khách cần là kiểm soát nhịp độ, tránh để chủ nhà có thêm động lực ngay từ những phút đầu, đồng thời duy trì sự tập trung để không lặp lại trận thua gần nhất.
Nhận định
Nhìn chung, mọi chỉ số đều nghiêng về AC Milan: vị trí cao hơn, khoảng cách 11 điểm, phong độ tốt hơn và thế đối đầu áp đảo trong 5 lần gần nhất. Udinese đang gặp khó khăn và cần nỗ lực lớn để tạo bất ngờ trên sân nhà.
Dù vậy, bóng đá luôn có những biến số. Nếu AC Milan chủ quan, Udinese vẫn có thể gây khó khăn bằng sự quyết tâm. Với tham vọng bám sát nhóm dự cúp châu lục, đội khách sẽ cần một màn trình diễn chắc chắn để giữ vị trí hiện tại.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)