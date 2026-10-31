Trực tiếp Udinese vs AS Roma: Hiệp 2 bắt đầu, AS Roma dẫn 4-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Udinese vs AS Roma: Hiệp 2 bắt đầu, AS Roma dẫn 4-0

Văn Thể31/10/2026 19:15

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 21 điểm, hơn Udinese ở hạng 17 tới 16 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 00:00 ngày 01/11/2026.

Udinese0 - 4AS RomaHiệp 2 — phút 49'
  • 49'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Udinese 0 - 4 AS Roma.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Udinese 46% - 54% AS Roma, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 2 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 4.

  • 37'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: Udinese 46% - 54% AS Roma, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 1 - 2.

  • 37'BÀN THẮNG! AS Roma (0-4)

    Phút 37': Evan Ndicka (AS Roma) lập công (kiến tạo: Matias Soule). Tỷ số: 0 - 4.

  • 33'BÀN THẮNG! AS Roma (0-3)

    Phút 33': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Matias Soule). Tỷ số: 0 - 3.

  • 31'BÀN THẮNG! AS Roma (0-2)

    Phút 31': Rodrigo Mora (AS Roma) lập công (kiến tạo: Bryan Cristante). Tỷ số: 0 - 2.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Udinese 47% - 53% AS Roma, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Lennon Miller (Udinese) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Udinese 48% - 52% AS Roma, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 10'BÀN THẮNG! AS Roma (0-1)

    Phút 10': Bryan Cristante (AS Roma) lập công (kiến tạo: Wesley Vinícius França Lima). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Udinese tiếp đón AS Roma.

Cập nhật lúc 01:05 01/11/2026

Đội hình chính thức
Udinese
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV K. Runjaic
AS Roma
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini
40
M. Okoye
14
J. Abankwah
27
C. Kabasele
16
M. Palma
23
M. Vojvoda
8
J. Karlström
38
L. Miller
11
H. Kamara
10
N. Zaniolo
32
Ekkelenkamp
9
K. Davis
95
P. Gollini
87
D. Ghilardi
5
E. Ndicka
22
Hermoso
20
N. Molina
15
M. de Roon
4
B. Cristante
43
Wesley
18
M. Soulé
86
Rodrigo Mora
14
D. Malen
Dự bị
Udinese
13 N. Bertola30 Chakvetadze20 J. Arizala77 E. Ebosse46 Unai Gómez91 L. JovanoviÄ4 S. Lovrić41 B. Mrozek93 D. Padelli
AS Roma
26 L. Balerdi78 Mandjou Camara9 S. Castro70 G. De Marzi63 Alessandro Di Nunzio3 Koulierakis77 E. Lulli23 G. Mancini61 N. Pisilli
Cập nhật đội hình lúc 23:32 31/10/2026
UdineseThống kêAS Roma
46%
Kiểm soát bóng
54%
7
Dứt điểm
11
3
Trúng đích
6
3
Phạt góc
2
7
Phạm lỗi
3
1
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
3

AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Udinese tại Bluenergy Stadium lúc 00:00 ngày 01/11/2026. Đội bóng thủ đô đang đứng thứ 3 với 21 điểm, trong khi chủ nhà chỉ có 5 điểm và xếp hạng 17. Khoảng cách 16 điểm cho thấy hai đội đang ở những nấc thang rất khác nhau.

AS Roma giữ phong độ tốt, Udinese chưa tìm được lối thoát

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận đấu mới nhất của đội là một chiến thắng, trước đó là một trận hòa rồi thêm hai trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này giúp họ duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Ngược lại, Udinese đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà hòa 2 trận, thua 3 trận và chưa thắng trận nào. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, nhưng trước đó là ba trận thua liên tiếp.

Thế đối đầu nghiêng về AS Roma

Lịch sử đối đầu gần đây cũng là lợi thế của đội khách. Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, AS Roma thắng 4 trận, Udinese thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Dù vậy, một chiến thắng của Udinese trong khoảng thời gian đó cho thấy chủ nhà vẫn từng làm khó đối thủ này.

Vị trí trên bảng xếp hạng và mục tiêu của hai đội

Với 21 điểm và hạng 3, AS Roma có động lực để tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu. Mỗi trận thắng sẽ giúp họ giữ nhịp trong cuộc đua lên đỉnh bảng, vì vậy chuyến làm khách này mang ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu bám đuổi.

Với Udinese, đội đứng thứ 17 với 5 điểm, nhu cầu lớn nhất là chấm dứt chuỗi trận không thắng. Đội chủ nhà cần những điểm số để cải thiện tình hình, và sân nhà là nơi họ kỳ vọng tìm lại sự tự tin.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự chênh lệch về phong độ và vị trí cho thấy AS Roma sẽ bước vào trận với tâm thế chủ động hơn. Đội khách có chuỗi kết quả tích cực và thành tích đối đầu vượt trội, nên áp lực nhiều khả năng đè nặng lên vai Udinese.

Tuy nhiên, Udinese có lý do để chơi quyết liệt trên sân nhà, nơi họ cần một kết quả để thoát khỏi chuỗi phong độ đi xuống. Nếu AS Roma duy trì sự ổn định như những trận gần đây, họ hoàn toàn có thể giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, chỉ cần để chủ nhà sớm có điểm số, cuộc đua của đội khách sẽ gặp thêm trở ngại.

Nhận định

Xét trên phong độ, thế đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, AS Roma là đội được đánh giá cao hơn trong trận này. Dù vậy, Udinese vẫn có động lực lớn để tìm lại chiến thắng trên sân nhà, khiến cuộc đối đầu hứa hẹn không dễ dàng với đội khách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Udinese · 1 thắng0 hòaAS Roma · 4 thắng
03/02/2026
Udinese
1 - 0
AS Roma
UDI
10/11/2025
AS Roma
2 - 0
Udinese
AR
26/01/2025
Udinese
1 - 2
AS Roma
AR
22/09/2024
AS Roma
3 - 0
Udinese
AR
25/04/2024
Udinese
1 - 2
AS Roma
AR
Udinese
5 trận gần nhất
HBBBH
9
Trận
1-2-6
T-H-B
9
Ghi (TB 1.0)
18
Thủng lưới
AS Roma
5 trận gần nhất
THTTB
9
Trận
6-3-0
T-H-B
23
Ghi (TB 2.6)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter9810+1525TTTTH
2Lazio9810+1525TTTTT
3AS Roma9630+1521THTHH
4Como9621+920TTTHB
16Monza9216-67BBTBT
17Udinese9126-95HBBBB
18Fiorentina9126-105HBBBH
Tình hình lực lượng
Udinese
D. Alaba (Calf Injury)
V. Bayo (Thigh Injury)
I. Gueye (Ankle Injury)
A. Zanoli (Muscle Injury)
D. Alaba (Calf Injury)
V. Bayo (Thigh Injury)
I. Gueye (Ankle Injury)
A. Zanoli (Muscle Injury)
AS Roma
P. Dybala (Calf Injury)
M. Kone (Muscle Injury)
L. Pellegrini (Thigh Injury)
M. Svilar (Toe Injury)
P. Dybala (Calf Injury)
M. Kone (Muscle Injury)
L. Pellegrini (Thigh Injury)
M. Svilar (Toe Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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