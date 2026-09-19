Trực tiếp Udinese vs Cagliari: Cagliari mở tỷ số

TRỰC TIẾPTrực tiếp Udinese vs Cagliari: Cagliari mở tỷ số
Cagliari đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 9 điểm, trong khi Udinese xếp thứ 13 quyết tâm tận dụng ưu thế đối đầu tại Bluenergy Stadium.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Udinese 0 - 1 Cagliari.
- 89'Udinese ép sân
Cầm bóng: Udinese 65% - 35% Cagliari, dứt điểm 25 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 15 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 6.
- 85'Thay người
Phút 85' (Cagliari): R. Gagliardini vào sân thay A. Romano.
- 85'Thay người
Phút 85' (Cagliari): A. Fadera vào sân thay P. Mendy.
- 76'Udinese ép sân
Cầm bóng: Udinese 61% - 39% Cagliari, dứt điểm 21 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 13 - 0; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 5.
- 71'Thay người
Phút 71' (Udinese): A. Zanoli vào sân thay H. Kamara.
- 71'Thay người
Phút 71' (Udinese): V. Bayo vào sân thay C. Kabasele.
- 64'Udinese ép sân
Cầm bóng: Udinese 61% - 39% Cagliari, dứt điểm 21 - 3 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 12 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 5.
- 59'Thay người
Phút 59' (Cagliari): Y. Sugawara vào sân thay J. Rodriguez.
- 59'Thay người
Phút 59' (Cagliari): Kevin vào sân thay D. Maldini.
- 57'Thay người
Phút 57' (Udinese): U. Gomez vào sân thay L. Miller.
- 54'BÀN THẮNG! Cagliari (0-1)
Phút 54': D. Maldini (Cagliari) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 51'Udinese ép sân
Cầm bóng: Udinese 58% - 42% Cagliari, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 2.
- 46'Thay người
Phút 46' (Udinese): G. Chakvetadze vào sân thay N. Zaniolo.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 39'Udinese ép sân
Cầm bóng: Udinese 59% - 41% Cagliari, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 37'Thay người
Phút 37' (Udinese): I. Gueye vào sân thay K. Davis.
- 24'Udinese ép sân
Cầm bóng: Udinese 62% - 38% Cagliari, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 22'Thẻ vàng
Phút 22': J. Karlstrom (Udinese) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'Udinese ép sân
Cầm bóng: Udinese 59% - 41% Cagliari, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.
- 4'Thẻ vàng
Phút 4': N. Zaniolo (Udinese) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Udinese tiếp đón Cagliari.
Cập nhật lúc 21:50 19/09/2026
Cagliari đang bám sát nhóm dự cúp châu lục sau giai đoạn khởi đầu đầy thuyết phục. Chuyến hành quân đến sân Bluenergy Stadium của Udinese vào lúc 20:00 ngày 19/09/2026 trở thành bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của đội bóng này, trong bối cảnh đội chủ nhà cũng đang rất cần điểm số để cải thiện vị trí.
Cagliari và nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu
Cagliari bước vào trận đấu này với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cùng 9 điểm tích lũy được. Đội bóng đang cho thấy nhịp độ thi đấu ấn tượng khi giành chiến thắng ở 3 trong 4 trận gần nhất, xen kẽ với 1 thất bại. Chuỗi phong độ này giúp họ duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm các câu lạc bộ cạnh tranh vé tham dự cúp châu lục.
Sự ổn định trong lối chơi đã mang lại hiệu quả thực tiễn cho Cagliari. Đội khách cho thấy khả năng duy trì nhịp độ pressing kỷ luật và chuyển đổi trạng thái hiệu quả. Với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, mục tiêu có điểm tại Stadio Friuli là điều kiện tiên quyết để họ củng cố vị thế hiện tại.
Udinese và điểm tựa từ lịch sử đối đầu
Bên kia chiến tuyến, Udinese đang trải qua giai đoạn thi đấu chưa thực sự như ý. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 13 với 4 điểm. Trong 4 lần ra sân gần nhất, Udinese chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 2 thất bại. Kết quả này buộc họ phải có những điều chỉnh để tìm lại mạch điểm số cần thiết.
Dù phong độ gần đây có phần chững lại, Udinese lại sở hữu lợi thế tâm lý lớn từ tiếng nói lịch sử. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Udinese hoàn toàn áp đảo với thành tích bất bại, bao gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Cagliari chưa một lần hưởng niềm vui trọn vẹn. Thành tích đối đầu vượt trội này chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để đội chủ nhà tự tin khi bước vào màn so tài sắp tới.
Cục diện chiến thuật tại Bluenergy Stadium
Màn đối đầu giữa Udinese và Cagliari sẽ là sự giằng co giữa phong độ thăng hoa của đội khách và bản lĩnh đối đầu của đội chủ nhà. Cagliari với sự hưng phấn từ vị trí thứ 5 nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát không gian trung lộ và áp đặt nhịp độ tấn công ngay từ đầu.
Ngược lại, Udinese với lợi thế sân nhà Bluenergy Stadium cùng sự tự tin từ quá khứ đối đầu sẽ chú trọng vào tính chặt chẽ trong khâu tổ chức phòng ngự. Khả năng tận dụng các tình huống cố định và phản công nhanh sẽ là chìa khóa then chốt để đội chủ sân Friuli hóa giải sự hưng phấn của đối thủ, qua đó hướng đến một kết quả có lợi để giải tỏa áp lực thứ hạng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)