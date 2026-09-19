Trực tiếp Udinese vs Cagliari: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Udinese vs Cagliari: Đội hình xuất phát

Văn Thể19/09/2026 15:08

Cagliari đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 9 điểm, trong khi Udinese xếp thứ 13 quyết tâm tận dụng ưu thế đối đầu tại Bluenergy Stadium.

UdinesevsCagliariSẮP BẮT ĐẦU • 20:00
  • 20:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Udinese và Cagliari đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:33 19/09/2026

Đội hình chính thức
Udinese
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Kosta Runjaic
Cagliari
Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Fabio Pisacane
40
Maduka Okoye
77
Enzo Ebosse
27
Christian Kabasele
14
James Abankwah
23
Mërgim Vojvoda
38
Lennon Miller
8
Jesper Karlström
11
Hassane Kamara
10
Nicolò Zaniolo
32
Jürgen Ekkelenkamp
9
Keinan Davis
1
Elia Caprile
2
Zé Pedro
26
Yerry Mina
15
Juan Rodríguez
33
Adam Obert
4
Alessandro Romano
6
Harry Winks
14
Alessandro Deiola
8
Michel Adopo
70
Daniel Maldini
31
Paul Mendy
Dự bị
Udinese
93 Daniele Padelli41 Bartosz Mrozek13 Nicolò Bertola46 Unai Gómez59 Alessandro Zanoli6 Oier Zarraga30 Giorgi Chakvetadze4 Sandi Lovrić7 Idrissa Gueye
Cagliari
23 Boris Radunović12 Alen Sherri99 Yukinari Sugawara22 Raphael Kofler24 Giuseppe Aurelio20 Riccardo Ciervo32 Ivan Sulev79 Yanis Massolin27 Joseph Liteta
Cập nhật đội hình lúc 19:34 19/09/2026

Cagliari đang bám sát nhóm dự cúp châu lục sau giai đoạn khởi đầu đầy thuyết phục. Chuyến hành quân đến sân Bluenergy Stadium của Udinese vào lúc 20:00 ngày 19/09/2026 trở thành bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của đội bóng này, trong bối cảnh đội chủ nhà cũng đang rất cần điểm số để cải thiện vị trí.

Cagliari và nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu

Cagliari bước vào trận đấu này với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cùng 9 điểm tích lũy được. Đội bóng đang cho thấy nhịp độ thi đấu ấn tượng khi giành chiến thắng ở 3 trong 4 trận gần nhất, xen kẽ với 1 thất bại. Chuỗi phong độ này giúp họ duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm các câu lạc bộ cạnh tranh vé tham dự cúp châu lục.

Sự ổn định trong lối chơi đã mang lại hiệu quả thực tiễn cho Cagliari. Đội khách cho thấy khả năng duy trì nhịp độ pressing kỷ luật và chuyển đổi trạng thái hiệu quả. Với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, mục tiêu có điểm tại Stadio Friuli là điều kiện tiên quyết để họ củng cố vị thế hiện tại.

Udinese và điểm tựa từ lịch sử đối đầu

Bên kia chiến tuyến, Udinese đang trải qua giai đoạn thi đấu chưa thực sự như ý. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 13 với 4 điểm. Trong 4 lần ra sân gần nhất, Udinese chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 2 thất bại. Kết quả này buộc họ phải có những điều chỉnh để tìm lại mạch điểm số cần thiết.

Dù phong độ gần đây có phần chững lại, Udinese lại sở hữu lợi thế tâm lý lớn từ tiếng nói lịch sử. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Udinese hoàn toàn áp đảo với thành tích bất bại, bao gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Cagliari chưa một lần hưởng niềm vui trọn vẹn. Thành tích đối đầu vượt trội này chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để đội chủ nhà tự tin khi bước vào màn so tài sắp tới.

Cục diện chiến thuật tại Bluenergy Stadium

Màn đối đầu giữa Udinese và Cagliari sẽ là sự giằng co giữa phong độ thăng hoa của đội khách và bản lĩnh đối đầu của đội chủ nhà. Cagliari với sự hưng phấn từ vị trí thứ 5 nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát không gian trung lộ và áp đặt nhịp độ tấn công ngay từ đầu.

Ngược lại, Udinese với lợi thế sân nhà Bluenergy Stadium cùng sự tự tin từ quá khứ đối đầu sẽ chú trọng vào tính chặt chẽ trong khâu tổ chức phòng ngự. Khả năng tận dụng các tình huống cố định và phản công nhanh sẽ là chìa khóa then chốt để đội chủ sân Friuli hóa giải sự hưng phấn của đối thủ, qua đó hướng đến một kết quả có lợi để giải tỏa áp lực thứ hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Udinese · 3 thắng2 hòaCagliari · 0 thắng
09/05/2026
Cagliari
0 - 2
Udinese
UDI
05/10/2025
Udinese
1 - 1
Cagliari
Hòa
03/05/2025
Cagliari
1 - 2
Udinese
UDI
25/10/2024
Udinese
2 - 0
Cagliari
UDI
18/02/2024
Udinese
1 - 1
Cagliari
Hòa
Udinese
5 trận gần nhất
BBTTH
4
Trận
1-1-2
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
10
Thủng lưới
Cagliari
5 trận gần nhất
TTBBT
4
Trận
3-0-1
T-H-B
4
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma4400+1112TTTT
2Inter4400+712TTTT
3Como4310+510TTTH
4Lazio4310+310HTTT
5Cagliari4301+29TTBT
6AC Milan4220+38HHTT
12Lecce4202-26TBBT
13Udinese4112-24BBTH
14Monza5113-44TBHBB
Tình hình lực lượng
Udinese
J. Arizala (Thigh Injury)
J. Piotrowski (Heart Problems)
O. Solet (Injury)
M. Palma (Muscle Injury)
J. Arizala (Thigh Injury)
J. Piotrowski (Heart Problems)
O. Solet (Injury)
M. Palma (Muscle Injury)
Cagliari
M. Felici (Knee Injury)
R. Idrissi (Knee Injury)
M. Nzola (Lacking Match Fitness)
Y. Trepy (Injury)
M. Felici (Knee Injury)
R. Idrissi (Knee Injury)
M. Nzola (Lacking Match Fitness)
Y. Trepy (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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