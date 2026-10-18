Trực tiếp Udinese vs Lecce: Hiệp 2 bắt đầu, Lecce dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Udinese vs Lecce: Hiệp 2 bắt đầu, Lecce dẫn 2-0

Văn Thể18/10/2026 12:44

Cả Udinese lẫn Lecce đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, khi hai đội gặp nhau lúc 17h30 ngày 18/10/2026 tại Bluenergy Stadium.

Udinese0 - 2LecceHiệp 2 — phút 58'
  • 58'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Udinese 0 - 2 Lecce.

  • 51'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Udinese 63% - 37% Lecce, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 5 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Udinese): Matteo Palma vào sân thay David Alaba.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Udinese): Juan Arizala vào sân thay Hassane Kamara.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Udinese): Jakub Piotrowski vào sân thay Oier Zarraga.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Hassane Kamara (Udinese) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 41'Thay người

    Phút 41' (Lecce): Mohamed Kaba vào sân thay Lassana Coulibaly.

  • 38'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Udinese 65% - 35% Lecce, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 33'BÀN THẮNG! Lecce (0-2)

    Phút 33': Konan N'Dri (Lecce) lập công (kiến tạo: Tiago Gabriel). Tỷ số: 0 - 2.

  • 24'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Udinese 70% - 30% Lecce, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 12'Udinese ép sân

    Cầm bóng: Udinese 69% - 31% Lecce, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 11'BÀN THẮNG! Lecce (0-1)

    Phút 11': Kialonda Gaspar (Lecce) lập công (kiến tạo: Antonino Gallo). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Udinese tiếp đón Lecce.

Cập nhật lúc 18:49 18/10/2026

Đội hình chính thức
Udinese
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV K. Runjaic
Lecce
Sơ đồ 4-3-3 · HLV E. Di Francesco
40
M. Okoye
28
O. Solet
5
D. Alaba
77
E. Ebosse
23
M. Vojvoda
8
J. Karlström
6
Oier Zarraga
11
H. Kamara
32
Ekkelenkamp
30
Chakvetadze
9
K. Davis
30
W. Falcone
17
Danilo Veiga
4
Kialonda Gaspar
44
Tiago Gabriel
25
A. Gallo
29
L. Coulibaly
79
O. Ngom
14
Y. Maleh
11
K. N’Dri
69
W. Geubbels
7
Ahmed Fatah
Dự bị
Udinese
45 G. Vinciati13 N. Bertola14 J. Abankwah24 J. Piotrowski59 A. Zanoli20 J. Arizala46 Unai Gómez91 L. JovanoviÄ27 C. Kabasele
Lecce
22 Paco Esteban8 S. Fofana16 O. Gandelman28 Olaf Gorter18 G. Jean77 M. Kaba99 Joël Monteiro3 C. Ndaba50 S. Pierotti
Cập nhật đội hình lúc 17:02 18/10/2026
UdineseThống kêLecce
63%
Kiểm soát bóng
37%
3
Dứt điểm
11
2
Trúng đích
7
0
Phạt góc
3
9
Phạm lỗi
4
2
Việt vị
3
5
Thủ môn cứu thua
2

Udinese và Lecce cùng bước vào cuộc đối đầu lúc 17h30 ngày 18/10/2026 trên sân Bluenergy Stadium với nhu cầu giống hệt nhau: tìm lại cảm giác chiến thắng. Cả hai đều thua 4 trong 5 trận gần nhất, nên bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có thể giúp họ lấy lại tinh thần.

Hai đội cùng chung nỗi lo phong độ

Udinese đang đi qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 1 và thua 4. Trận mới nhất của họ kết thúc bằng thất bại, trước đó là một trận hòa, rồi đến ba thất bại liên tiếp.

Lecce cũng không khá hơn nhiều. Đội khách thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Họ thua hai trận liền gần đây, trước đó có một chiến thắng hiếm hoi, và trước nữa là thêm hai trận thua.

Có thể thấy sức ép tâm lý đè lên cả hai phía gần như ngang nhau. Đội nào xử lý tốt hơn những khoảnh khắc đầu trận sẽ có lợi thế để thoát khỏi mạch kết quả không như ý.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, hai đội nằm sát nhau. Lecce đứng hạng 13 với 6 điểm, còn Udinese ở hạng 15 với 4 điểm. Khoảng cách chỉ là 2 điểm, nên trận đấu này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Với Udinese, một chiến thắng sẽ đưa họ vượt qua đối thủ về điểm số. Với Lecce, kết quả tốt giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp ngay trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Udinese

Lịch sử gần đây đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Udinese thắng 4 trận, không có trận hòa nào và Lecce thắng 1 trận. Đây là xu hướng đáng chú ý, cho thấy Lecce thường gặp khó khăn mỗi khi đối mặt với Udinese.

Dù vậy, thế đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo. Khi cả hai đội cùng sa sút phong độ, các con số trong quá khứ chưa chắc còn nguyên giá trị.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong một trận đấu mà cả hai đều thiếu tự tin, sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định kết quả. Đội nào mắc lỗi ít hơn trong những phút đầu sẽ có cơ hội kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Udinese có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn, nhưng chuỗi bốn trận thua trong năm lần ra sân gần nhất khiến họ chưa thể yên tâm. Lecce, ngược lại, từng có một chiến thắng xen giữa chuỗi trận khó khăn, một dấu hiệu cho thấy họ vẫn có khả năng bứt phá nếu chơi đúng thế mạnh.

Nhận định

Udinese nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và thế đối đầu áp đảo trong các lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của hai đội khá tương đồng, và khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ là 2 điểm. Trận đấu vì thế có thể diễn ra căng thẳng, với việc cả hai đều khát thắng để rũ bỏ chuỗi kết quả tiêu cực.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Udinese · 4 thắng0 hòaLecce · 1 thắng
08/02/2026
Lecce
2 - 1
Udinese
LEC
25/10/2025
Udinese
3 - 2
Lecce
UDI
22/02/2025
Lecce
0 - 1
Udinese
UDI
05/10/2024
Udinese
1 - 0
Lecce
UDI
13/05/2024
Lecce
0 - 2
Udinese
UDI
Udinese
5 trận gần nhất
BHBBB
6
Trận
1-1-4
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
13
Thủng lưới
Lecce
5 trận gần nhất
BBTBB
6
Trận
2-0-4
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter7610+1219TTHTT
2AS Roma7520+1317THHTT
3Lazio6510+716TTHTT
12Torino6213-27THBTB
13Lecce6204-66BBTBB
14Bologna7124-45BTHBH
15Udinese6114-44BBBBT
16Monza6114-64BTBHB
Tình hình lực lượng
Udinese
J. Abankwah (Injury)
V. Bayo (Thigh Injury)
I. Gueye (Ankle Injury)
N. Zaniolo (Thigh Injury)
J. Piotrowski (Heart Problems)
A. Zanoli (Muscle Injury)
J. Abankwah (Injury)
V. Bayo (Thigh Injury)
Lecce
I. Ilic (Thigh Injury)
M. Berisha (Lacking Match Fitness)
N. Stulic (Muscle Injury)
I. Ilic (Thigh Injury)
M. Berisha (Lacking Match Fitness)
N. Stulic (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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