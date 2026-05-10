TRỰC TIẾP Trực tiếp Ukraine U21 vs Albania U21: Albania U21 mở tỷ số Màn so tài giữa Ukraine U21 và Albania U21 lúc 20h30 ngày 05/10/2026 hứa hẹn chặt chẽ, nơi hai đội tuyển đều đề cao phòng ngự khi ghi bàn khá chắt chiu.

Ukraine U21 0 - 1 Albania U21 Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Ukraine U21 0 - 1 Albania U21.

18' BÀN THẮNG! Albania U21 (0-1) Phút 18': K. Dodaj (Albania U21) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Ukraine U21 tiếp đón Albania U21.

Cập nhật lúc 21:16 05/10/2026

Cuộc chạm trán giữa Ukraine U21 và Albania U21 diễn ra lúc 20h30 ngày 05/10/2026 với tâm điểm là màn so tài thực dụng từ cả hai phía. Điểm chung rõ nét nhất của hai đội bóng trẻ vào lúc này chính là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng còn khá hạn chế, khiến các trận đấu thường diễn ra trong kịch bản chặt chẽ và phụ thuộc nhiều vào sự vững vàng của hệ thống phòng ngự.

Đi tìm sự hiệu quả trên mặt trận tấn công

Ukraine U21 bước vào trận đấu này sau chuỗi kết quả chưa như mong đợi khi họ phải nhận thất bại trong cả 2 trận đấu gần nhất. Hàng công thi đấu bế tắc trong khi tuyến dưới liên tục để lộ sơ hở khiến đội bóng áo vàng gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận. Để tạo ra bước ngoặt tích cực, ban huấn luyện Ukraine U21 cần sớm tìm ra phương án tối ưu hóa các đường lên bóng và giải quyết khâu dứt điểm.

Ở bên kia chiến tuyến, Albania U21 thể hiện phong độ có phần cân bằng hơn đôi chút. Trong 3 trận ra sân gần đây, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 1 trận. Lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật giúp Albania U21 duy trì được cự ly đội hình tốt, dù vậy hiệu suất làm bàn của họ cũng ở mức chắt chiu và đòi hỏi sự tập trung tối đa ở từng pha bóng cố định.

Ưu thế tâm lý từ lần chạm trán gần nhất

Trong lần chạm trán duy nhất gần đây giữa hai nền bóng đá trẻ, Albania U21 đã là đội giành trọn vẹn chiến thắng. Kết quả này mang lại lợi thế tinh thần đáng kể cho các cầu thủ trẻ Albania khi bước vào trận tái đấu, giúp họ có thêm niềm tin để tiếp tục triển khai đấu pháp an toàn và kiên nhẫn chờ thời cơ.

Ngược lại, thất bại ở lần đụng độ trước đó đặt ra bài toán khó cho Ukraine U21. Việc để thua liên tiếp 2 trận vừa qua buộc họ phải thi đấu thận trọng hơn, tránh dâng cao đội hình quá sớm để rơi vào bẫy phản công sở trường của đối thủ.

Kịch bản giằng co định đoạt bởi hàng phòng ngự

Với tính chất thận trọng và thói quen thi đấu chắt chiu của cả hai bên, 90 phút sắp tới khó có thể diễn ra với nhịp độ dồn dập. Ukraine U21 nhiều khả năng sẽ ưu tiên củng cố lại sự chắc chắn cho tuyến dưới sau những sai số liên tiếp gần đây. Trong khi đó, Albania U21 sẵn sàng chủ động nhường quyền kiểm soát bóng để giăng bẫy phòng thủ khu vực.

Thế trận giằng co ở khu vực giữa sân nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn những khoảnh khắc sơ hở hiếm hoi của đối phương hoặc sắc bén hơn ở các tình huống dàn xếp cố định sẽ nắm cơ hội lớn để định đoạt kết quả trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Ukraine U21 · 0 thắng 0 hòa Albania U21 · 1 thắng Albania U21 2 - 0 Ukraine U21 AU

Ukraine U21 5 trận gần nhất T H B B T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 6 Thủng lưới Albania U21 5 trận gần nhất B T H B H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 4 Thủng lưới