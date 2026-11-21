TRỰC TIẾP Trực tiếp Union Berlin vs RB Leipzig: RB Leipzig nới rộng cách biệt 1-4 Union Berlin cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp RB Leipzig trên sân An der Alten Försterei lúc 21:30 ngày 21/11/2026. Đội chủ nhà đang đứng thứ 16, kém đối thủ 11 điểm.

Union Berlin 1 - 4 RB Leipzig Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Union Berlin 1 - 4 RB Leipzig.

84' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: Union Berlin 33% - 67% RB Leipzig, dứt điểm 12 - 24 (trúng đích 7 - 8), phạt góc 4 - 7; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 4 - 5.

78' Thay người Phút 78' (Union Berlin): Linus Güther vào sân thay Michel Aebischer.

76' BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-4) Phút 76': Rocco Reitz (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: David Raum). Tỷ số: 1 - 4.

75' Thay người Phút 75' (RB Leipzig): Andrija Maksimović vào sân thay Brajan Gruda.

73' Thay người Phút 73' (Union Berlin): Aljoscha Kemlein vào sân thay András Schäfer.

73' Thay người Phút 73' (Union Berlin): Tim Skarke vào sân thay Oliver Burke.

72' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: Union Berlin 35% - 65% RB Leipzig, dứt điểm 11 - 20 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 3 - 5.

72' BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-3) Phút 72': Brajan Gruda (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Christopher Nkunku). Tỷ số: 1 - 3.

70' Thay người Phút 70' (RB Leipzig): Rocco Reitz vào sân thay Neil El Aynaoui.

70' Thay người Phút 70' (RB Leipzig): Tidiam Gomis vào sân thay Rômulo José Cardoso da Cruz.

61' Thay người Phút 61' (RB Leipzig): Nicolas Seiwald vào sân thay Ezechiel Banzuzi.

61' Thay người Phút 61' (RB Leipzig): Christopher Nkunku vào sân thay Christoph Baumgartner.

61' Thay người Phút 61' (Union Berlin): Mekhi Gray vào sân thay Andrej Ilić.

61' Thay người Phút 61' (Union Berlin): Woo-Yeong Jeong vào sân thay Kastriot Imeri.

60' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: Union Berlin 34% - 66% RB Leipzig, dứt điểm 8 - 17 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 2 - 2.

50' BÀN THẮNG! RB Leipzig (1-2) Phút 50': Rômulo José Cardoso da Cruz (RB Leipzig) lập công (kiến tạo: Brajan Gruda). Tỷ số: 1 - 2.

48' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: Union Berlin 31% - 69% RB Leipzig, dứt điểm 5 - 13 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

41' BÀN THẮNG! Union Berlin (1-1) Phút 41': Michel Aebischer (Union Berlin) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

36' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: Union Berlin 33% - 67% RB Leipzig, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.

24' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: Union Berlin 34% - 66% RB Leipzig, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 0.

18' BÀN THẮNG! RB Leipzig (0-1) Phút 18': Antonio Nusa (RB Leipzig) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Zeno Van Den Bosch (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

16' VAR Phút 16': Phạt đền được công nhận — Christoph Baumgartner (RB Leipzig).

13' Thẻ vàng Phút 13': Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Union Berlin 46% - 54% RB Leipzig, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

9' Thẻ vàng Phút 9': András Schäfer (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

5' Thẻ vàng Phút 5': Brajan Gruda (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Dissent).

0' Trận đấu bắt đầu Union Berlin tiếp đón RB Leipzig.

Cập nhật lúc 23:21 21/11/2026

Đội hình chính thức Union Berlin Sơ đồ 4-1-3-2 · HLV M. Lustrinelli RB Leipzig Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Demichelis 1 F. Rønnow 19 J. Haberer 4 Van Den Bosch 5 M. Friedrich 17 D. Köhn 8 R. Khedira 30 K. Imeri 13 A. Schäfer 20 M. Aebischer 7 O. Burke 23 A. Ilić 26 Vandevoordt 17 R. Baku 4 W. Orbán 23 C. Lukeba 22 D. Raum 21 N. El Aynaoui 14 Baumgartner 6 E. Banzuzi 10 B. Gruda 40 Rômulo 7 A. Nusa Dự bị Union Berlin 15 T. Rothe 31 M. Raab 14 L. Querfeld 6 A. Kemlein 11 Jeong Woo-Yeong 49 Linus Guther 32 M. Gray 21 T. Skarke 28 C. Trimmel RB Leipzig 13 N. Seiwald 3 M. Estève 35 Max Finkgräfe 27 T. Gomis 39 B. Henrichs 30 MaksimoviÄ 28 C. Nkunku 1 Ø. Nyland 20 R. Reitz Cập nhật đội hình lúc 21:04 21/11/2026

Union Berlin Thống kê RB Leipzig 33% Kiểm soát bóng 67% 12 Dứt điểm 24 7 Trúng đích 8 4 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 5

Union Berlin cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đón RB Leipzig trên sân An der Alten Försterei lúc 21:30 ngày 21/11/2026. Đội chủ nhà chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi đối thủ đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Union Berlin tìm lại niềm tin trên sân nhà

Phong độ của Union Berlin đang là nỗi lo lớn nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng thủ đô thua 3 trận, hòa 2 trận và chưa có chiến thắng nào. Hai trận mới nhất đều kết thúc bằng thất bại, khiến nhu cầu có một kết quả tích cực càng trở nên rõ ràng.

Trên bảng xếp hạng, Union Berlin đứng thứ 16 với 7 điểm. Vị trí này phản ánh đúng một giai đoạn thiếu ổn định. Vì vậy, trận gặp RB Leipzig là cơ hội để đội chủ nhà lấy lại tinh thần trước khán giả quen thuộc.

RB Leipzig mang phong độ khá nhưng chưa trọn vẹn

Ở chiều ngược lại, RB Leipzig có chuỗi kết quả tốt hơn. Đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, họ vừa thua ở trận gần nhất, nên cũng cần phản ứng nhanh để không đánh mất đà đi lên.

Hiện RB Leipzig đứng thứ 4 với 18 điểm, hơn Union Berlin 11 điểm. Khoảng cách này cho thấy sự chênh lệch về thành tích giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu cân bằng

Dù khác biệt về vị trí khá lớn, lịch sử gần đây giữa hai đội lại khá cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Union Berlin thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn RB Leipzig thắng 2 trận. Hai trận hòa cho thấy đội chủ nhà từng gây khó khăn cho đối thủ được đánh giá cao hơn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với đội chủ nhà, bài toán trước mắt là giữ sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng lợi thế sân nhà để tạo sức ép. Một khởi đầu tốt có thể giúp họ xoa dịu áp lực sau chuỗi trận không thắng. Ngược lại, nếu để lỡ cơ hội sớm, Union Berlin dễ rơi vào thế bị động trước đối thủ có phong độ nhỉnh hơn.

RB Leipzig có động lực bám sát nhóm đầu và sẽ muốn kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, thất bại gần nhất là lời nhắc rằng đội khách chưa thể chủ quan khi làm khách trên sân của một đối thủ đang khát điểm.

Nhận định

Xét về vị trí và điểm số, RB Leipzig nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà giúp Union Berlin có cơ sở để hy vọng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co, và đội nào kiểm soát tốt áp lực tâm lý hơn sẽ có lợi thế.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Union Berlin · 1 thắng 2 hòa RB Leipzig · 2 thắng RB Leipzig 3 - 1 Union Berlin RL Union Berlin 3 - 1 RB Leipzig UB Union Berlin 0 - 0 RB Leipzig Hòa RB Leipzig 0 - 0 Union Berlin Hòa RB Leipzig 2 - 0 Union Berlin RL

Union Berlin 5 trận gần nhất B B H B H 9 Trận 1-4-4 T-H-B 7 Ghi (TB 0.8) 21 Thủng lưới RB Leipzig 5 trận gần nhất B T B T T 9 Trận 6-0-3 T-H-B 27 Ghi (TB 3.0) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 SC Freiburg 9 6 1 2 +10 19 T T B B T 4 RB Leipzig 9 6 0 3 +14 18 T T T B T 5 Bayer Leverkusen 9 5 1 3 +3 16 T B B T T … 15 FC Augsburg 9 2 3 4 0 9 B B H B H 16 Union Berlin 9 1 4 4 -14 7 B H H H T 17 FC Schalke 04 9 1 3 5 -6 6 B B H B B …

Tình hình lực lượng Union Berlin ✚ J. Juranovic (Illness) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) ✚ S. Nsoki (Muscle Injury) ✚ R. Skov (Injury) ✚ F. Uduokhai (Muscle Injury) ✚ L. Burcu (Injury) RB Leipzig ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury)