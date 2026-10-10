TRỰC TIẾP Trực tiếp Union Berlin vs SV Elversberg: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 8 với 7 điểm, trong khi Union Berlin chật vật ở vị trí 17 với vỏn vẹn 1 điểm trước thềm so tài.

Union Berlin 0 - 0 SV Elversberg Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Union Berlin 48% - 52% SV Elversberg, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 9 - 2, cứu thua 0 - 4.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Union Berlin 52% - 48% SV Elversberg, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 0 - 2.

21' Thẻ vàng Phút 21': Tim Skarke (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Union Berlin ép sân Cầm bóng: Union Berlin 59% - 41% SV Elversberg, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 0 - 1.

7' Thẻ vàng Phút 7': Janik Haberer (Union Berlin) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Union Berlin tiếp đón SV Elversberg.

Cập nhật lúc 21:16 10/10/2026

Đội hình chính thức Union Berlin Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV M. Lustrinelli SV Elversberg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Wagner 1 F. Rønnow 19 J. Haberer 4 Van Den Bosch 2 F. Uduokhai 15 T. Rothe 8 R. Khedira 13 A. Schäfer 11 Jeong Woo-Yeong 30 K. Imeri 20 M. Aebischer 21 T. Skarke 20 N. Kristof 26 L. Sirch 19 L. Pinckert 31 M. Rohr 21 L. Günther 43 F. Keidel 8 Ł. Poręba 25 L. Petkov 10 Noah Darvich 29 Zimmerschied 9 N. Futkeu Dự bị Union Berlin 9 Livan Burcu 7 O. Burke 6 A. Kemlein 17 D. Köhn 27 M. LjubiÄiÄ 14 L. Querfeld 31 M. Raab 28 C. Trimmel 32 M. Gray SV Elversberg 6 A. Condé 7 Krattenmacher 3 F. Le Joncour 2 N. Mickelson 42 D. Mokwa 17 F. Schmahl 24 Schnellbacher 39 William Cole Campbell 28 T. Boss Cập nhật đội hình lúc 20:03 10/10/2026

Union Berlin Thống kê SV Elversberg 48% Kiểm soát bóng 52% 5 Dứt điểm 0 4 Trúng đích 0 3 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 4 0 Thủ môn cứu thua 4

SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới chuyến làm khách đầy toan tính trước Union Berlin vào lúc 20:30 ngày 10/10/2026. Cuộc chạm trán tại sân vận động An der Alten Försterei phản ánh bức tranh đối lập rõ nét giữa phong độ thăng hoa của đội khách và giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn của đội chủ nhà.

SV Elversberg và quyết tâm bám đuổi nhóm dẫn đầu

Đội khách SV Elversberg bước vào vòng đấu này với vị thế tương đối thuận lợi khi đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Thành tích này giúp họ giữ cự ly bám đuổi sít sao với các đội bóng thuộc nhóm giành vé tham dự đấu trường châu lục.

Sự tự tin của SV Elversberg được củng cố nhờ màn trình diễn tích cực trong giai đoạn vừa qua. Đội bóng giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trong 4 vòng đấu gần nhất. Tính ổn định và khả năng chắt chiu điểm số tối đa ở những trận then chốt đang là điểm tựa lớn giúp đoàn quân áo trắng duy trì áp lực lên các đối thủ xếp trên.

Áp lực bủa vây Union Berlin tại An der Alten Försterei

Trái ngược hoàn toàn với tinh thần hưng phấn của đối thủ, Union Berlin đang trải qua những ngày tháng ảm đạm. Đội chủ sân An der Alten Försterei hiện đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng khi chỉ mới thu về vỏn vẹn 1 điểm kể từ đầu chiến dịch.

Phong độ thi đấu của Union Berlin cũng chạm đáy thất vọng khi họ chỉ hòa 1 trận và để thua tới 3 trận trong 4 lần ra sân gần nhất. Việc liên tiếp đánh rơi điểm số khiến tập thể này lún sâu ở nửa dưới bảng tổng sắp. Được trở về thi đấu trên sân nhà là điểm tựa quen thuộc, song màn trình diễn nghèo nàn thời gian qua đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện trong việc sốc lại tinh thần toàn đội.

Cục diện nghiêng về sự ổn định

Khoảng cách 6 điểm giữa hai câu lạc bộ phản ánh đúng tương quan phong độ lẫn trạng thái tâm lý trước thềm màn so tài. Trong khi SV Elversberg thi đấu bản lĩnh và duy trì nhịp độ ổn định với 2 thắng lợi gần đây, Union Berlin lại liên tục đánh mất thế trận và chưa thể tìm ra công thức chiến thắng.

Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, Union Berlin chắc chắn muốn ngắt mạch kết quả thất vọng. Dẫu vậy, sự vững vàng cùng phong độ thuyết phục của SV Elversberg hứa hẹn sẽ tạo nên thử thách vô cùng gian nan cho đội chủ sân An der Alten Försterei trong trận cầu sắp tới.

Union Berlin 5 trận gần nhất T B B B H 4 Trận 0-1-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 17 Thủng lưới SV Elversberg 5 trận gần nhất B H B T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 2 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 3 SC Freiburg 4 3 1 0 +9 10 H T T T … 7 FSV Mainz 05 4 2 1 1 +4 7 T B T H 8 SV Elversberg 4 2 1 1 +1 7 H B T T 9 RB Leipzig 4 2 0 2 +4 6 B T B T … 16 Hamburger SV 4 1 0 3 -11 3 T B B B 17 Union Berlin 4 0 1 3 -13 1 B B B H 18 Borussia Mönchengladbach 4 0 0 4 -10 0 B B B B

Tình hình lực lượng Union Berlin ✚ A. Ilic (Illness) ✚ J. Juranovic (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) ✚ S. Nsoki (Muscle Injury) ✚ O. Burke (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Ilic (Illness) ✚ J. Juranovic (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) SV Elversberg ✚ F. Onyeka (Foot Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ F. Onyeka (Foot Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury)