TRỰC TIẾP Trực tiếp Union St. Gilloise vs Lech Poznan: Union St. Gilloise bỏ lỡ phạt đền Union St. Gilloise đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp gần đây. Họ tiếp Lech Poznan tại Den Dreef Stadium lúc 00h45 ngày 27/11/2026.

Union St. Gilloise 0 - 2 Lech Poznan Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Union St. Gilloise 0 - 2 Lech Poznan.

45' Thẻ vàng Phút 45': Guilherme Smith (Union St. Gilloise) nhận thẻ vàng (Foul).

42' Thẻ vàng Phút 42': Ross Sykes (Union St. Gilloise) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Union St. Gilloise 54% - 46% Lech Poznan, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 5.

29' Hỏng phạt đền Phút 29': Raul Florucz (Union St. Gilloise) sút hỏng phạt đền.

26' VAR Phút 26': Phạt đền được công nhận — Raul Florucz (Union St. Gilloise).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Union St. Gilloise 56% - 44% Lech Poznan, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 3.

18' BÀN THẮNG! Lech Poznan (0-2) Phút 18': Luis Palma (Lech Poznan) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

15' BÀN THẮNG! Lech Poznan (0-1) Phút 15': Y. Agnero (Lech Poznan) lập công (kiến tạo: Luis Palma). Tỷ số: 0 - 1.

12' Lech Poznan ép sân Cầm bóng: Union St. Gilloise 42% - 58% Lech Poznan, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 3 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Union St. Gilloise tiếp đón Lech Poznan.

Cập nhật lúc 01:31 27/11/2026

Đội hình chính thức Union St. Gilloise Sơ đồ 4-3-3 · HLV D. Hubert Lech Poznan Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV N. Frederiksen 12 H. Koffi 21 D. De Roeve 29 M. Sylla 26 R. Sykes 27 L. Patris 8 A. Zorgane 6 Van de Perre 23 B. Zeneli 30 R. Florucz 13 K. Rodríguez 11 Guilherme Henriques da Silva Carvalho 1 M. Lis 27 W. Mońka 72 M. Skrzypczak 59 T. Yegbe 15 M. Gurgul 43 A. Kozubal 5 G. Berggren 20 R. Gumny 77 L. Palma 14 L. Bengtsson 7 Y. Agnero Dự bị Union St. Gilloise 4 N. Chibani 28 D. Olaru 71 K. Boets 39 youssef hamoutahar 25 I. Hurtevent 18 Kavelashvili 32 S. Keita 80 O. Kričfaluši 38 R. Mofokeng Lech Poznan 56 W. Szymczak 17 Sayyadmanesh 44 Eryk Śledziński 53 K. Delikat 11 D. Håkans 30 K. Johnsson 22 R. Murawski 31 Wiktor Obremski 2 Joel Pereira Cập nhật đội hình lúc 00:20 27/11/2026

Union St. Gilloise Thống kê Lech Poznan 54% Kiểm soát bóng 46% 9 Dứt điểm 4 5 Trúng đích 3 2 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Union St. Gilloise đang có mạch thắng ấn tượng khi giành chiến thắng cả 5 trận gần nhất. Với đà hưng phấn đó, đội chủ nhà bước vào cuộc tiếp đón Lech Poznan tại Den Dreef Stadium lúc 00h45 ngày 27/11/2026 với vị thế của bên được đánh giá cao hơn.

Union St. Gilloise: Mạch thắng liên tiếp tạo đà hưng phấn

Phong độ của Union St. Gilloise gần như không có điểm trừ. Đội chủ nhà thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, không để lỡ nhịp ở bất kỳ trận nào. Một chuỗi kết quả như vậy thường mang lại sự tự tin lớn cho cả tập thể.

Thành tích này cũng được phản ánh trên bảng xếp hạng. Union St. Gilloise đang đứng hạng 4 với 10 điểm, nằm trong nhóm đầu bảng và có nền tảng điểm số khá vững.

Lech Poznan: Phong độ thất thường, thứ hạng đáng lo

Ở chiều ngược lại, Lech Poznan chưa tìm được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó các kết quả đan xen thắng, hòa, thua khiến đội bóng chưa tạo được mạch chắc chắn.

Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh khó khăn đó. Lech Poznan đang đứng hạng 35 với 1 điểm, nằm ở nhóm cuối bảng và cần sớm tìm lại điểm số.

Khoảng cách về vị trí và điểm số

Sự chênh lệch giữa hai đội thể hiện rõ qua con số. Union St. Gilloise hơn Lech Poznan 31 bậc trên bảng xếp hạng và hơn 9 điểm (10 điểm so với 1 điểm). Khoảng cách này khớp với bức tranh phong độ gần đây: một bên toàn thắng, bên kia chưa thể giữ được sự đều đặn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên, Union St. Gilloise nhiều khả năng sẽ chủ động và muốn duy trì nhịp thắng. Điều quan trọng với họ là giữ được sự tập trung để không để mạch chiến thắng bị cắt ngang.

Lech Poznan lại cần một trận đấu chắc chắn hơn để cải thiện điểm số. Chiến thắng ở trận gần nhất có thể là nền tảng tinh thần, song đội khách sẽ phải chơi kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội để gây khó cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về phong độ, thứ hạng và điểm số, Union St. Gilloise rõ ràng đang ở vị thế tốt hơn. Mạch 5 trận thắng liên tiếp cùng lợi thế sân nhà giúp đội bóng này có nhiều lý do để nối dài chuỗi thăng hoa. Dù vậy, Lech Poznan vừa có một chiến thắng gần nhất và vẫn có thể tạo ra thử thách nếu giữ được sự tập trung trong cả trận.

Union St. Gilloise 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới Lech Poznan 5 trận gần nhất T H B T B 8 Trận 3-2-3 T-H-B 17 Ghi (TB 2.1) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T 4 Union St. Gilloise 4 3 1 0 +8 10 T T H T 5 Juventus 4 3 1 0 +7 10 T H T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 34 Lillestrom 4 0 1 3 -8 1 B B H B 35 Lech Poznan 4 0 1 3 -10 1 B H B B 36 Ararat-Armenia 4 0 0 4 -10 0 B B B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Union St. Gilloise ✚ A. Ait El Hadj (Off the roster) ✚ M. Biondic (Knee Injury) ✚ N. Havenaar (Inactive) ✚ K. Mac Allister (Knee Injury) ✚ I. Pavlic (Off the roster) Lech Poznan ✚ A. Douglas (Ankle Injury) ✚ A. Gholizadeh (Knee Injury) ✚ M. Ishak (Muscle Injury) ✚ J. Moutinho (Broken Leg) ✚ P. Rodriguez (Inactive) ✚ P. Walemark (Inactive) ✚ A. Sayyadmanesh (Groin Injury)