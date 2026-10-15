TRỰC TIẾP Trực tiếp Union St. Gilloise vs Real Sociedad: Union St. Gilloise ép sân, chưa có bàn thắng Union St. Gilloise đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 5 và 3 điểm, sẵn sàng đón Real Sociedad trên sân Den Dreef lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Union St. Gilloise 0 - 0 Real Sociedad Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

39' Thẻ vàng Phút 39': David Hubert (Union St. Gilloise) nhận thẻ vàng (Dissent).

37' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Union St. Gilloise 47% - 53% Real Sociedad, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 1.

25' Union St. Gilloise ép sân Cầm bóng: Union St. Gilloise 47% - 53% Real Sociedad, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Union St. Gilloise 53% - 47% Real Sociedad, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Union St. Gilloise tiếp đón Real Sociedad.

Cập nhật lúc 00:31 16/10/2026

Đội hình chính thức Union St. Gilloise Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV D. Hubert Real Sociedad Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo 12 H. Koffi 55 N. Havenaar 29 M. Sylla 4 N. Chibani 6 Van de Perre 27 L. Patris 23 B. Zeneli 28 D. Olaru 11 Guilherme Henriques da Silva Carvalho 9 M. Biondic 38 R. Mofokeng 13 Unai Marrero 5 Zubeldia 19 M. Sarr 6 Jon Martín 17 Sergio Gómez 12 J. Ochieng 4 Jon Gorrotxategi 21 Y. Herrera 11 Gonçalo Guedes 10 Mikel Oyarzabal 24 L. Sučić Dự bị Union St. Gilloise 21 D. De Roeve 39 youssef hamoutahar 18 Kavelashvili 43 Daniel Tshilanda Kabongo 1 V. Chambaere 20 D. Aquino 32 S. Keita Real Sociedad 9 O. Óskarsson 16 Jon Pacheco 1 Álex Remiro 18 Carlos Soler 8 Beñat Turrientes 23 A. Zakharyan 7 Barrenetxea 3 Aihen Muñoz 15 Pablo Marín Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026

Union St. Gilloise Thống kê Real Sociedad 47% Kiểm soát bóng 53% 6 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Union St. Gilloise đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 3 điểm. Họ tiếp Real Sociedad, đội đang đứng hạng 22 và chưa có điểm nào, trên sân vận động Den Dreef lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Hai đội đang ở hai đầu đối lập của bảng xếp hạng. Một bên mang đà phong độ tốt và vị trí cao, bên kia cần tìm lại điểm số ngay trên sân khách.

Union St. Gilloise giữ vị trí cao nhờ phong độ ổn định

Chủ nhà thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không thua trận nào. Trận gần nhất là một trận hòa, trước đó là chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.

Chuỗi kết quả này giải thích vì sao Union St. Gilloise đứng hạng 5 với 3 điểm. Họ không chỉ có kết quả tốt mà còn duy trì được sự ổn định qua nhiều trận, điều thường thấy ở những đội đang giữ nhịp độ tốt.

Việc được đá trên sân nhà, tại Den Dreef, cũng là lợi thế cho đội bóng này trong nỗ lực giữ vững vị trí trong nhóm đầu.

Real Sociedad chưa tìm được điểm số

Real Sociedad thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu gần nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó là chuỗi xen kẽ giữa thua và thắng: thua, thắng, thua, thua.

Phong độ thiếu ổn định phản ánh đúng vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng. Đội khách đứng hạng 22 và chưa có điểm nào. Chiến thắng ở trận gần nhất là điểm tựa tinh thần mà họ cần giữ lại khi sang làm khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ và thứ hạng giữa hai đội khá rõ. Union St. Gilloise có chuỗi 5 trận không thua và đang ở nhóm đầu. Real Sociedad có phong độ chập chờn và ở cuối bảng.

Với Union St. Gilloise, bài toán là giữ nhịp độ để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với Real Sociedad, trận đấu này là cơ hội để biến chiến thắng gần nhất thành một mạch kết quả tích cực hơn.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Union St. Gilloise là đội có lợi thế hơn. Họ có nền tảng kết quả tốt, đang đứng cao và được thi đấu trên sân nhà.

Tuy vậy, chiến thắng ở trận gần nhất cho thấy Real Sociedad vẫn có thể gây khó khăn nếu giữ được tinh thần thi đấu đó. Trận đấu vì thế đáng chú ý ở việc đội dẫn đầu phong độ có tiếp tục duy trì được mạch không thua hay không.

Union St. Gilloise 5 trận gần nhất H T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới Real Sociedad 5 trận gần nhất T B T B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 4 Beşiktaş 1 1 0 0 +3 3 T 5 Union St. Gilloise 1 1 0 0 +3 3 T 6 Ferencvarosi TC 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 21 Jagiellonia 1 0 0 1 -1 0 B 22 Real Sociedad 1 0 0 1 -1 0 B 23 Anderlecht 1 0 0 1 -1 0 B 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Union St. Gilloise ✚ A. Ait El Hadj (Off the roster) ✚ R. Florucz (Red Card) ✚ I. Hurtevent (Knock) ✚ O. Kricfalusi (Knock) ✚ K. Mac Allister (Knee Injury) ✚ I. Pavlic (Off the roster) ✚ K. Rodriguez (Muscle Injury) ✚ R. Schoofs (Knock) Real Sociedad ✚ J. Aramburu (Muscle Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ J. Aramburu (Muscle Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury)