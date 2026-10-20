TRỰC TIẾP Trực tiếp United of Manchester vs Altrincham: Hiệp 2 bắt đầu, Altrincham dẫn 3-1 United of Manchester chơi rất tốt trên sân nhà và chưa thua Altrincham trong 3 lần gặp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 01h45 ngày 21/10/2026 tại Broadhurst Park.

United of Manchester 1 - 3 Altrincham Hiệp 2 — phút 57' 57' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: United of Manchester 1 - 3 Altrincham.

49' Altrincham ép sân Cầm bóng: United of Manchester 23% - 77% Altrincham, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

36' Altrincham ép sân Cầm bóng: United of Manchester 21% - 79% Altrincham, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 1.

35' BÀN THẮNG! Altrincham (1-3) Phút 35': (Altrincham) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

31' BÀN THẮNG! Altrincham (1-2) Phút 31': (Altrincham) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

24' Altrincham ép sân Cầm bóng: United of Manchester 17% - 83% Altrincham, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1.

15' BÀN THẮNG! Altrincham (1-1) Phút 15': (Altrincham) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

12' Altrincham ép sân Cầm bóng: United of Manchester 16% - 84% Altrincham, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 0.

12' BÀN THẮNG! United of Manchester (1-0) Phút 12': (United of Manchester) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu United of Manchester tiếp đón Altrincham.

Cập nhật lúc 02:59 21/10/2026

United of Manchester Thống kê Altrincham 23% Kiểm soát bóng 77% 3 Dứt điểm 9 1 Trúng đích 4 0 Phạt góc 1

United of Manchester chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lợi thế lớn nhất của đội trước Altrincham tại Broadhurst Park vào lúc 01h45 ngày 21/10/2026. Cộng thêm thế đối đầu đang nghiêng về phía chủ nhà, đây là trận đấu mà United of Manchester có cơ sở để tự tin.

Broadhurst Park và vai trò điểm tựa của chủ nhà

Sân nhà luôn là nơi United of Manchester thể hiện tốt nhất bản sắc của mình. Khi thi đấu trước các cổ động viên quen thuộc tại Broadhurst Park, đội bóng chơi tự tin, chủ động và có nhiều cơ hội kiểm soát nhịp độ trận đấu hơn.

Đó cũng là lý do trận đấu này được xem như một phép thử về sự ổn định. Altrincham sẽ phải đối mặt với bầu không khí không hề dễ chịu và một đối thủ quen với việc khai thác lợi thế sân bãi.

Phong độ của hai đội

Trong 5 trận gần nhất, United of Manchester thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, 3 trận mới nhất của đội đều kết thúc với kết quả hòa. Điều này cho thấy hàng thủ đủ chắc chắn để không thua, nhưng đội vẫn cần sự quyết đoán hơn để biến những trận cân bằng thành chiến thắng.

Trong khi đó, Altrincham có chuỗi 5 trận gần nhất khá tích cực với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Trận gần nhất của đội kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thắng, một trận thua rồi 2 trận thắng. Như vậy, khách đang có phong độ tốt hơn xét theo số trận thắng.

Thế đối đầu nghiêng về United of Manchester

Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, United of Manchester thắng 2 trận, hòa 1 trận và chưa để Altrincham giành chiến thắng nào. Đây là yếu tố tâm lý đáng kể với chủ nhà, đặc biệt khi họ bước vào trận đấu với sự tự tin từ những lần chạm trán trước.

Ngược lại, Altrincham sẽ phải tìm cách phá vỡ thế bất lợi này nếu muốn rời Broadhurst Park với kết quả tích cực. Phong độ tốt giúp đội khách có lý do để hy vọng, nhưng lịch sử đối đầu vẫn chưa đứng về phía họ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với United of Manchester, chìa khóa nằm ở việc tận dụng sức mạnh sân nhà để giành thế chủ động ngay từ đầu. Chuỗi 3 trận hòa gần nhất cho thấy đội cần hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm, thay vì chỉ dựa vào sự chắc chắn trong phòng ngự.

Altrincham có thể đặt niềm tin vào mạch phong độ khá tốt để chơi cởi mở hơn. Tuy nhiên, nếu để chủ nhà dẫn dắt nhịp độ trận đấu, đội khách sẽ phải chịu nhiều sức ép tại một sân vận động vốn không dễ chinh phục.

Nhận định

Nhìn chung, United of Manchester có những lý do chính đáng để được đánh giá nhỉnh hơn: lợi thế sân nhà, thế đối đầu thuận lợi và một hàng thủ khó bị đánh bại. Altrincham sở hữu phong độ tích cực nên vẫn có thể gây khó khăn, nhưng để lần đầu tiên thắng United of Manchester trong chuỗi đối đầu gần đây tại Broadhurst Park, đội khách cần một màn trình diễn thật sự trọn vẹn.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất United of Manchester · 2 thắng 1 hòa Altrincham · 0 thắng Altrincham 0 - 0 United of Manchester Hòa United of Manchester 4 - 1 Altrincham UOM United of Manchester 2 - 1 Altrincham UOM

United of Manchester 5 trận gần nhất H H H B T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới Altrincham 5 trận gần nhất H T B T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới