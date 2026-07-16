Trực tiếp Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể16/07/2026 20:18

Universitatea Cluj và Dynamo Kyiv bước vào cuộc đối đầu tại Cluj Arena sau khi cùng hòa ở trận gần nhất, trong thế trận hứa hẹn cân bằng.

Universitatea Cluj0 - 0Dynamo KyivHiệp 2 — phút 70'
  • 70'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': P. Pinho (Universitatea Cluj) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 64'Dynamo Kyiv ép sân

    dứt điểm 3 - 13 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 5 - 0.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Dynamo Kyiv): V. Buyalskyy vào sân thay O. Pikhalyonok.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': B. Redushko (Dynamo Kyiv) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 50'Dynamo Kyiv ép sân

    dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 3 - 0.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Universitatea Cluj): A. Aliev vào sân thay M. Stefanescu.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': I. Kostyuk (Dynamo Kyiv) nhận thẻ vàng.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': A. Chipciu (Universitatea Cluj) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 37'Dynamo Kyiv ép sân

    dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 23'Thế trận giằng co

    dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 16'VAR

    Phút 16': Goal Disallowed - offside — B. Redushko (Dynamo Kyiv).

  • 4'Thẻ vàng

    Phút 4': M. Drammeh (Universitatea Cluj) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Universitatea Cluj tiếp đón Dynamo Kyiv.

Cập nhật lúc 02:00 17/07/2026

Đội hình chính thức
Universitatea Cluj
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cristiano Bergodi
Dynamo Kyiv
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Igor Kostyuk
46
Neofytos Michail
33
Jug Stanojev
6
Iulian Cristea
8
Dorin Codrea
27
Alexandru Chipciu
18
Pedro Pinho
7
Mouhamadou Drammeh
14
Marius Ștefănescu
94
Ovidiu Bic
29
Oucasse Mendy
19
Issouf Macalou
35
Ruslan Neshcheret
94
Tomasz Kędziora
40
Kristian Bilovar
32
Taras Mykhavko
44
Vladyslav Dubinchak
8
Oleksandr Pikhalyonok
6
Volodymyr Brazhko
10
Mykola Shaparenko
9
Nazar Voloshyn
11
Matvii Ponomarenko
70
Bogdan Redushko
Dự bị
Universitatea Cluj
1 Ștefan Lefter99 Tudor Coșa2 Alin Chinteș12 Adams Friday22 Florent Poulolo59 Alin Techereș10 Dan Nistor98 Gabriel Simion9 Atanas Trică
Dynamo Kyiv
43 Ilya Olkhovyi71 Vyacheslav Surkis2 Kostiantyn Vivcharenko13 Maksym Korobov23 Navin Malysh66 Aliou Thiare7 Andriy Yarmolenko15 Valentyn Rubchynskyi19 Justin Lonwijk
Cập nhật đội hình lúc 00:00 17/07/2026
Universitatea ClujThống kêDynamo Kyiv
3
Dứt điểm
13
0
Trúng đích
5
4
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
2
5
Thủ môn cứu thua
0

Thông tin trận đấu

Universitatea Cluj sẽ tiếp đón Dynamo Kyiv tại Cluj Arena trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 17/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán được dự báo có tính giằng co khi cả hai đội đều không tạo được khác biệt ở trận gần nhất. Những chi tiết về đội hình xuất phát, lực lượng vắng mặt và mục tiêu cụ thể của hai đội không được cung cấp, vì vậy trọng tâm nhận định nằm ở phong độ gần đây và xu hướng đối đầu.

Hai đội cùng bước vào trận đấu với kết quả hòa

Universitatea Cluj có kết quả hòa trong trận gần nhất, trong khi Dynamo Kyiv cũng rời trận đấu gần nhất với kết quả tương tự. Dữ liệu hiện có chỉ ghi nhận một trận gần nhất của mỗi đội, nên chưa đủ cơ sở để kết luận về chuỗi phong độ dài hơn hoặc mức độ ổn định trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, việc cùng không giành chiến thắng ở lần ra sân gần nhất có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Universitatea Cluj có lợi thế sân nhà tại Cluj Arena, nhưng lợi thế này chưa thể được xem là yếu tố quyết định khi dữ liệu phong độ được cung cấp không cho thấy khoảng cách rõ ràng giữa hai bên.

Thế đối đầu cân bằng

Universitatea Cluj và Dynamo Kyiv mới có một lần đối đầu gần nhất. Kết quả tổng hợp cho thấy Universitatea Cluj chưa thắng, hai đội hòa một lần và Dynamo Kyiv cũng chưa thắng.

Xu hướng này cho thấy lịch sử chạm trán giữa hai đội chưa tạo ra ưu thế cho bất kỳ bên nào. Vì chỉ có một lần đối đầu được ghi nhận, những kết luận rộng hơn về sự áp đảo hoặc ưu thế lâu dài sẽ không có đủ cơ sở.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong bối cảnh hai đội cùng hòa ở trận gần nhất và lịch sử đối đầu không nghiêng về bên nào, khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng những thời điểm quyết định sẽ có ý nghĩa quan trọng. Universitatea Cluj nhiều khả năng cần tận dụng không gian quen thuộc tại Cluj Arena, đồng thời duy trì sự cân bằng để tránh trao cơ hội cho đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Dynamo Kyiv có thể hướng đến cách tiếp cận chặt chẽ, ưu tiên giữ cự ly đội hình trước khi tìm cơ hội chuyển trạng thái. Dù vậy, dữ liệu được cung cấp không có thông tin về sơ đồ chiến thuật, nhân sự hoặc cách vận hành cụ thể, nên chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động gây sức ép hay kiểm soát bóng nhiều hơn.

Nhận định Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv

Cuộc đối đầu tại Cluj Arena đang cho thấy thế cân bằng trên cả phong độ gần nhất lẫn lịch sử chạm trán. Universitatea Cluj có điểm tựa sân nhà, còn Dynamo Kyiv không chịu bất lợi từ kết quả đối đầu gần nhất khi hai đội từng hòa nhau.

Nhìn chung, đây là trận đấu khó phân định nếu chỉ dựa trên những dữ liệu hiện có. Sự thận trọng, khả năng duy trì cấu trúc phòng ngự và hiệu quả trong các tình huống quyết định có thể trở thành yếu tố tạo khác biệt, thay vì một ưu thế rõ rệt dành cho bất kỳ đội nào.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Universitatea Cluj · 0 thắng1 hòaDynamo Kyiv · 0 thắng
10/07/2026
Dynamo Kyiv
0 - 0
Universitatea Cluj
Hòa
Universitatea Cluj
5 trận gần nhất
HHBBH
1
Trận
0-1-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Dynamo Kyiv
5 trận gần nhất
THTB
1
Trận
0-1-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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