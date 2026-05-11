Trực tiếp Universitatea Craiova vs Egnatia Rrogozhinë: Egnatia Rrogozhinë ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Universitatea Craiova vs Egnatia Rrogozhinë: Egnatia Rrogozhinë ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể05/11/2026 23:14

Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Universitatea Craiova thắng 4 và Egnatia Rrogozhinë thắng 3 trong 5 trận gần nhất, gặp nhau lúc 03:00 ngày 06/11/2026.

Universitatea Craiova0 - 0Egnatia RrogozhinëHiệp 1 — phút 26'
  • 26'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 24'Egnatia Rrogozhinë ép sân

    Cầm bóng: Universitatea Craiova 29% - 71% Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

  • 12'Egnatia Rrogozhinë ép sân

    Cầm bóng: Universitatea Craiova 29% - 71% Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Universitatea Craiova tiếp đón Egnatia Rrogozhinë.

Cập nhật lúc 03:27 06/11/2026

Đội hình chính thức
Universitatea Craiova
Sơ đồ 3-4-3
Egnatia Rrogozhinë
Sơ đồ 4-3-1-2
21
Laurenţiu Popescu
3
Oleksandr Romanchuk
24
Nikola Stevanović
6
Vladimir Screciu
17
Carlos Mora
16
João Lameira
8
Tudor Băluță
11
Nicușor Bancu
20
Alexandru Cicâldău
9
Assad Al-Hamlawi
10
Ștefan Baiaram
98
Mario Dajsinani
22
Guillem Jaime
33
Eneo Bitri
24
Numan Ajetovikj
29
Andrey Yago
17
Altin Kryeziu
6
Albano Aleksi
10
Alessandro Albanese
7
Fernando Medeiros
2
Daniel Adjessa
20
Karim Loukili
Dự bị
Universitatea Craiova
1 Alexandru Maxim90 Răzvan Sava28 Adrian Rus31 Ronaldo Webster23 Samuel Teles29 Luca Băsceanu4 Alexandru Crețu7 Steven Nsimba19 Heriberto Tavares
Egnatia Rrogozhinë
1 Levan Tandilashvili12 Bruno Puja4 Zamiq Aliyev13 Alessandro Kacbufi16 Edison Ndreca55 Geralb Smajli8 Ibrahim Diabaté80 Ledio Beqja99 Jurguens Montenegro
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
Universitatea CraiovaThống kêEgnatia Rrogozhinë
29%
Kiểm soát bóng
71%
1
Dứt điểm
1
1
Phạm lỗi
0
0
Việt vị
1

Universitatea Craiova và Egnatia Rrogozhinë bước vào trận đấu lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại Stadionul Ion Oblemenco với phong độ cao. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 trận trong cùng quãng thời gian. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn so tài giữa hai đội đang có tinh thần tốt.

Universitatea Craiova: chuỗi trận thăng hoa

Universitatea Craiova là đội có phong độ ấn tượng hơn trong hai đội. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại.

Đáng chú ý, trận gần nhất của đội là một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy Craiova đang duy trì được sự ổn định và niềm tin khi thi đấu, điều đặc biệt có giá trị khi được đá trên sân nhà.

Trên bảng xếp hạng, Universitatea Craiova đang đứng thứ 11 với 4 điểm. Phong độ tốt là nền tảng để đội tiếp tục cải thiện vị trí của mình.

Egnatia Rrogozhinë: tinh thần tốt nhưng chưa đều

Egnatia Rrogozhinë cũng đến trận này với tâm thế khá phấn chấn. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất.

Tuy vậy, chuỗi kết quả của Egnatia chưa đều bằng đối thủ. Họ từng có một trận thua và một trận hòa xen giữa các chiến thắng, nên sự ổn định vẫn là điều đội cần chứng minh.

Về vị trí, Egnatia Rrogozhinë đang xếp thứ 20 với 2 điểm. Thứ hạng này chưa phản ánh hết phong độ gần đây của đội, và chiến thắng trước Craiova sẽ là cơ hội để họ thu hẹp khoảng cách.

Bảng xếp hạng và những điểm cần chú ý

Giữa hai đội có khoảng cách 9 bậc trên bảng xếp hạng, cùng mức chênh 2 điểm: Universitatea Craiova đứng thứ 11 với 4 điểm, Egnatia Rrogozhinë đứng thứ 20 với 2 điểm. Khoảng cách điểm số không lớn, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Ở góc độ chiến thuật, yếu tố đáng chú ý nằm ở sự tự tin của hai bên. Craiova có lợi thế sân nhà và chuỗi trận không thua. Ngược lại, Egnatia có thể tận dụng tinh thần sau hai chiến thắng gần nhất để chơi với sự chủ động.

Nhận định

Xét về phong độ, Universitatea Craiova nhỉnh hơn với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và chưa thua trận nào, lại được thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, Egnatia Rrogozhinë cũng không phải đối thủ dễ bắt nạt khi đã thắng 3 trong 5 trận gần đây.

Với hai đội cùng đang có tinh thần tốt, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra cân bằng và giàu cảm xúc. Chi tiết nhỏ và khả năng giữ sự tập trung trong từng thời điểm có thể quyết định kết quả cuối cùng.

Universitatea Craiova
5 trận gần nhất
THTTT
2
Trận
1-1-0
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
2
Thủng lưới
Egnatia Rrogozhinë
5 trận gần nhất
TTBHT
2
Trận
0-2-0
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
10FC Copenhagen2110+34HT
11Universitatea Craiova2110+24TH
12Mjallby AIF2110+24HT
19FC Nordsjaelland202002HH
20Egnatia Rrogozhinë202002HH
21Riga202002HH
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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