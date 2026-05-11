TRỰC TIẾP Trực tiếp Universitatea Craiova vs Egnatia Rrogozhinë: Egnatia Rrogozhinë ép sân, chưa có bàn thắng Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Universitatea Craiova thắng 4 và Egnatia Rrogozhinë thắng 3 trong 5 trận gần nhất, gặp nhau lúc 03:00 ngày 06/11/2026.

Universitatea Craiova 0 - 0 Egnatia Rrogozhinë Hiệp 1 — phút 26' 26' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

24' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Universitatea Craiova 29% - 71% Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

12' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Universitatea Craiova 29% - 71% Egnatia Rrogozhinë, dứt điểm 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Universitatea Craiova tiếp đón Egnatia Rrogozhinë.

Cập nhật lúc 03:27 06/11/2026

Đội hình chính thức Universitatea Craiova Sơ đồ 3-4-3 Egnatia Rrogozhinë Sơ đồ 4-3-1-2 21 Laurenţiu Popescu 3 Oleksandr Romanchuk 24 Nikola Stevanović 6 Vladimir Screciu 17 Carlos Mora 16 João Lameira 8 Tudor Băluță 11 Nicușor Bancu 20 Alexandru Cicâldău 9 Assad Al-Hamlawi 10 Ștefan Baiaram 98 Mario Dajsinani 22 Guillem Jaime 33 Eneo Bitri 24 Numan Ajetovikj 29 Andrey Yago 17 Altin Kryeziu 6 Albano Aleksi 10 Alessandro Albanese 7 Fernando Medeiros 2 Daniel Adjessa 20 Karim Loukili Dự bị Universitatea Craiova 1 Alexandru Maxim 90 Răzvan Sava 28 Adrian Rus 31 Ronaldo Webster 23 Samuel Teles 29 Luca Băsceanu 4 Alexandru Crețu 7 Steven Nsimba 19 Heriberto Tavares Egnatia Rrogozhinë 1 Levan Tandilashvili 12 Bruno Puja 4 Zamiq Aliyev 13 Alessandro Kacbufi 16 Edison Ndreca 55 Geralb Smajli 8 Ibrahim Diabaté 80 Ledio Beqja 99 Jurguens Montenegro Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026

Universitatea Craiova Thống kê Egnatia Rrogozhinë 29% Kiểm soát bóng 71% 1 Dứt điểm 1 1 Phạm lỗi 0 0 Việt vị 1

Universitatea Craiova và Egnatia Rrogozhinë bước vào trận đấu lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại Stadionul Ion Oblemenco với phong độ cao. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách thắng 3 trận trong cùng quãng thời gian. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn so tài giữa hai đội đang có tinh thần tốt.

Universitatea Craiova: chuỗi trận thăng hoa

Universitatea Craiova là đội có phong độ ấn tượng hơn trong hai đội. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại.

Đáng chú ý, trận gần nhất của đội là một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy Craiova đang duy trì được sự ổn định và niềm tin khi thi đấu, điều đặc biệt có giá trị khi được đá trên sân nhà.

Trên bảng xếp hạng, Universitatea Craiova đang đứng thứ 11 với 4 điểm. Phong độ tốt là nền tảng để đội tiếp tục cải thiện vị trí của mình.

Egnatia Rrogozhinë: tinh thần tốt nhưng chưa đều

Egnatia Rrogozhinë cũng đến trận này với tâm thế khá phấn chấn. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất.

Tuy vậy, chuỗi kết quả của Egnatia chưa đều bằng đối thủ. Họ từng có một trận thua và một trận hòa xen giữa các chiến thắng, nên sự ổn định vẫn là điều đội cần chứng minh.

Về vị trí, Egnatia Rrogozhinë đang xếp thứ 20 với 2 điểm. Thứ hạng này chưa phản ánh hết phong độ gần đây của đội, và chiến thắng trước Craiova sẽ là cơ hội để họ thu hẹp khoảng cách.

Bảng xếp hạng và những điểm cần chú ý

Giữa hai đội có khoảng cách 9 bậc trên bảng xếp hạng, cùng mức chênh 2 điểm: Universitatea Craiova đứng thứ 11 với 4 điểm, Egnatia Rrogozhinë đứng thứ 20 với 2 điểm. Khoảng cách điểm số không lớn, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Ở góc độ chiến thuật, yếu tố đáng chú ý nằm ở sự tự tin của hai bên. Craiova có lợi thế sân nhà và chuỗi trận không thua. Ngược lại, Egnatia có thể tận dụng tinh thần sau hai chiến thắng gần nhất để chơi với sự chủ động.

Nhận định

Xét về phong độ, Universitatea Craiova nhỉnh hơn với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và chưa thua trận nào, lại được thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, Egnatia Rrogozhinë cũng không phải đối thủ dễ bắt nạt khi đã thắng 3 trong 5 trận gần đây.

Với hai đội cùng đang có tinh thần tốt, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra cân bằng và giàu cảm xúc. Chi tiết nhỏ và khả năng giữ sự tập trung trong từng thời điểm có thể quyết định kết quả cuối cùng.

Universitatea Craiova 5 trận gần nhất T H T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Egnatia Rrogozhinë 5 trận gần nhất T T B H T 2 Trận 0-2-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T 10 FC Copenhagen 2 1 1 0 +3 4 H T 11 Universitatea Craiova 2 1 1 0 +2 4 T H 12 Mjallby AIF 2 1 1 0 +2 4 H T … 19 FC Nordsjaelland 2 0 2 0 0 2 H H 20 Egnatia Rrogozhinë 2 0 2 0 0 2 H H 21 Riga 2 0 2 0 0 2 H H … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại