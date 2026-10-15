TRỰC TIẾP Trực tiếp Universitatea Craiova vs Getafe: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Universitatea Craiova đang có mạch thắng ấn tượng với 5 chiến thắng liên tiếp trước khi tiếp Getafe trên sân Stadionul Ion Oblemenco lúc 23h45 ngày 15/10/2026.

Universitatea Craiova 0 - 0 Getafe Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Universitatea Craiova 51% - 49% Getafe, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 0.

27' Thẻ vàng Phút 27': O. Romanchuk (Universitatea Craiova) nhận thẻ vàng (Tripping).

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Universitatea Craiova 46% - 54% Getafe, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2.

14' Thế trận giằng co Cầm bóng: Universitatea Craiova 46% - 54% Getafe, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Universitatea Craiova tiếp đón Getafe.

Cập nhật lúc 00:31 16/10/2026

Đội hình chính thức Universitatea Craiova Sơ đồ 3-4-3 Getafe Sơ đồ 4-2-3-1 21 Laurenţiu Popescu 3 Oleksandr Romanchuk 24 Nikola Stevanović 6 Vladimir Screciu 23 Samuel Teles 16 João Lameira 8 Tudor Băluță 11 Nicușor Bancu 20 Alexandru Cicâldău 9 Assad Al-Hamlawi 10 Ștefan Baiaram 13 David Soria 21 Andrés García 2 Djené 26 Jean Ives Valou 3 Davinchi 8 Nemanja Gudelj 16 Francho Serrano 11 Ramón Terrats 6 Mario Martín 10 Martín Satriano 9 Borja Mayoral Dự bị Universitatea Craiova 1 Alexandru Maxim 90 Răzvan Sava 31 Ronaldo Webster 5 Baptiste Roux 4 Alexandru Crețu 29 Luca Băsceanu 7 Steven Nsimba 19 Heriberto Tavares 22 Simon Elisor Getafe 1 Jiří Letáček 35 Diego Ferrer 17 Kiko Femenía 4 Saba Sazonov 5 Abdel Abqar 15 Sebastián Boselli 22 Johan Mojica 28 Alberto Risco Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026

Universitatea Craiova Thống kê Getafe 51% Kiểm soát bóng 49% 1 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 4 1 Thủ môn cứu thua 0

Universitatea Craiova bước vào trận gặp Getafe với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất. Trong khi đó, Getafe chưa tìm được sự ổn định khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadionul Ion Oblemenco.

Universitatea Craiova: chuỗi 5 trận toàn thắng

Điểm nổi bật nhất của đội chủ nhà là phong độ. Universitatea Craiova thắng toàn bộ 5 trận gần nhất, không hòa và không thua trận nào. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể đang vận hành trơn tru và có nhiều tự tin.

Chuỗi thắng liên tiếp thường tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực, giúp đội bóng thi đấu quyết đoán hơn ở cả hai đầu sân. Đây là lợi thế đáng kể khi Universitatea Craiova được đá trên sân nhà, trước sự cổ vũ của khán giả.

Getafe: phong độ chập chờn

Getafe có một chuỗi kết quả trái ngược. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại, sau khi trước đó có một chiến thắng.

Chuỗi kết quả xen kẽ thắng, thua và hòa cho thấy Getafe chưa duy trì được nhịp độ ổn định. Muốn tạo bất ngờ trên sân của đối thủ đang hưng phấn, họ cần sự chắc chắn hơn so với những gì đã thể hiện gần đây.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Getafe đang đứng hạng 11 với 0 điểm, còn Universitatea Craiova đứng hạng 33, cũng với 0 điểm. Hai đội có cùng số điểm, nên thứ hạng hiện tại chưa phản ánh đầy đủ sức mạnh thực tế của mỗi bên. Phong độ gần đây vì thế là thước đo đáng tin cậy hơn cho trận đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt chiến thuật, Universitatea Craiova nhiều khả năng sẽ tận dụng đà thăng hoa và lợi thế sân nhà để chủ động tạo sức ép ngay từ đầu. Nếu duy trì được sự tự tin của chuỗi 5 trận thắng, họ sẽ khiến Getafe khó chịu.

Ở chiều ngược lại, Getafe cần cải thiện sự ổn định để không bị cuốn theo nhịp độ của chủ nhà. Họ sẽ phải thi đấu kỷ luật và tận dụng cơ hội hiếm hoi nếu muốn rời Stadionul Ion Oblemenco với kết quả tích cực.

Nhận định

Xét về phong độ, Universitatea Craiova đang chiếm ưu thế rõ rệt nhờ chuỗi 5 trận toàn thắng, trong khi Getafe còn nhiều dao động. Chủ nhà có nhiều lý do để tin vào khả năng nối dài mạch thăng hoa, dù Getafe vẫn đủ khả năng gây khó khăn nếu thi đấu chắc chắn.

Universitatea Craiova 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Getafe 5 trận gần nhất B T B H H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 10 Twente 0 0 0 0 0 0 11 Getafe 0 0 0 0 0 0 12 KuPS 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … 32 Kauno Žalgiris 0 0 0 0 0 0 33 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 34 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại