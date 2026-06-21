Trực tiếp Uruguay vs Cabo Verde: Uruguay gỡ hòa 1-1 Uruguay bắt đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Cabo Verde, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ với ưu thế nghiêng về đại diện Nam Mỹ.

Uruguay 1 - 1 Cabo Verde ● Hiệp 1 — phút 45' 44' BÀN THẮNG! Uruguay (1-1) Phút 44': M. Araujo (Uruguay) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

21' BÀN THẮNG! Cabo Verde (0-1) Phút 21': K. Lenini (Cabo Verde) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': R. Bentancur (Uruguay) nhận thẻ vàng (Tripping).

5' Thẻ vàng Phút 5': S. Lopes Cabral (Cabo Verde) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Uruguay tiếp đón Cabo Verde.

Cập nhật lúc 05:45 22/06/2026

Trận đấu giữa Uruguay và Cabo Verde trong khuôn khổ World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 05:00 ngày 22/06/2026 tại sân vận động Hard Rock Stadium. Đây là thời điểm cả hai đội tuyển đều bước vào giải đấu với trạng thái sung sức nhất khi chưa ghi nhận bất kỳ ca chấn thương nào từ danh sách đăng ký.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Dù chưa có dữ liệu thi đấu chính thức tại giải năm nay, Uruguay vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn nhờ bề dày lịch sử và đẳng cấp của các ngôi sao trong đội hình. Đại diện Nam Mỹ thường xuyên góp mặt tại các vòng đấu sâu của World Cup và sở hữu lối chơi thực dụng nhưng đầy biến hóa.

Phía bên kia chiến tuyến, Cabo Verde bước vào giải đấu với tâm thế của một đội bóng cửa dưới nhưng đầy khao khát tạo nên bất ngờ. Việc duy trì được lực lượng mạnh nhất cho trận ra quân là một điểm cộng lớn cho đại diện đến từ châu Phi trong việc triển khai các phương án phòng ngự phản công.

Phân tích thống kê và lực lượng

Dựa trên các chỉ số dự báo, Uruguay đang nắm giữ 35% cơ hội giành chiến thắng, tương đương với tỷ lệ hòa (35%), trong khi khả năng thắng trận của Cabo Verde được ấn định ở mức 30%. Điều này cho thấy một thế trận cân bằng hơn so với những nhận định cảm tính ban đầu.

Uruguay: Đội hình hoàn chỉnh, không có tổn thất về lực lượng.

Đội hình hoàn chỉnh, không có tổn thất về lực lượng. Cabo Verde: Đầy đủ quân số, sẵn sàng cho phương án gây bất ngờ.

Thống kê cho thấy kỳ vọng bàn thắng trong trận đấu này không quá cao. Uruguay được dự báo có khả năng ghi dưới 1,5 bàn, trong khi hàng công của Cabo Verde sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối phương.

Dự đoán chiến thuật

Với tính chất quan trọng của trận ra quân, nhiều khả năng cả hai đội sẽ nhập cuộc thận trọng. Uruguay dự kiến sẽ kiểm soát thế trận và gây áp lực từ giữa sân, trong khi Cabo Verde sẽ ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà. Kịch bản về một trận đấu có ít bàn thắng (dưới 2,5 bàn) đang được các chuyên gia cân nhắc kỹ lưỡng.

Nhìn chung, Uruguay vẫn là đội có khả năng giành điểm cao hơn. Một kết quả thắng hoặc hòa cho đại diện Nam Mỹ trong một trận cầu chặt chẽ là kịch bản khả thi nhất tại Hard Rock Stadium.

Cập nhật đội hình lúc 04:20 22/06/2026

Đội hình chính thức

Uruguay

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Marcelo Bielsa

Đội hình xuất phát:

23. Fernando Muslera (G)

13. Guillermo Varela (D)

3. Sebastián Cáceres (D)

16. Mathías Olivera (D)

25. Juan Sanabria (D)

5. Manuel Ugarte (M)

6. Rodrigo Bentancur (M)

14. Agustín Canobbio (M)

8. Federico Valverde (M)

20. Maximiliano Araújo (M)

21. Federico Viñas (F)

Dự bị:

12. Santiago Mele

1. Sergio Rochet

2. José María Giménez

17. Matías Viña

24. Santiago Bueno

22. Joaquín Piquerez

7. Nicolás de la Cruz

11. Facundo Pellistri

18. Brian Rodríguez

15. Emiliano Martínez

9. Darwin Núñez

26. Rodrigo Zalazar

19. Rodrigo Aguirre

Cabo Verde

Sơ đồ: 4-1-4-1

HLV: Pedro Leitao Brito

Đội hình xuất phát:

1. Vozinha (G)

22. Steven Moreira (D)

4. Pico (D)

3. Diney Borges (D)

13. Sidny Lopes Cabral (D)

6. Kevin Lenini (M)

18. Telmo Arcanjo (M)

20. Ryan Mendes (M)

10. Jamiro Monteiro (M)

11. Garry Rodrigues (M)

9. Gilson Tavares (F)

Dự bị: