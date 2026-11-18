TRỰC TIẾPTrực tiếp Uruguay vs Dominican Republic: Hiệp 2 bắt đầu, Uruguay dẫn 1-0
Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả, cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất và hứa hẹn màn đôi công. Uruguay gặp Dominican Republic lúc 06:30 ngày 18/11/2026.
- 70'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Uruguay 1 - 0 Dominican Republic.
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': F. Bernal (Uruguay) nhận thẻ vàng.
- 62'Uruguay ép sân
Cầm bóng: Uruguay 68% - 32% Dominican Republic, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 62'Thay người
Phút 62' (Uruguay): F. Valverde vào sân thay R. Zalazar.
- 62'Thay người
Phút 62' (Uruguay): D. Nunez vào sân thay R. Aguirre.
- 62'Thay người
Phút 62' (Uruguay): R. Araujo vào sân thay S. Mourino.
- 57'Thẻ vàng
Phút 57': J. Familia-Castillo (Dominican Republic) nhận thẻ vàng.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': E. Azcona (Dominican Republic) nhận thẻ vàng.
- 50'Uruguay ép sân
Cầm bóng: Uruguay 68% - 32% Dominican Republic, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 46'Thay người
Phút 46' (Uruguay): M. Olivera vào sân thay J. Sanabria.
- 46'Thay người
Phút 46' (Dominican Republic): E. Azcona vào sân thay D. Romero.
- 46'Thay người
Phút 46' (Dominican Republic): B. Nunez vào sân thay J. Baez.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': N. Dollenmayer (Dominican Republic) nhận thẻ vàng.
- 41'BÀN THẮNG! Uruguay (1-0)
Phút 41': R. Aguirre (Uruguay) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 37'Uruguay ép sân
Cầm bóng: Uruguay 68% - 32% Dominican Republic, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 25'Uruguay ép sân
Cầm bóng: Uruguay 68% - 32% Dominican Republic, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 13'Uruguay ép sân
Cầm bóng: Uruguay 90% - 10% Dominican Republic, dứt điểm 0 - 1; phạm lỗi 0 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Uruguay tiếp đón Dominican Republic.
Cập nhật lúc 08:00 18/11/2026
Uruguay và Dominican Republic sẽ gặp nhau lúc 06:30 ngày 18/11/2026 trong trận đấu mà cả hai đều sở hữu hàng công hiệu quả. Kịch bản nhiều pha tấn công vì thế là điều đáng chờ đợi. Phong độ gần đây của hai đội khá tương đồng: mỗi bên đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất.
Uruguay: chuỗi thắng gần đây tạo đà hưng phấn
Uruguay bước vào trận đấu với tâm lý tích cực. Đội thắng cả 3 trận gần nhất, sau khi thua 2 trận trước đó. Chuỗi thắng liên tiếp cho thấy hàng công đã vận hành trơn tru trở lại và biết cách biến cơ hội thành kết quả.
Việc lấy lại mạch thắng sau hai trận thua cũng phản ánh khả năng điều chỉnh tốt của đội. Đây là lợi thế tinh thần đáng kể trước một đối thủ không ngại chơi tấn công.
Dominican Republic: phong độ thăng trầm nhưng giàu sức bật
Dominican Republic có chuỗi kết quả không đều hơn: thắng trận gần nhất, thua một trận, rồi thắng 2 trận liên tiếp, và thua trận cũ nhất trong 5 trận. Dù vậy, đội vẫn thắng 3 trong 5 lần ra sân gần đây, đúng bằng Uruguay.
Những chiến thắng đó cho thấy Dominican Republic có khả năng ghi bàn đủ tốt để cạnh tranh với đối thủ mạnh. Thách thức của họ là giữ được sự ổn định xuyên suốt trận đấu.
Lần chạm trán gần nhất nghiêng về Uruguay
Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây, và Uruguay là bên giành chiến thắng. Dominican Republic chưa có trận thắng nào trong lần đối đầu này, và cũng không có trận hòa. Do mới chỉ có một lần gặp nhau, kết quả đó chỉ mang tính tham khảo, nhưng ít nhiều tạo thêm niềm tin cho đội chủ nhà về mặt tâm lý.
Điểm then chốt của trận đấu
Khi cả hai đội đều tin vào sức mạnh hàng công, nhịp độ trận đấu nhiều khả năng sẽ cao. Bên nào tận dụng tốt các khoảng trống trong những pha chuyển trạng thái nhanh sẽ có lợi thế. Hiệu quả dứt điểm và sự tập trung ở những thời điểm then chốt sẽ quyết định cục diện.
Một chi tiết khác nằm ở khả năng giữ nhịp sau khi ghi bàn. Đội nào duy trì được sự chắc chắn khi dẫn trước sẽ hạn chế được những pha phản công từ đối thủ.
Nhận định
Nhìn chung, Uruguay nhỉnh hơn một chút nhờ chuỗi 3 trận thắng gần nhất và kết quả tích cực ở lần chạm trán trước. Tuy nhiên, Dominican Republic có phong độ đủ tốt để gây khó khăn. Trận đấu nhiều khả năng mở ra những pha lên bóng liên tục từ cả hai phía, đúng với tinh thần màn đôi công mà người hâm mộ mong đợi.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)