Trực tiếp Uruguay vs Tây Ban Nha: Nhận định, đội hình dự kiến Trận cầu tâm điểm tại Estadio Akron giữa Uruguay và Tây Ban Nha sẽ quyết định ngôi đầu bảng, nơi bản lĩnh Nam Mỹ đối đầu với sự tinh tế của bóng đá châu Âu.

Vào lúc 07:00 ngày 27/06/2026, sân vận động Estadio Akron sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Uruguay và Tây Ban Nha trong khuôn khổ World Cup. Đây là trận đấu có ý nghĩa then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng đi tiếp và vị thế của cả hai đội bóng tại bảng đấu này.

Cục diện bảng đấu: Tây Ban Nha chiếm lợi thế

Tính đến thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha đang tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Đội bóng xứ sở bò tót đã thể hiện được bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch khi duy trì mạch bất bại. Trong khi đó, Uruguay bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 2 với 2 điểm có được. Khoảng cách 2 điểm mong manh khiến cuộc đối đầu trực tiếp này trở thành cơ hội để Uruguay lật đổ ngôi đầu, hoặc để Tây Ban Nha nới rộng cách biệt và khẳng định sức mạnh tuyệt đối.

Phong độ gần đây: Sự lỳ lợm và tính ổn định

Uruguay bước vào trận đấu này với một phong độ khá đặc biệt. Đội bóng Nam Mỹ đã trải qua 2 trận hòa liên tiếp trong những lần ra sân gần nhất. Dù chưa thể giành được chiến thắng để bứt phá, nhưng chuỗi trận này cho thấy Uruguay là một tập thể cực kỳ lỳ lợm và không dễ bị khuất phục. Lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu quật cường vốn là đặc sản của họ vẫn đang được duy trì ổn định.

Trái lại, Tây Ban Nha đang sở hữu phong độ có phần nhỉnh hơn. Trong 2 trận đấu gần đây nhất, đại diện châu Âu đã giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi giúp Tây Ban Nha luôn chủ động trong việc tìm kiếm bàn thắng. Sự tự tin từ những kết quả thuận lợi vừa qua sẽ là vũ khí quan trọng để họ đối đầu với sức ép từ phía Uruguay.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Tây Ban Nha

Xét về thành tích đối đầu trực tiếp, lịch sử đang đứng về phía đội bóng châu Âu. Trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận giữa hai đội, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trước Uruguay. Dù dữ liệu đối đầu không quá dày đặc, nhưng kết quả này chắc chắn sẽ mang lại ưu thế về mặt tâm lý cho các cầu thủ Tây Ban Nha, giúp họ có thêm sự tự tin khi bước vào trận cầu quan trọng tại Estadio Akron.

Với tính chất của một trận đấu đỉnh cao tại World Cup, cả Uruguay và Tây Ban Nha chắc chắn sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Uruguay cần một chiến thắng để khẳng định vị thế, trong khi Tây Ban Nha chỉ cần một kết quả hòa để giữ vững ngôi đầu. Sự toan tính về mặt chiến thuật giữa hai huấn luyện viên sẽ là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cuộc đọ sức này.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

17/06/2013: Tây Ban Nha 2 - 1 Uruguay

Phong độ gần đây của Uruguay

22/06/2026: Uruguay 2-2 Cabo Verde (Hòa)

16/06/2026: Ả Rập Xê Út 1-1 Uruguay (Hòa)

01/04/2026: Algeria 0-0 Uruguay (Hòa)

28/03/2026: Anh 1-1 Uruguay (Hòa)

19/11/2025: Mỹ 5-1 Uruguay (Thua)

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

09/06/2026: Peru 1-3 Tây Ban Nha (Thắng)

05/06/2026: Tây Ban Nha 1-1 Iraq (Hòa)

01/04/2026: Tây Ban Nha 0-0 Ai Cập (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Tây Ban Nha 1 4 WD Uruguay 2 2 DD

Phong độ và thống kê đội

Uruguay (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 2 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.5 bàn/trận)

Tây Ban Nha (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Uruguay

G. de Arrascaeta: Muscle Bruise (Missing Fixture)

R. Araújo: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Spain: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Spain

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Spain