TRỰC TIẾP Trực tiếp US Mondorf-les-bains vs Dinamo Tbilisi: Hiệp 2 bắt đầu, Dinamo Tbilisi dẫn 2-0 US Mondorf-les-bains tiếp đón Dinamo Tbilisi trên sân nhà Stade John Grun trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc so tài giàu tính cạnh tranh giữa đại diện Luxembourg và Georgia.

US Mondorf-les-bains 0 - 2 Dinamo Tbilisi Hiệp 2 — phút 56' 56' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: US Mondorf-les-bains 0 - 2 Dinamo Tbilisi.

46' Thay người Phút 46' (Dinamo Tbilisi): K. Kakashvili vào sân thay L. Tsikolia.

46' Thay người Phút 46' (US Mondorf-les-bains): C. Steinmetz vào sân thay J. A. Pelletier.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

24' Thẻ vàng Phút 24': J. A. Pelletier (US Mondorf-les-bains) nhận thẻ vàng.

22' Thẻ vàng Phút 22': P. Psaltis (Dinamo Tbilisi) nhận thẻ vàng.

19' BÀN THẮNG! Dinamo Tbilisi (0-2) Phút 19': M. Vatsadze (Dinamo Tbilisi) lập công (kiến tạo: N. Ninua). Tỷ số: 0 - 2.

2' BÀN THẮNG! Dinamo Tbilisi (0-1) Phút 2': A. Bah (Dinamo Tbilisi) lập công (kiến tạo: N. Ninua). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu US Mondorf-les-bains tiếp đón Dinamo Tbilisi.

Cập nhật lúc 01:28 10/07/2026

US Mondorf-les-bains sẽ chào đón Dinamo Tbilisi trên sân nhà Stade John Grun vào lúc 00h15 ngày 10/7/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để đại diện Luxembourg thử sức trước một đối thủ dày dạn kinh nghiệm đến từ Georgia.

Bối cảnh trận đấu

Vòng loại các cúp châu Âu luôn là sân chơi đầy thử thách đối với những câu lạc bộ đến từ các nền bóng đá nhỏ như Luxembourg. Đối với US Mondorf-les-bains, việc được thi đấu tại đấu trường châu lục đã là một thành tích đáng ghi nhận, và trận đấu với Dinamo Tbilisi sẽ là phép thử quan trọng để đánh giá đẳng cấp của đội bóng chủ nhà.

Trong khi đó, Dinamo Tbilisi bước vào trận đấu với vị thế của một đội bóng giàu truyền thống tại Georgia, thường xuyên góp mặt ở các vòng loại cúp châu Âu. Đội khách được kỳ vọng sẽ tận dụng kinh nghiệm thi đấu quốc tế để tạo ra sự khác biệt trước đối thủ chủ nhà.

Lợi thế sân nhà

Thi đấu trên sân Stade John Grun quen thuộc, US Mondorf-les-bains có thể tận dụng sự ủng hộ của khán giả nhà cùng sự am hiểu mặt sân để tổ chức lối chơi phù hợp. Yếu tố sân nhà thường mang lại tâm lý tự tin hơn cho các đội bóng nhỏ khi đối đầu với những đối thủ được đánh giá cao hơn về chuyên môn.

Dự đoán chiến thuật

Trước một đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm quốc tế, US Mondorf-les-bains nhiều khả năng sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Ngược lại, Dinamo Tbilisi có thể sẽ chủ động kiểm soát thế trận, đẩy cao đội hình nhằm tạo sức ép ngay từ những phút đầu để sớm khai thông thế bế tắc.

Cuộc đối đầu giữa hai phong cách này sẽ là yếu tố quyết định cục diện trận đấu. Nếu US Mondorf-les-bains giữ được sự chắc chắn nơi hàng thủ, đội chủ nhà hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ đến từ Georgia.

Nhận định

Đây là trận đấu mang tính chất thăm dò lẫn nhau khi cả hai đội đều đang tìm cách khẳng định vị thế tại vòng loại Europa Conference League. Với lợi thế sân nhà, US Mondorf-les-bains có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tích cực, dù Dinamo Tbilisi vẫn được xem là đối thủ khó chịu với nhiều kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường châu lục.

Phong độ gần đây của US Mondorf-les-bains

10/07/2026: US Mondorf-les-bains 0-1 Dinamo Tbilisi (Thua)

04/07/2026: Metz 5-2 US Mondorf-les-bains (Thua)

27/06/2026: Résidence Walferdange 2-1 US Mondorf-les-bains (Thua)

23/05/2026: UNA Strassen 0-0 US Mondorf-les-bains (Hòa)

17/05/2026: US Mondorf-les-bains 1-0 Union Titus Petange (Thắng)

Phong độ gần đây của Dinamo Tbilisi

01/07/2026: Dinamo Tbilisi 0-0 Dila (Hòa)

27/06/2026: Saburtalo 1-0 Dinamo Tbilisi (Thua)

24/06/2026: Dinamo Tbilisi 2-1 Dinamo Batumi (Thắng)

18/06/2026: Dinamo Tbilisi 5-3 Samgurali (Thắng)

14/06/2026: Gagra 2-1 Dinamo Tbilisi (Thua)

Phong độ và thống kê đội

US Mondorf-les-bains (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Dinamo Tbilisi (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

US Mondorf-les-bains: Không có thông tin chấn thương

Dinamo Tbilisi: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

US Mondorf-les-bains thắng: 33%

Hòa: 33%

Dinamo Tbilisi thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

US Mondorf-les-bains: bàn

Dinamo Tbilisi: bàn

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