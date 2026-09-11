Trực tiếp Utrecht vs NEC Nijmegen: Đội hình xuất phát

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Utrecht vs NEC Nijmegen: Đội hình xuất phát

Văn Thể09/11/2026 00:20

Utrecht có thành tích đối đầu vượt trội trước NEC Nijmegen khi thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 09/11/2026 trên sân Stadion Galgenwaard, giữa hai đội đang nằm sát nhau trên bảng xếp hạng.

UtrechtvsNEC NijmegenSẮP BẮT ĐẦU • 02:00
  • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Utrecht và NEC Nijmegen đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 09/11/2026

Đội hình chính thức
Utrecht
Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Correia
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
1
V. Barkas
23
N. Vesterlund
3
M. Didden
5
N. Panagiotou
32
Kloosterboer
80
M. Broholm
8
van Overeem
20
D. de Wit
11
Ángel Alarcón
9
Artem Stepanov
10
Y. Cathline
1
G. Crettaz
73
Gabriel Brás
22
A. Kaplan
24
Deveron Fonville
34
Kevin Kers
6
D. Nejašmić
20
N. Lebreton
5
M. Bakker
9
T. Chery
10
D. Tadić
30
B. Linssen
Dự bị
Utrecht
38 O. Agougil39 N. Amrabat15 A. Blake33 K. Gadellaa2 S. Horemans18 J. Medić6 G. Offerhaus21 Ogidi Nwankwo22 S. Padt
NEC Nijmegen
11 W. Willumsson66 Almugera Raouf Mohammed Kabar35 Jamiro Monteiro42 Y. Moslih12 N. Polster3 P. Sandler14 K. Sierhuis21 T. Storm19 Adam Tahaui
Cập nhật đội hình lúc 01:32 09/11/2026

Utrecht có thành tích đối đầu vượt trội trước NEC Nijmegen: trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, đối thủ chỉ thắng 1 và không có trận hòa nào. Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Utrecht khi họ tiếp khách trên sân Stadion Galgenwaard lúc 02:00 ngày 09/11/2026.

Thế đối đầu nghiêng về Utrecht

Con số 4 trận thắng trên 5 lần chạm trán cho thấy Utrecht thường tìm được cách vượt qua NEC Nijmegen. Việc không có trận hòa nào cũng cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường có người thắng, người thua rõ ràng.

Tuy nhiên, NEC Nijmegen vẫn từng thắng một trong năm lần gần nhất. Điều đó nhắc rằng lợi thế lịch sử của Utrecht chưa phải là tuyệt đối.

Phong độ: Utrecht nhỉnh hơn một chút

Trong 5 trận gần nhất, Utrecht thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở lần ra sân gần đây nhất, nhưng trước đó đội đã có hai chiến thắng liên tiếp cùng một trận hòa xen giữa.

Ở phía bên kia, NEC Nijmegen thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Khách vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau khi có một trận thua và một trận hòa ngay trước đó.

Như vậy, hai đội cùng thua 1 trận trong chuỗi 5 trận. Utrecht có thêm một chiến thắng, còn NEC Nijmegen có thêm một trận hòa.

Cuộc cạnh tranh sát nút trên bảng xếp hạng

Utrecht đang đứng hạng 11 với 12 điểm. NEC Nijmegen xếp hạng 14 với 11 điểm, kém chủ nhà đúng 1 điểm và 3 bậc.

Khoảng cách nhỏ này khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. Đội thắng có thể nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp ở nhóm giữa bảng, còn đội thua sẽ chịu thêm áp lực.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực giúp Utrecht có cơ sở để chủ động tiếp cận trận đấu. Nếu duy trì được phong độ với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà có nhiều lý do để tự tin.

Ngược lại, NEC Nijmegen đến Stadion Galgenwaard với sự ổn định nhất định: họ chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất và đang có chiến thắng mới nhất trong tay. Nếu giữ được sự chắc chắn đó, đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà.

Nhận định

Xét tổng thể, Utrecht nhỉnh hơn nhờ thế đối đầu áp đảo, phong độ nhỉnh hơn một chút và lợi thế sân nhà. Dù vậy, khoảng cách điểm số chỉ là 1 điểm cùng chuỗi phong độ không quá chênh lệch cho thấy NEC Nijmegen vẫn đủ khả năng tạo bất ngờ trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Utrecht · 4 thắng0 hòaNEC Nijmegen · 1 thắng
12/02/2026
NEC Nijmegen
1 - 3
Utrecht
UTR
02/11/2025
Utrecht
1 - 0
NEC Nijmegen
UTR
15/03/2025
Utrecht
0 - 1
NEC Nijmegen
NN
24/11/2024
NEC Nijmegen
1 - 2
Utrecht
UTR
17/03/2024
Utrecht
1 - 0
NEC Nijmegen
UTR
Utrecht
5 trận gần nhất
BTHTT
11
Trận
3-3-5
T-H-B
19
Ghi (TB 1.7)
31
Thủng lưới
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
TBHTH
11
Trận
2-5-4
T-H-B
17
Ghi (TB 1.5)
19
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Feyenoord12741+1925BHHTT
2Ajax12741+1725HTTTH
3Twente12732+1824HTTBH
10Cambuur11434+115TTHTH
11Utrecht11335-1212BHTTB
12Sparta Rotterdam12336-812BTBTH
13PEC Zwolle12336-1112HTHTB
14NEC Nijmegen11254-211BHHHH
15Excelsior12327-1311BBBBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Utrecht vs NEC Nijmegen: Đội hình xuất phát
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO