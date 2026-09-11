TRỰC TIẾP Trực tiếp Utrecht vs NEC Nijmegen: NEC Nijmegen nhân đôi cách biệt Utrecht có thành tích đối đầu vượt trội trước NEC Nijmegen khi thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 09/11/2026 trên sân Stadion Galgenwaard, giữa hai đội đang nằm sát nhau trên bảng xếp hạng.

Utrecht 0 - 2 NEC Nijmegen Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Utrecht 0 - 2 NEC Nijmegen.

38' BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (0-2) Phút 38': Dušan Tadić (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Deveron Fonville). Tỷ số: 0 - 2.

37' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Utrecht 38% - 62% NEC Nijmegen, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 4; phạm lỗi 7 - 1, cứu thua 1 - 1.

34' BÀN THẮNG! NEC Nijmegen (0-1) Phút 34': Kevin Kers (NEC Nijmegen) lập công (kiến tạo: Mitchel Bakker). Tỷ số: 0 - 1.

25' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Utrecht 34% - 66% NEC Nijmegen, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 1.

13' NEC Nijmegen ép sân Cầm bóng: Utrecht 32% - 68% NEC Nijmegen, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Utrecht tiếp đón NEC Nijmegen.

Cập nhật lúc 02:47 09/11/2026

Đội hình chính thức Utrecht Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Correia NEC Nijmegen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder 1 V. Barkas 23 N. Vesterlund 3 M. Didden 5 N. Panagiotou 32 Kloosterboer 80 M. Broholm 8 van Overeem 20 D. de Wit 11 Ángel Alarcón 9 Artem Stepanov 10 Y. Cathline 1 G. Crettaz 73 Gabriel Brás 22 A. Kaplan 24 Deveron Fonville 34 Kevin Kers 6 D. Nejašmić 20 N. Lebreton 5 M. Bakker 9 T. Chery 10 D. Tadić 30 B. Linssen Dự bị Utrecht 38 O. Agougil 39 N. Amrabat 15 A. Blake 33 K. Gadellaa 2 S. Horemans 18 J. Medić 6 G. Offerhaus 21 Ogidi Nwankwo 22 S. Padt NEC Nijmegen 11 W. Willumsson 66 Almugera Raouf Mohammed Kabar 35 Jamiro Monteiro 42 Y. Moslih 12 N. Polster 3 P. Sandler 14 K. Sierhuis 21 T. Storm 19 Adam Tahaui Cập nhật đội hình lúc 01:32 09/11/2026

Utrecht Thống kê NEC Nijmegen 38% Kiểm soát bóng 62% 5 Dứt điểm 7 1 Trúng đích 2 0 Phạt góc 4 7 Phạm lỗi 1 1 Thủ môn cứu thua 1

Utrecht có thành tích đối đầu vượt trội trước NEC Nijmegen: trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, đối thủ chỉ thắng 1 và không có trận hòa nào. Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Utrecht khi họ tiếp khách trên sân Stadion Galgenwaard lúc 02:00 ngày 09/11/2026.

Thế đối đầu nghiêng về Utrecht

Con số 4 trận thắng trên 5 lần chạm trán cho thấy Utrecht thường tìm được cách vượt qua NEC Nijmegen. Việc không có trận hòa nào cũng cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường có người thắng, người thua rõ ràng.

Tuy nhiên, NEC Nijmegen vẫn từng thắng một trong năm lần gần nhất. Điều đó nhắc rằng lợi thế lịch sử của Utrecht chưa phải là tuyệt đối.

Phong độ: Utrecht nhỉnh hơn một chút

Trong 5 trận gần nhất, Utrecht thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở lần ra sân gần đây nhất, nhưng trước đó đội đã có hai chiến thắng liên tiếp cùng một trận hòa xen giữa.

Ở phía bên kia, NEC Nijmegen thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Khách vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau khi có một trận thua và một trận hòa ngay trước đó.

Như vậy, hai đội cùng thua 1 trận trong chuỗi 5 trận. Utrecht có thêm một chiến thắng, còn NEC Nijmegen có thêm một trận hòa.

Cuộc cạnh tranh sát nút trên bảng xếp hạng

Utrecht đang đứng hạng 11 với 12 điểm. NEC Nijmegen xếp hạng 14 với 11 điểm, kém chủ nhà đúng 1 điểm và 3 bậc.

Khoảng cách nhỏ này khiến trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. Đội thắng có thể nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp ở nhóm giữa bảng, còn đội thua sẽ chịu thêm áp lực.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tích cực giúp Utrecht có cơ sở để chủ động tiếp cận trận đấu. Nếu duy trì được phong độ với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà có nhiều lý do để tự tin.

Ngược lại, NEC Nijmegen đến Stadion Galgenwaard với sự ổn định nhất định: họ chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất và đang có chiến thắng mới nhất trong tay. Nếu giữ được sự chắc chắn đó, đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà.

Nhận định

Xét tổng thể, Utrecht nhỉnh hơn nhờ thế đối đầu áp đảo, phong độ nhỉnh hơn một chút và lợi thế sân nhà. Dù vậy, khoảng cách điểm số chỉ là 1 điểm cùng chuỗi phong độ không quá chênh lệch cho thấy NEC Nijmegen vẫn đủ khả năng tạo bất ngờ trong trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Utrecht · 4 thắng 0 hòa NEC Nijmegen · 1 thắng NEC Nijmegen 1 - 3 Utrecht UTR Utrecht 1 - 0 NEC Nijmegen UTR Utrecht 0 - 1 NEC Nijmegen NN NEC Nijmegen 1 - 2 Utrecht UTR Utrecht 1 - 0 NEC Nijmegen UTR

Utrecht 5 trận gần nhất B T H T T 11 Trận 3-3-5 T-H-B 19 Ghi (TB 1.7) 31 Thủng lưới NEC Nijmegen 5 trận gần nhất T B H T H 11 Trận 2-5-4 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 12 7 4 1 +19 25 B H H T T 2 Ajax 12 7 4 1 +17 25 H T T T H 3 Twente 12 7 3 2 +18 24 H T T B H … 10 Cambuur 11 4 3 4 +1 15 T T H T H 11 Utrecht 11 3 3 5 -12 12 B H T T B 12 Sparta Rotterdam 12 3 3 6 -8 12 B T B T H 13 PEC Zwolle 12 3 3 6 -11 12 H T H T B 14 NEC Nijmegen 11 2 5 4 -2 11 B H H H H 15 Excelsior 12 3 2 7 -13 11 B B B B B …