TRỰC TIẾP Trực tiếp Uzbekistan vs Syria: Uzbekistan nới rộng cách biệt 3-0 Cuộc so tài giữa Uzbekistan và Syria lúc 21h00 ngày 01/10/2026 hứa hẹn diễn ra cởi mở khi hàng công hai đội tìm kiếm lợi thế trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Uzbekistan 3 - 0 Syria Hiệp 2 — phút 89' 89' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Uzbekistan 3 - 0 Syria.

78' Thẻ vàng Phút 78': M. Makhamadzhonov (Uzbekistan) nhận thẻ vàng.

59' Thay người Phút 59' (Syria): A. R. Al Mohamad vào sân thay N. Shamoun.

59' Thay người Phút 59' (Syria): M. Al Mawas vào sân thay J. Danho.

58' Thay người Phút 58' (Syria): K. Kourdoghli vào sân thay A. Al Shami.

48' BÀN THẮNG! Uzbekistan (3-0) Phút 48': K. Norchaev (Uzbekistan) lập công (kiến tạo: A. Fayzullaev). Tỷ số: 3 - 0.

46' Thay người Phút 46' (Syria): Z. Hanan vào sân thay A. Al Dali.

46' Thay người Phút 46' (Syria): M. Al Hallaq vào sân thay A. Al Dali.

46' Thay người Phút 46' (Syria): E. Abraham vào sân thay M. Al Aswad.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45' BÀN THẮNG! Uzbekistan (2-0) Phút 45': A. Mozgovoy (Uzbekistan) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

27' BÀN THẮNG! Uzbekistan (1-0) Phút 27': S. Esanov (Uzbekistan) lập công (kiến tạo: K. Norchaev). Tỷ số: 1 - 0.

11' Thẻ vàng Phút 11': M. Al Aswad (Syria) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Uzbekistan tiếp đón Syria.

Cập nhật lúc 22:48 01/10/2026

Trận chạm trán giữa Uzbekistan và Syria diễn ra vào lúc 21h00 ngày 01/10/2026 đang thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai đội tuyển đều sở hữu lối chơi chủ động cùng hàng công hoạt động hiệu quả. Với tính chất quan trọng của trận đấu, màn đối đầu này được kỳ vọng sẽ mang lại thế trận đôi công hấp dẫn và quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên.

Phong độ thi đấu của hai đội

Uzbekistan bước vào cuộc đọ sức này sau chuỗi kết quả có phần thăng trầm nhưng vẫn cho thấy sự khó chịu trong cách vận hành chiến thuật. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Đáng chú ý, ở 2 lần ra sân gần nhất, Uzbekistan duy trì thành tích bất bại với 1 trận thắng và 1 trận hòa, cho thấy tín hiệu cải thiện rõ rệt về mặt cảm giác bóng cũng như sự liên kết giữa các tuyến.

Bên kia chiến tuyến, Syria đang trải qua giai đoạn cần sớm tìm lại cảm giác chiến thắng trọn vẹn. Trong 2 trận đấu gần nhất, đội bóng này chưa được hưởng niềm vui trọn vẹn khi phải nhận 1 trận thua trước khi có được 1 trận hòa. Tuy nhiên, hàng công của Syria vẫn luôn tạo ra những tình huống hãm thành đáng chú ý và sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào từ phía đối phương.

Lịch sử đối đầu và cục diện then chốt

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội bóng phản ánh sự cân bằng và giằng co rất lớn. Syria đang nắm giữ lợi thế đối đầu sít sao với 2 chiến thắng, trong khi Uzbekistan có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội bất phân thắng bại ở 2 trận còn lại.

Sự am hiểu lẫn nhau sau nhiều lần cọ xát khiến trận đấu tới đây khó có kịch bản thăm dò kéo dài. Với khuynh hướng chơi tấn công của cả Uzbekistan lẫn Syria, khu vực giữa sân sẽ là điểm nóng định đoạt thế trận. Đội bóng nào kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng cơ hội sắc bén hơn từ các pha hãm thành sẽ nắm giữ chìa khóa giành kết quả thuận lợi trong 90 phút tranh tài.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Uzbekistan · 1 thắng 2 hòa Syria · 2 thắng Uzbekistan 0 - 0 Syria Hòa Uzbekistan 0 - 1 Syria SYR Uzbekistan 2 - 0 Syria UZB Uzbekistan 1 - 1 Syria Hòa Syria 1 - 0 Uzbekistan SYR

Uzbekistan 5 trận gần nhất T B B B B 5 Trận 2-1-2 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 9 Thủng lưới Syria 5 trận gần nhất H B T B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới