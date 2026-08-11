TRỰC TIẾP Trực tiếp Valencia vs Real Madrid: Hiệp 2 bắt đầu, Real Madrid dẫn 2-0 Real Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 3 với 27 điểm và thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 08/11/2026 trên sân Estadio de Mestalla, nơi Valencia đang đứng thứ 19.

Valencia 0 - 2 Real Madrid Hiệp 2 — phút 74' 74' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Valencia 0 - 2 Real Madrid.

74' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Valencia 28% - 72% Real Madrid, dứt điểm 3 - 16 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 22 - 5, cứu thua 7 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Valencia): Filip Ugrinic vào sân thay Guido Rodríguez.

63' Thay người Phút 63' (Valencia): Arnau Martínez López vào sân thay Pablo Maffeo.

62' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Valencia 26% - 74% Real Madrid, dứt điểm 2 - 13 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 1 - 5; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 18 - 4, cứu thua 4 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': Javier Aguirre Onaindía (Valencia) nhận thẻ vàng (Dissent).

59' Thay người Phút 59' (Valencia): Aimar Blázquez Labraca vào sân thay Umar Sadiq.

50' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Valencia 24% - 76% Real Madrid, dứt điểm 2 - 9 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 15 - 4, cứu thua 2 - 1.

50' Thẻ vàng Phút 50': Guido Rodríguez (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45' Thẻ vàng Phút 45': Andriy Lunin (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Thay người Phút 45' (Valencia): Luis Rioja vào sân thay Justin De Haas.

37' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Valencia 22% - 78% Real Madrid, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 1 - 1.

36' BÀN THẮNG! Real Madrid (0-2) Phút 36': Arda Güler (Real Madrid) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

28' BÀN THẮNG! Real Madrid (0-1) Phút 28': Federico Valverde (Real Madrid) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

26' Thẻ vàng Phút 26': Pablo Maffeo (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Valencia 24% - 76% Real Madrid, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 1.

13' Real Madrid ép sân Cầm bóng: Valencia 24% - 76% Real Madrid, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Valencia tiếp đón Real Madrid.

Cập nhật lúc 04:37 08/11/2026

Đội hình chính thức Valencia Sơ đồ 5-3-2 · HLV J. Aguirre Real Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho 1 Dimitrievski 24 Pablo Maffeo 18 Pepelu 5 César Tárrega 12 J. de Haas 14 José Gayà 8 Javi Guerra 2 G. Rodríguez 33 Aaron Mayol 6 U. Sadiq 7 A. Danjuma 1 T. Courtois 8 F. Valverde 16 I. Konaté 4 D. Huijsen 17 Marc Cucurella 20 Bernardo Silva 14 A. Tchouaméni 15 A. Güler 5 J. Bellingham 25 Y. Diomande 10 Kylian Mbappé Dự bị Valencia 37 Aimar Blázquez 4 M. Diakhaby 15 A. Dieng 9 Hugo Duro 10 H. Elliott 22 Arnau Martínez 19 Dani Raba 11 Luis Rioja 23 F. Ugrinic Real Madrid 27 Thiago Pitarch 26 Sergio Mestre 13 A. Lunin 19 Carlos Espí 9 Endrick 3 Éder Militão 24 D. Dumfries 21 Brahim Díaz 18 Álvaro Fernández Cập nhật đội hình lúc 02:32 08/11/2026

Valencia Thống kê Real Madrid 28% Kiểm soát bóng 72% 3 Dứt điểm 16 2 Trúng đích 9 1 Phạt góc 5 22 Phạm lỗi 5 2 Việt vị 3 7 Thủ môn cứu thua 2

Real Madrid bước vào chuyến làm khách trên sân Estadio de Mestalla với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên. Đội khách đang đứng thứ 3 với 27 điểm và có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 08/11/2026.

Real Madrid mang theo chuỗi thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Real Madrid. Đội bóng thủ đô thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Với 27 điểm và vị trí thứ 3, Real Madrid vẫn nằm trong nhóm đầu bảng. Mỗi trận thắng thêm giúp họ giữ nhịp, duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu. Vì vậy, chuyến đến Mestalla là cơ hội để họ tiếp tục tích lũy điểm số trên hành trình bám đuổi.

Valencia chật vật dưới đáy bảng xếp hạng

Ở chiều ngược lại, Valencia đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đội chủ nhà đứng thứ 19 với 9 điểm, kém Real Madrid 18 điểm.

Trong 5 trận gần nhất, Valencia thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận thắng đó là trận gần đây nhất, tín hiệu tích cực nhỏ giữa chuỗi kết quả thiếu ổn định. Lợi thế sân nhà và nhu cầu cải thiện vị trí có thể giúp họ chơi quyết liệt hơn.

Thế đối đầu nghiêng về Real Madrid

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Madrid thắng 3 trận, Valencia thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Như vậy, đội khách chiếm ưu thế rõ rệt trong các lần chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, việc Valencia vẫn giành được một chiến thắng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục, nhất là khi thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách phong độ và vị trí giữa hai đội khá lớn. Real Madrid cần giữ sự tập trung và duy trì nhịp độ của chuỗi thắng để không bỏ lỡ cơ hội bám đuổi. Valencia lại cần sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng không khí sân nhà để tạo bất ngờ.

Nhìn chung, Real Madrid được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ hoàn hảo, thứ hạng cao hơn và thế đối đầu thuận lợi. Dù vậy, trận đấu tại Mestalla vẫn đòi hỏi đội khách phải thi đấu kiên nhẫn để biến lợi thế trên giấy tờ thành điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Valencia · 1 thắng 1 hòa Real Madrid · 3 thắng Valencia 0 - 2 Real Madrid RM Real Madrid 4 - 0 Valencia RM Real Madrid 1 - 2 Valencia VAL Valencia 1 - 2 Real Madrid RM Valencia 2 - 2 Real Madrid Hòa

Valencia 5 trận gần nhất T B H H B Real Madrid 5 trận gần nhất T T T T T

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 3 Real Madrid 11 9 0 2 +18 27 T T T T B 4 Real Betis 11 7 2 2 +3 23 T H B T H … 18 Levante 11 2 4 5 -5 10 B B T H H 19 Valencia 11 2 3 6 -9 9 T B H H B 20 Malaga 12 0 5 7 -14 5 B B H B H