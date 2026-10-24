Trực tiếp Valencia vs Villarreal: Hiệp 2 bắt đầu, Valencia dẫn 1-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp Valencia vs Villarreal: Hiệp 2 bắt đầu, Valencia dẫn 1-0
Valencia đang thiếu hụt lực lượng khi tiếp Villarreal trên sân Estadio de Mestalla, trong lúc đứng hạng 19 với 6 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10/2026.
- 69'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Valencia 1 - 0 Villarreal.
- 66'Thay người
Phút 66' (Villarreal): Georges Mikautadze vào sân thay Ayoze Pérez.
- 65'Thay người
Phút 65' (Villarreal): Sergi Cardona Bermúdez vào sân thay Juan Foyth.
- 65'Thay người
Phút 65' (Villarreal): Alberto Moleiro vào sân thay Ilias Akhomach Chakkour.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Guido Rodríguez (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Villarreal ép sân
Cầm bóng: Valencia 33% - 67% Villarreal, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 9; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 1 - 3.
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Pablo Maffeo (Valencia) nhận thẻ vàng (Argument).
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': Tajon Buchanan (Villarreal) nhận thẻ vàng (Argument).
- 49'Villarreal ép sân
Cầm bóng: Valencia 34% - 66% Villarreal, dứt điểm 1 - 9 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 43'Thẻ vàng
Phút 43': Ayoze Pérez (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 38'BÀN THẮNG! Valencia (1-0)
Phút 38': José Luis García Vayá (Valencia) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.
- 37'Villarreal ép sân
Cầm bóng: Valencia 35% - 65% Villarreal, dứt điểm 0 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 37'Thẻ vàng
Phút 37': Renato Veiga (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 36'VAR
Phút 36': Phạt đền được công nhận — Daniel Raba Antolín (Valencia).
- 34'Thẻ vàng
Phút 34': Daniel Raba Antolín (Valencia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Villarreal ép sân
Cầm bóng: Valencia 38% - 62% Villarreal, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 7 - 2, cứu thua 1 - 0.
- 14'Thay người
Phút 14' (Valencia): Daniel Raba Antolín vào sân thay David Otorbi Ejededawe.
- 13'Villarreal ép sân
Cầm bóng: Valencia 31% - 69% Villarreal, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 5 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Valencia tiếp đón Villarreal.
Cập nhật lúc 01:01 25/10/2026
Valencia đang thiếu hụt lực lượng đúng vào lúc cần những lời giải rõ ràng nhất. Đội chủ nhà đứng hạng 19 với 6 điểm và sẽ tiếp Villarreal tại Estadio de Mestalla vào lúc 23h30 ngày 24/10/2026. Đối thủ của họ đang ở hạng 12 với 9 điểm, hơn Valencia 3 điểm.
Valencia thiếu hụt lực lượng, phong độ thiếu ổn định
Trong 5 trận gần nhất, Valencia thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Hai kết quả gần đây nhất đều là hòa, trước đó là một trận thua rồi một trận thắng. Chuỗi trận này cho thấy một đội bóng chưa tìm được sự ổn định để tích lũy điểm đều đặn.
Khi lực lượng mỏng, những chuỗi kết quả như vậy thường phản ánh khó khăn trong việc duy trì cường độ và xoay tua nhân sự. Việc chỉ có 6 điểm và đứng hạng 19 khiến HLV Valencia khó có nhiều lựa chọn thay đổi trong trận này.
Villarreal chưa thật sự vững vàng
Villarreal cũng không có phong độ hoàn hảo. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận đấu mới nhất của họ là một thất bại, trước đó là một trận hòa và một chiến thắng.
Dù vậy, vị trí hạng 12 với 9 điểm vẫn cho Villarreal lợi thế nhất định về tinh thần so với chủ nhà. Khoảng cách 3 điểm giữa hai đội không quá lớn, nhưng đủ để tạo ra sự khác biệt về áp lực trước giờ bóng lăn.
Thế đối đầu nghiêng về Villarreal
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Valencia chưa thắng trận nào, hòa 2 trận và để Villarreal thắng 3 trận. Đây là xu hướng đáng chú ý với đội chủ nhà, bởi họ chưa tìm được chiến thắng trong chuỗi đối đầu này.
Tuy nhiên, hai trận hòa cũng cho thấy Valencia từng đủ khả năng cầm chân đối thủ. Nếu giữ được sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự, đội chủ nhà vẫn có cơ sở để cạnh tranh điểm số.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với Valencia, yếu tố quan trọng nhất là tận dụng lợi thế sân nhà và duy trì sự tập trung trong cả 90 phút. Hai trận hòa liên tiếp gần đây cho thấy đội có thể giữ được điểm, nhưng để vươn lên, họ cần biến những trận cân bằng thành chiến thắng.
Villarreal lại có cơ hội khai thác kinh nghiệm từ các lần đối đầu trước. Nếu đội khách duy trì được sự ổn định, họ sẽ gây nhiều sức ép lên một đối thủ đang phải xoay xở với lực lượng hạn chế.
Nhận định
Các con số nghiêng nhẹ về Villarreal: họ xếp trên về bảng điểm và đang có thế đối đầu thuận lợi. Dù vậy, phong độ của hai đội khá tương đồng, và Valencia có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ cân bằng, trong đó khả năng chủ nhà xử lý bài toán lực lượng sẽ là yếu tố quyết định.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)