TRỰC TIẾP Trực tiếp Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake: Hết hiệp 1, Vancouver Whitecaps dẫn 1-0 Trận loại trực tiếp giữa Vancouver Whitecaps và Real Salt Lake không có đường lùi: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Hai đội gặp nhau 08:30 ngày 23/11/2026 tại BC Place.

Vancouver Whitecaps 1 - 0 Real Salt Lake Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps) nhận thẻ vàng (Foul).

44' BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (1-0) Phút 44': Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Emmanuel Sabbi). Tỷ số: 1 - 0.

36' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 71% - 29% Real Salt Lake, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 2 - 1.

24' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 66% - 34% Real Salt Lake, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 1.

12' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Vancouver Whitecaps 62% - 38% Real Salt Lake, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Vancouver Whitecaps tiếp đón Real Salt Lake.

Cập nhật lúc 09:27 23/11/2026

Đội hình chính thức Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen Real Salt Lake Sơ đồ 5-4-1 · HLV P. Mastroeni 1 Y. Takaoka 18 É. Ocampo 33 T. Blackmon 6 R. Priso 28 T. Johnson 8 O. Larraz 20 A. Cubas 11 E. Sabbi 25 R. Gauld 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez 24 B. White 1 Rafael Cabral 2 D. Yedlin 15 J. Glad 26 P. Quinton 4 L. Engel 8 J. Sanabria 12 Lobzhanidze 25 Colin Guske 92 N. Caliskan 9 M. Guilavogui 22 S. Solans Dự bị Vancouver Whitecaps 13 T. Müller 7 C. Sabaly 59 J. Badwal 32 I. Boehmer 23 A. Cvetković 77 Y. Diaby 19 R. Elloumi 29 Gherasimencov 2 M. Laborda Real Salt Lake 44 De Fougerolles 3 K. Henry 39 A. Hezarkhani 29 S. Junqua 98 A. Katránis 70 Lineker Rodrigues 6 S. Spierings 31 M. Stajduhar 30 O. Anderson Cập nhật đội hình lúc 08:04 23/11/2026

Vancouver Whitecaps Thống kê Real Salt Lake 71% Kiểm soát bóng 29% 8 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 2 4 Phạt góc 2 1 Phạm lỗi 1 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

Vancouver Whitecaps và Real Salt Lake bước vào trận đấu loại trực tiếp với một luật chơi duy nhất: thắng để đi tiếp, thua là dừng bước. Cuộc đối đầu ở vòng 1/8 diễn ra lúc 08:30 ngày 23/11/2026 trên sân BC Place, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tấm vé đi tiếp.

Loại trực tiếp: một trận định đoạt tất cả

Khác với các trận đấu có thể tính toán điểm số, vòng 1/8 không cho phép bất kỳ đội nào chơi an toàn quá lâu. Không còn cơ hội sửa sai ở lượt sau, nên sự tập trung và khả năng xử lý các tình huống then chốt sẽ quyết định kết quả.

Với Vancouver Whitecaps, được đá trên sân nhà BC Place là lợi thế về tâm lý. Với Real Salt Lake, đây là bài kiểm tra bản lĩnh khi phải giành vé đi tiếp ngay tại sân đối thủ.

Phong độ: Vancouver Whitecaps nhỉnh hơn

Vancouver Whitecaps đang có mạch phong độ đáng chú ý. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và thua 1 trận. Đặc biệt, họ thắng liên tiếp 3 trận gần đây nhất, cho thấy sự tự tin đang ở mức cao trước thềm đấu loại trực tiếp.

Trong khi đó, Real Salt Lake có 5 trận gần nhất với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau đó là một chiến thắng, một thất bại và hai chiến thắng trước đó. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách vẫn giữ được sự ổn định, dù chưa liền mạch bằng đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gặp nhau gần đây cũng ủng hộ Vancouver Whitecaps. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 lần, không có trận hòa nào, còn Real Salt Lake chỉ thắng 1 lần.

Thành tích này tạo lợi thế tinh thần rõ rệt cho Vancouver Whitecaps. Tuy nhiên, trong một trận loại trực tiếp, quá khứ chỉ mang tính tham khảo. Real Salt Lake hoàn toàn có thể tận dụng áp lực đè lên vai đội chủ nhà để tạo bất ngờ.

Điểm then chốt của trận đấu

Có ba yếu tố có thể quyết định cục diện. Thứ nhất là khởi đầu trận đấu: đội ghi bàn trước sẽ buộc đối phương phải mạo hiểm hơn. Thứ hai là khả năng giữ nhịp độ khi áp lực tăng dần về cuối trận. Thứ ba là sự tỉnh táo trong các tình huống cố định, nơi những chi tiết nhỏ thường tạo ra khác biệt ở các trận đấu căng thẳng.

Vancouver Whitecaps sẽ muốn duy trì mạch thắng và khai thác lợi thế sân nhà ngay từ đầu. Real Salt Lake cần giữ kỷ luật, tận dụng phong độ khá ổn định để kéo trận đấu vào thế khó chịu cho chủ nhà.

Nhận định

Xét phong độ và thành tích đối đầu gần đây, Vancouver Whitecaps được đánh giá nhỉnh hơn trước thềm trận đấu. Tuy vậy, đây là cuộc đấu loại trực tiếp nên mọi lợi thế đều mong manh. Đội nào kiểm soát tốt cảm xúc và hạn chế sai lầm sẽ giành quyền đi tiếp, đội còn lại phải dừng bước.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vancouver Whitecaps · 4 thắng 0 hòa Real Salt Lake · 1 thắng Real Salt Lake 0 - 3 Vancouver Whitecaps VW Vancouver Whitecaps 1 - 0 Real Salt Lake VW Real Salt Lake 2 - 3 Vancouver Whitecaps VW Vancouver Whitecaps 2 - 1 Real Salt Lake VW Real Salt Lake 2 - 1 Vancouver Whitecaps RSL

Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất T T T B T 34 Trận 19-7-8 T-H-B 74 Ghi (TB 2.2) 34 Thủng lưới Real Salt Lake 5 trận gần nhất H T B T T 35 Trận 13-7-15 T-H-B 54 Ghi (TB 1.5) 53 Thủng lưới

Vòng bảng — Vancouver Whitecaps # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 +40 64 T T T B T 2 FC Dallas 34 16 10 8 +11 58 T H B T H 3 St. Louis City 34 15 9 10 +11 54 T B B B B … 8 Seattle Sounders 34 12 10 12 -2 46 T B B H H 9 Real Salt Lake 34 13 6 15 +1 45 T B T T T 10 Minnesota United FC 34 11 11 12 -2 44 T T T H T …

Tình hình lực lượng Vancouver Whitecaps ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ B. Halbouni (Illness) ✚ S. Adekugbe (Muscle Injury) ✚ J. Badwal (Hamstring Injury) ✚ A. Cubas (Ankle Injury) ✚ E. Sabbi (Leg Injury) Real Salt Lake ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury) ✚ Z. Booth (Concussion) ✚ E. Eneli (Knee Injury) ✚ D. Luna (Knee Injury) ✚ A. Piol (Hamstring Injury)