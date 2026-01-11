Trực tiếp Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders: Vancouver Whitecaps mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders: Vancouver Whitecaps mở tỷ số

Văn Thể01/11/2026 22:44

Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn nhờ đang dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Seattle Sounders 15 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:30 ngày 02/11/2026 tại BC Place.

Vancouver Whitecaps1 - 0Seattle SoundersHiệp 1 — phút 9'
  • 9'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Vancouver Whitecaps 1 - 0 Seattle Sounders.

  • 1'BÀN THẮNG! Vancouver Whitecaps (1-0)

    Phút 1': Brian White (Vancouver Whitecaps) lập công (kiến tạo: Bruno Caicedo). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Vancouver Whitecaps tiếp đón Seattle Sounders.

Cập nhật lúc 03:49 02/11/2026

Đội hình chính thức
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer
1
Y. Takaoka
18
É. Ocampo
2
M. Laborda
33
T. Blackmon
28
T. Johnson
23
A. Cvetković
8
O. Larraz
77
Y. Diaby
25
R. Gauld
14
Bruno Steven Caicedo Quiñonez
24
B. White
26
A. Thomas
85
Kossa-Rienzi
16
A. Roldan
25
J. Ragen
5
N. Tolo
37
S. Brunell
7
C. Roldan
27
J. Ferreira
11
A. Rusnák
13
J. Morris
9
D. Joveljić
Dự bị
Vancouver Whitecaps
13 T. Müller63 Johnny Selemani22 K. Poku7 C. Sabaly6 R. Priso4 Veselinović32 I. Boehmer29 Gherasimencov70 Rui Modesto
Seattle Sounders
8 C. Clark24 S. Frei90 S. Gomez39 S. Hawkins20 Kim Kee-Hee35 Antino Lopez4 R. Sailor17 P. Arriola31 H. Dotson
Cập nhật đội hình lúc 03:02 02/11/2026

Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn Seattle Sounders trước cuộc gặp tại BC Place, trước hết nhờ vị trí trên bảng xếp hạng. Chủ nhà đang đứng hạng 1 với 58 điểm, trong khi đội khách xếp hạng 9 với 43 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:30 ngày 02/11/2026.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về chủ nhà

Vancouver Whitecaps đang ở vị trí cao nhất bảng xếp hạng với 58 điểm. Đây là nền tảng quan trọng nhất khiến họ được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, Seattle Sounders đứng thứ 9 với 43 điểm, kém đội chủ nhà 15 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về tính ổn định giữa hai đội trong suốt mùa giải.

Phong độ gần đây: chủ nhà nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Vancouver Whitecaps thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, dù trước đó từng có một thất bại xen giữa chuỗi kết quả.

Trong khi đó, Seattle Sounders chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của đội khách kết thúc bằng thất bại, và chiến thắng duy nhất của họ nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Như vậy, về phong độ, Vancouver Whitecaps có số trận thắng nhiều hơn và số trận thua ít hơn. Sự khác biệt không quá lớn, nhưng đủ để củng cố nhận định nghiêng về chủ nhà.

Thế đối đầu cân bằng

Dù chênh lệch về thứ hạng khá rõ, lịch sử gặp nhau gần đây lại cho thấy một cuộc đối đầu cân bằng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Vancouver Whitecaps thắng 2 trận, hòa 1 trận và Seattle Sounders cũng thắng 2 trận.

Điều này nhắc rằng Seattle Sounders hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho chủ nhà. Đội khách từng giành chiến thắng với số lần ngang bằng trong các lần gặp gần đây, nên Vancouver Whitecaps khó có một trận đấu dễ dàng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với vị thế đang dẫn đầu và lợi thế sân nhà tại BC Place, Vancouver Whitecaps nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Duy trì sự ổn định là yếu tố giúp họ có mặt ở đỉnh bảng, và đó cũng là điều họ cần thể hiện trong trận này.

Về phía Seattle Sounders, thách thức lớn nằm ở việc cải thiện chuỗi phong độ chưa ổn định. Thành tích đối đầu cân bằng là cơ sở để đội khách tin rằng họ có thể tạo bất ngờ trên sân của đội đầu bảng.

Nhận định

Nhìn chung, Vancouver Whitecaps được đánh giá cao hơn nhờ vị trí hạng 1, khoảng cách 15 điểm và phong độ gần đây tốt hơn đối thủ. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cho thấy Seattle Sounders không phải đối thủ có thể xem nhẹ. Chủ nhà có lợi thế, nhưng trận đấu vẫn hứa hẹn nhiều cạnh tranh.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Vancouver Whitecaps · 2 thắng1 hòaSeattle Sounders · 2 thắng
17/08/2026
Seattle Sounders
0 - 2
Vancouver Whitecaps
VW
19/03/2026
Vòng 1/8
Seattle Sounders
2 - 1
Vancouver Whitecaps
SS
13/03/2026
Vòng 1/8
Vancouver Whitecaps
0 - 3
Seattle Sounders
SS
28/09/2025
Seattle Sounders
2 - 2
Vancouver Whitecaps
Hòa
09/06/2025
Vancouver Whitecaps
3 - 0
Seattle Sounders
VW
Vancouver Whitecaps
5 trận gần nhất
TBTHH
32
Trận
17-7-8
T-H-B
67
Ghi (TB 2.1)
33
Thủng lưới
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
BHHBT
32
Trận
11-10-11
T-H-B
41
Ghi (TB 1.3)
40
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps321778+3458TBTHH
2FC Dallas3315108+955HBTHT
3San Jose Earthquakes3314109+852THBHH
8Colorado Rapids3312714-143BHTHH
9Seattle Sounders32111011+143BHHBT
10Real Salt Lake3312615042BTTTH
Tình hình lực lượng
Vancouver Whitecaps
S. Adekugbe (Muscle Injury)
K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury)
A. Cubas (Ankle Injury)
R. Elloumi (Red Card)
B. Halbouni (Knee Injury)
E. Sabbi (Leg Injury)
T. Blackmon (Injury)
R. Modesto (Muscle Injury)
Seattle Sounders
Y. Gomez Andrade (Hamstring Injury)
P. Kingston (Yellow Cards)
N. Petkovic (Knee Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
D. Musovski (Head Injury)
P. Rothrock (Hamstring Injury)
Y. Gomez Andrade (Hamstring Injury)
P. Kingston (Yellow Cards)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Vancouver Whitecaps vs Seattle Sounders: Vancouver Whitecaps mở tỷ số
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