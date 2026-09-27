TRỰC TIẾP Trực tiếp Vanuatu vs New Caledonia: Hết hiệp 1, hòa 1-1 New Caledonia bước vào màn so tài với bản lĩnh sân khách đáng gờm, đối đầu một Vanuatu duy trì chuỗi bất bại ổn định ở các lần ra sân gần nhất.

Vanuatu 1 - 1 New Caledonia Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

23' BÀN THẮNG! Vanuatu (1-1) Phút 23': (Vanuatu) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

14' BÀN THẮNG! New Caledonia (0-1) Phút 14': (New Caledonia) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Vanuatu tiếp đón New Caledonia.

Cập nhật lúc 11:48 27/09/2026

Cuộc đối đầu giữa Vanuatu và New Caledonia diễn ra vào lúc 11h00 ngày 27/09/2026, mang đến màn đọ sức đáng chú ý giữa hai phong cách thi đấu nhiều duyên nợ. Trận đấu hứa hẹn tạo nên thế trận giằng co chặt chẽ khi cả hai đội đều mang những toan tính riêng nhằm khẳng định vị thế trên sân cỏ.

Sự kiên cường của Vanuatu trước thử thách lớn

Đội chủ nhà Vanuatu bước vào trận đấu này với sự tự tin nhất định khi sở hữu chuỗi trận bất bại ở thời gian gần đây. Cụ thể, trong 4 trận đấu gần nhất, Vanuatu đã giành được 2 chiến thắng và có 2 trận hòa. Sự ổn định trong lối chơi giúp đội bóng duy trì nhịp độ phòng ngự chắc chắn, đồng thời tận dụng hiệu quả các thời cơ phản công sắc nét.

Hàng phòng ngự của Vanuatu cho thấy sự gắn kết khi biết cách phong tỏa những ngòi nổ nguy hiểm từ phía đối phương. Dù vậy, việc để chia điểm ở 2 trận đấu vừa qua cũng chỉ ra rằng họ vẫn cần thêm sự sắc bén nơi tuyến đầu để chuyển hóa triệt để cơ hội thành bàn thắng quyết định.

New Caledonia và bản lĩnh trong các chuyến hành quân

Ở phía bên kia chiến tuyến, New Caledonia luôn cho thấy sự nguy hiểm đặc biệt khi phải thi đấu xa nhà với thành tích sân khách đáng nể. Lối chơi của đội bóng này đề cao tính thực dụng, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và sức ép lớn ở các tình huống tranh chấp tay đôi.

Nhìn vào các trận đấu vừa qua, phong độ của New Caledonia có sự đan xen với 1 trận thua và 1 trận thắng ở hai lần ra sân gần nhất. Dù kết quả chưa đạt sự liền mạch tuyệt đối, điểm tựa từ những màn trình diễn thuyết phục trên sân đối phương sẽ là động lực lớn để họ thiết lập thế trận sòng phẳng trước đội chủ nhà.

Thế cân bằng từ lịch sử đối đầu

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, cán cân đang nghiêng nhẹ về phía New Caledonia. Trong các lần so tài gần đây giữa hai bên, New Caledonia đã giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chưa để thua trận nào trước Vanuatu.

Lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu sẽ giúp New Caledonia tự tin kiểm soát nhịp độ thi đấu. Ngược lại, Vanuatu chắc chắn đặt quyết tâm rất cao để phá vỡ thế bất lợi khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, hứa hẹn tạo nên 90 phút tranh tài đầy kỷ luật và toan tính chiến thuật.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vanuatu · 0 thắng 1 hòa New Caledonia · 2 thắng Vanuatu - New Caledonia Hòa Vanuatu - New Caledonia Hòa New Caledonia 1 - 0 Vanuatu NC New Caledonia 4 - 0 Vanuatu NC Vanuatu 2 - 2 New Caledonia Hòa

Vanuatu 5 trận gần nhất H T H T H 4 Trận 2-2-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 6 Thủng lưới New Caledonia 5 trận gần nhất T B B 2 Trận 1-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới