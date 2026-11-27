TRỰC TIẾP Trực tiếp Venezia vs Bologna: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Bologna sở hữu thành tích đáng nể khi hành quân đến sân Stadio Pier Luigi Penzo, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 28/11/2026, gặp một Venezia đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Venezia 0 - 0 Bologna Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

38' Venezia ép sân Cầm bóng: Venezia 58% - 42% Bologna, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.

28' Thẻ vàng Phút 28': Antoine Hainaut (Venezia) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Venezia ép sân Cầm bóng: Venezia 66% - 34% Bologna, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

22' Thẻ vàng Phút 22': Martin Vitik (Bologna) nhận thẻ vàng (Foul).

16' Thẻ vàng Phút 16': Nadir Zortea (Bologna) nhận thẻ vàng (Dissent).

15' Thẻ vàng Phút 15': Juan Jesus (Venezia) nhận thẻ vàng (Dissent).

14' VAR Phút 14': Bàn thắng không được công nhận — Juan Jesus (Venezia).

12' Venezia ép sân Cầm bóng: Venezia 72% - 28% Bologna, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Venezia tiếp đón Bologna.

Cập nhật lúc 03:35 28/11/2026

Đội hình chính thức Venezia Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Nicola Bologna Sơ đồ 3-4-3 · HLV Raffaele Palladino 1 F. Stanković 25 R. Halhal 2 M. Moreno 15 Juan Jesus 18 A. Hainaut 71 Kike Pérez 6 G. Busio 19 S. Sohm 5 R. Haps 10 J. Yeboah 45 A. Adams 1 Ł. Skorupski 41 M. Vitík 16 N. Casale 3 A. Theate 20 N. Zortea 19 L. Ferguson 4 T. Pobega 23 R. Alhassane 10 Bernardeschi 21 J. Odgaard 11 S. Mbangula Dự bị Venezia 20 R. Sagrado 3 Schingtienne 26 T. Bašić 9 A. Adorante 17 Bella-Kotchap 30 M. Dagasso 8 Lamine Dabo 77 Toni Fernández 95 A. Gomes Bologna 25 M. Pessina 7 R. Orsolini 6 N. Moro 18 M. Libra 14 T. Heggem 75 Giacomo Giacomone 5 E. Helland 9 A. Dovbyk 36 M. Darmian Cập nhật đội hình lúc 02:19 28/11/2026

Venezia Thống kê Bologna 58% Kiểm soát bóng 42% 6 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 3 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Bologna đến sân của Venezia với chuỗi kết quả đáng nể: không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó có 4 chiến thắng. Trận đấu tại Stadio Pier Luigi Penzo lúc 02:45 ngày 28/11/2026 vì thế là phép thử về bản lĩnh của đội khách trước một chủ nhà đang cần tìm lại niềm tin.

Bologna mang theo sự tự tin vào chuyến làm khách

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của Bologna. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận và hòa 1 trận. Trận hòa là kết quả mới nhất, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi bất bại này phản ánh một tập thể vận hành ổn định và biết cách giành điểm. Đó là hành trang quan trọng cho một chuyến làm khách, nơi sự chắc chắn thường quan trọng hơn những khoảnh khắc lóe sáng.

Venezia cần phản ứng sau chuỗi kết quả xấu

Ở chiều ngược lại, Venezia đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận, trong đó trận thua mới nhất vừa diễn ra.

Chiến thắng duy nhất ấy đến ở trận liền trước, nhưng Venezia không giữ được mạch kết quả tốt. Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả là những yếu tố họ cần tận dụng để chấm dứt đà đi xuống.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng cho thấy chênh lệch rõ rệt giữa hai đội. Bologna đứng thứ 9 với 18 điểm, còn Venezia xếp thứ 20 với 6 điểm. Khoảng cách 12 điểm phản ánh đúng sự khác biệt về phong độ mà hai đội thể hiện gần đây.

Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng chưa phải tất cả. Những trận đấu mà một bên chịu áp lực phải có điểm thường diễn ra căng thẳng hơn so với những gì con số gợi ý.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Venezia thắng 2 trận, Bologna thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Venezia hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Đây cũng là lý do Bologna khó có thể chủ quan, dù đang vượt trội ở phong độ lẫn thứ hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất với Bologna là duy trì sự ổn định đã giúp họ bất bại 5 trận liên tiếp trong một trận làm khách. Với Venezia, thử thách nằm ở khả năng phản ứng sau chuỗi thua nhiều hơn thắng và giành lại sự tự tin trên sân nhà.

Nhìn chung, Bologna được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Dù vậy, thế đối đầu cân bằng gần đây và động lực của đội chủ nhà bảo đảm trận đấu sẽ không dễ dàng với đội khách.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Venezia · 2 thắng 0 hòa Bologna · 2 thắng Venezia 0 - 1 Bologna BOL Bologna 3 - 0 Venezia BOL Venezia 4 - 3 Bologna VEN Bologna 0 - 1 Venezia VEN

Venezia 5 trận gần nhất B T B B B 12 Trận 2-0-10 T-H-B 8 Ghi (TB 0.7) 25 Thủng lưới Bologna 5 trận gần nhất H T T T T 12 Trận 5-3-4 T-H-B 17 Ghi (TB 1.4) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 12 9 2 1 +15 29 H T B T T … 8 Napoli 12 5 3 4 +5 18 T H B T H 9 Bologna 12 5 3 4 +2 18 H T T T T 10 Genoa 12 5 1 6 -3 16 T B T T T … 19 Udinese 12 1 3 8 -13 6 H B B H B 20 Venezia 12 2 0 10 -17 6 B T B B B

Tình hình lực lượng Venezia ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ T. Correia (Thigh Injury) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury) Bologna ✚ L. De Silvestri (Calf Injury) ✚ O. El Azzouzi (Thigh Injury) ✚ J. Enem (Achilles Tendon Injury) ✚ E. Holm (Thigh Injury) ✚ J. Miranda (Muscle Injury)