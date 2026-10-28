Trực tiếp Venezia vs Inter: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Venezia vs Inter: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể28/10/2026 19:45

Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách trên sân của Venezia, đội đang đứng hạng 20 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 29/10/2026.

Venezia0 - 0InterHiệp 2 — phút 78'
  • 78'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 76'Inter ép sân

    Cầm bóng: Venezia 32% - 68% Inter, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 3.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Venezia): Ridgeciano Haps vào sân thay Pasquale Mazzocchi.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Venezia): Toma Bašić vào sân thay Thorir Johann Helgason.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Venezia): John Yeboah vào sân thay Lion Lauberbach.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Inter): Pio Esposito vào sân thay Ange-Yoan Bonny.

  • 64'Inter ép sân

    Cầm bóng: Venezia 33% - 67% Inter, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Venezia): Gianluca Busio vào sân thay Enrique Pérez Muñoz.

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': Nicolò Barella (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 52'Inter ép sân

    Cầm bóng: Venezia 34% - 66% Inter, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Inter): Hakan Çalhanoğlu vào sân thay Aleksandar Stankovic.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Inter): Nicolò Barella vào sân thay Petar Sučić.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Inter): Manuel Akanji vào sân thay Yann Bisseck.

  • 39'Inter ép sân

    Cầm bóng: Venezia 34% - 66% Inter, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 2.

  • 29'VAR

    Phút 29': Bàn thắng không được công nhận — Lion Lauberbach (Venezia).

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': Alessandro Bastoni (Inter) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 27'Inter ép sân

    Cầm bóng: Venezia 40% - 60% Inter, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Venezia 51% - 49% Inter, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Venezia tiếp đón Inter.

Cập nhật lúc 02:05 29/10/2026

Đội hình chính thức
Venezia
Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Nicola
Inter
Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu
1
F. Stanković
25
R. Halhal
2
M. Moreno
15
Juan Jesus
18
A. Hainaut
71
Kike Pérez
21
Þ. Helgason
19
S. Sohm
70
P. Mazzocchi
29
L. Lauberbach
45
A. Adams
49
I. Provedel
31
Y. Bisseck
95
A. Bastoni
30
Carlos Augusto
17
A. Diouf
8
P. Sučić
5
A. Stanković
7
P. Zieliński
32
F. Dimarco
9
M. Thuram
14
A. Bonny
Dự bị
Venezia
10 J. Yeboah17 Bella-Kotchap26 T. Bašić6 G. Busio30 M. Dagasso32 A. Duncan8 Lamine Dabo77 Toni Fernández5 R. Haps
Inter
99 D. Spence48 M. Mosconi22 H. Mkhitaryan1 Josep Martínez53 M. Lavelli51 L. Jakirović94 F. Esposito12 R. Di Gennaro20 H. Çalhanoğlu
Cập nhật đội hình lúc 00:02 29/10/2026
VeneziaThống kêInter
32%
Kiểm soát bóng
68%
11
Dứt điểm
12
3
Trúng đích
2
1
Phạt góc
5
4
Phạm lỗi
9
4
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
3

Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi hành quân đến sân Stadio Pier Luigi Penzo làm khách của Venezia. Đội khách đang đứng hạng 2 với 22 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 20 với 3 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 00:30 ngày 29/10/2026.

Inter mang phong độ cao đến Stadio Pier Luigi Penzo

Inter bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 và thua 1. Đáng chú ý, họ thắng liên tiếp 3 trận gần đây nhất, một chuỗi kết quả giúp đội duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Với 22 điểm, Inter đang ở nhóm đầu bảng. Để giữ nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu, đội cần tận dụng những cuộc đối đầu với đối thủ nằm cuối bảng như thế này. Mỗi điểm số bị đánh rơi lúc này đều có thể khiến khoảng cách với nhóm dẫn đầu rộng thêm.

Venezia chật vật ở cuối bảng

Phía bên kia chiến tuyến, Venezia đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 và thua 4. Trận thắng duy nhất nằm ở trận gần đây thứ hai, còn ở trận mới nhất, đội lại nhận thất bại.

Với 3 điểm và vị trí thứ 20, Venezia đang ở cuối bảng xếp hạng. Chủ nhà cần một kết quả tích cực để phá vỡ chuỗi trận thiếu ổn định, và sân nhà là nơi họ hy vọng tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Inter

Lịch sử gặp gỡ gần đây cũng đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Inter thắng cả 5, Venezia không có trận thắng hay trận hòa nào. Đây là một lợi thế tâm lý đáng kể cho Inter khi bước vào cuộc tái ngộ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy Inter nắm lợi thế rõ rệt. Đội khách có chuỗi kết quả tốt và thành tích đối đầu áp đảo, nên bài toán của họ là giữ sự tập trung và kiểm soát nhịp độ trận đấu trước một đối thủ đang cần điểm.

Ngược lại, Venezia sẽ phải chơi bằng sự quyết tâm để tạo bất ngờ ngay trên sân nhà. Nếu không sớm tìm được bàn thắng hoặc giữ vững hàng thủ, chủ nhà dễ tiếp tục gặp khó trước một Inter đang có phong độ cao.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố từ phong độ, thứ hạng đến lịch sử đối đầu đều nghiêng về Inter. Với đội khách, đây là cơ hội để giữ vững nhịp độ trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Venezia cần một màn trình diễn vượt trội nếu muốn làm khó đối thủ.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Venezia · 0 thắng0 hòaInter · 5 thắng
04/12/2025
Inter
5 - 1
Venezia
INT
12/01/2025
Venezia
0 - 1
Inter
INT
04/11/2024
Inter
1 - 0
Venezia
INT
23/01/2022
Inter
2 - 1
Venezia
INT
28/11/2021
Venezia
0 - 2
Inter
INT
Venezia
5 trận gần nhất
BTBBB
8
Trận
1-0-7
T-H-B
6
Ghi (TB 0.8)
17
Thủng lưới
Inter
5 trận gần nhất
TTTBT
8
Trận
7-1-0
T-H-B
23
Ghi (TB 2.9)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio9810+1525TTTTT
2Inter8710+1322TTTHT
3AS Roma9630+1521THTHH
19Parma8116-104BBBTB
20Venezia8107-113BTBBB
Tình hình lực lượng
Venezia
A. Adorante (Hernia)
T. Correia (Thigh Injury)
B. Franjic (Shoulder Injury)
M. Sverko (Hip Injury)
A. Adorante (Hernia)
T. Correia (Thigh Injury)
B. Franjic (Shoulder Injury)
M. Sverko (Hip Injury)
Inter
C. Jones (Thigh Injury)
Luis Henrique (Thigh Injury)
L. Martinez (Thigh Injury)
B. Pavard (Thigh Injury)
J. Stones (Injury)
C. Jones (Thigh Injury)
Luis Henrique (Thigh Injury)
L. Martinez (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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