TRỰC TIẾP Trực tiếp Venezia vs Napoli: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Napoli đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 10 điểm, trước chuyến làm khách tại Venezia lúc 20:00 ngày 17/10/2026. Chủ nhà chưa có điểm nào.

Venezia 0 - 0 Napoli Hiệp 2 — phút 48' 48' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Napoli ép sân Cầm bóng: Venezia 31% - 69% Napoli, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

25' Napoli ép sân Cầm bóng: Venezia 36% - 64% Napoli, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

13' Napoli ép sân Cầm bóng: Venezia 40% - 60% Napoli, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Venezia tiếp đón Napoli.

Cập nhật lúc 21:07 17/10/2026

Đội hình chính thức Venezia Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Nicola Napoli Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Allegri 1 F. Stanković 25 R. Halhal 15 Juan Jesus 2 M. Moreno 18 A. Hainaut 71 Kike Pérez 26 T. Bašić 19 S. Sohm 5 R. Haps 10 J. Yeboah 45 A. Adams 1 A. Meret 31 S. Beukema 13 Amir Rrahmani 5 B. Badiashile 22 G. Di Lorenzo 68 S. Lobotka 6 B. Gilmour 37 L. Spinazzola 23 Giovane 8 S. McTominay 20 L. Lucca Dự bị Venezia 77 Toni Fernández 96 L. Montipò 16 R. Mohammed 8 Lamine Dabo 20 R. Sagrado 30 M. Dagasso 56 K. Lisman 36 Lorenzo Berardi 3 Schingtienne Napoli 35 Luca Marianucci 16 Rafa Marín 17 M. Olivera 21 M. Politano 11 K. De Bruyne 99 Zambo Anguissa 27 Alisson Santos 19 R. Højlund 70 N. Lang Cập nhật đội hình lúc 19:32 17/10/2026

Venezia Thống kê Napoli 31% Kiểm soát bóng 69% 3 Dứt điểm 7 1 Trúng đích 0 0 Phạt góc 5 3 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Napoli đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 10 điểm. Họ sẽ làm khách của Venezia trên sân vận động Stadio Pier Luigi Penzo lúc 20:00 ngày 17/10/2026. Đối thủ của họ đang đứng hạng 20 và chưa có điểm nào.

Napoli muốn bám sát nhóm đầu

Với 10 điểm và vị trí thứ 9, Napoli đang ở khoảng cách rất gần nhóm đầu bảng. Mỗi trận đấu lúc này đều có thể quyết định đội bóng áp sát hay bị bỏ lại phía sau. Chuyến làm khách tại Venezia vì thế là cơ hội để đội khách củng cố vị thế.

Tuy nhiên, Napoli không có phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó trận mới nhất kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy đội bóng vẫn chưa tìm được nhịp thi đấu đều đặn.

Venezia chưa tìm được lối thoát

Venezia đang ở hoàn cảnh khó khăn. Họ thua cả 5 trận gần nhất, đứng hạng 20 và chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang thiếu sự tự tin cả trong phòng ngự lẫn khâu ghi bàn.

Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà có thể là động lực để Venezia tìm lại tinh thần. Một trận đấu có tính cạnh tranh cao sẽ giúp đội bóng phá vỡ mạch thất bại.

Thế đối đầu nghiêng về Napoli

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Napoli thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Venezia chưa thắng trận nào. Xu hướng này cho thấy Napoli thường chiếm ưu thế mỗi khi hai đội gặp nhau. Đây cũng là lợi thế tâm lý mà đội khách mang theo trong chuyến làm khách lần này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khoảng cách về vị trí và phong độ cho thấy Napoli nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Nhiệm vụ của họ là tận dụng sự mong manh của đối thủ để sớm mở tỷ số, từ đó giảm áp lực cho cả trận đấu.

Ngược lại, Venezia cần giữ sự kỷ luật và hạn chế sai lầm ở khu vực phòng ngự. Với một đội đang thua liên tiếp, bàn thua sớm thường làm lung lay tinh thần. Giữ được sự bình tĩnh trong giai đoạn đầu là điều kiện để họ tạo bất ngờ.

Nhận định

Xét về thứ hạng, thế đối đầu và phong độ, Napoli đang chiếm ưu thế rõ rệt. Đội khách hơn chủ nhà 8 bậc trên bảng xếp hạng và có 3 chiến thắng trong 4 lần gặp gần nhất. Dù vậy, những kết quả thất thường của Napoli cho thấy họ chưa thể chủ quan trước một đối thủ đang rất cần điểm số.

Nếu giữ được sự tập trung, Napoli có cơ sở để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Còn Venezia sẽ phải cố gắng kết thúc chuỗi trận không thắng ngay trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Venezia · 0 thắng 1 hòa Napoli · 3 thắng Venezia 0 - 0 Napoli Hòa Napoli 1 - 0 Venezia NAP Venezia 0 - 2 Napoli NAP Napoli 2 - 0 Venezia NAP

Venezia 5 trận gần nhất B B B B B 6 Trận 0-0-6 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 16 Thủng lưới Napoli 5 trận gần nhất B T H T B 6 Trận 3-1-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T 3 AS Roma 6 4 2 0 +11 14 H H T T T … 8 Como 6 3 2 1 +3 11 H B T T T 9 Napoli 6 3 1 2 +4 10 T H T B B 10 Atalanta 6 3 0 3 0 9 T B B B T … 19 Fiorentina 6 1 1 4 -7 4 B H T B B 20 Venezia 6 0 0 6 -11 0 B B B B B

Tình hình lực lượng Venezia ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ A. Bella-Kotchap (Thigh Injury) ✚ G. Busio (Thigh Injury) ✚ T. Correia (Thigh Injury) ✚ B. Franjic (Shoulder Injury) ✚ M. Sverko (Hip Injury) ✚ A. Adorante (Hernia) ✚ A. Bella-Kotchap (Thigh Injury) Napoli ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) ✚ A. Vergara (Calf Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) ✚ A. Vergara (Calf Injury)