Trực tiếp Venezia vs Napoli: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Venezia vs Napoli: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể17/10/2026 15:16

Napoli đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 10 điểm, trước chuyến làm khách tại Venezia lúc 20:00 ngày 17/10/2026. Chủ nhà chưa có điểm nào.

Venezia0 - 0NapoliHiệp 2 — phút 48'
  • 48'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Venezia 31% - 69% Napoli, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Venezia 36% - 64% Napoli, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Napoli ép sân

    Cầm bóng: Venezia 40% - 60% Napoli, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Venezia tiếp đón Napoli.

Cập nhật lúc 21:07 17/10/2026

Đội hình chính thức
Venezia
Sơ đồ 3-5-2 · HLV D. Nicola
Napoli
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Allegri
1
F. Stanković
25
R. Halhal
15
Juan Jesus
2
M. Moreno
18
A. Hainaut
71
Kike Pérez
26
T. Bašić
19
S. Sohm
5
R. Haps
10
J. Yeboah
45
A. Adams
1
A. Meret
31
S. Beukema
13
Amir Rrahmani
5
B. Badiashile
22
G. Di Lorenzo
68
S. Lobotka
6
B. Gilmour
37
L. Spinazzola
23
Giovane
8
S. McTominay
20
L. Lucca
Dự bị
Venezia
77 Toni Fernández96 L. Montipò16 R. Mohammed8 Lamine Dabo20 R. Sagrado30 M. Dagasso56 K. Lisman36 Lorenzo Berardi3 Schingtienne
Napoli
35 Luca Marianucci16 Rafa Marín17 M. Olivera21 M. Politano11 K. De Bruyne99 Zambo Anguissa27 Alisson Santos19 R. Højlund70 N. Lang
Cập nhật đội hình lúc 19:32 17/10/2026
VeneziaThống kêNapoli
31%
Kiểm soát bóng
69%
3
Dứt điểm
7
1
Trúng đích
0
0
Phạt góc
5
3
Phạm lỗi
2
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
1

Napoli đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 10 điểm. Họ sẽ làm khách của Venezia trên sân vận động Stadio Pier Luigi Penzo lúc 20:00 ngày 17/10/2026. Đối thủ của họ đang đứng hạng 20 và chưa có điểm nào.

Napoli muốn bám sát nhóm đầu

Với 10 điểm và vị trí thứ 9, Napoli đang ở khoảng cách rất gần nhóm đầu bảng. Mỗi trận đấu lúc này đều có thể quyết định đội bóng áp sát hay bị bỏ lại phía sau. Chuyến làm khách tại Venezia vì thế là cơ hội để đội khách củng cố vị thế.

Tuy nhiên, Napoli không có phong độ ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó trận mới nhất kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy đội bóng vẫn chưa tìm được nhịp thi đấu đều đặn.

Venezia chưa tìm được lối thoát

Venezia đang ở hoàn cảnh khó khăn. Họ thua cả 5 trận gần nhất, đứng hạng 20 và chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang thiếu sự tự tin cả trong phòng ngự lẫn khâu ghi bàn.

Dù vậy, được thi đấu trên sân nhà có thể là động lực để Venezia tìm lại tinh thần. Một trận đấu có tính cạnh tranh cao sẽ giúp đội bóng phá vỡ mạch thất bại.

Thế đối đầu nghiêng về Napoli

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Napoli thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Venezia chưa thắng trận nào. Xu hướng này cho thấy Napoli thường chiếm ưu thế mỗi khi hai đội gặp nhau. Đây cũng là lợi thế tâm lý mà đội khách mang theo trong chuyến làm khách lần này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khoảng cách về vị trí và phong độ cho thấy Napoli nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Nhiệm vụ của họ là tận dụng sự mong manh của đối thủ để sớm mở tỷ số, từ đó giảm áp lực cho cả trận đấu.

Ngược lại, Venezia cần giữ sự kỷ luật và hạn chế sai lầm ở khu vực phòng ngự. Với một đội đang thua liên tiếp, bàn thua sớm thường làm lung lay tinh thần. Giữ được sự bình tĩnh trong giai đoạn đầu là điều kiện để họ tạo bất ngờ.

Nhận định

Xét về thứ hạng, thế đối đầu và phong độ, Napoli đang chiếm ưu thế rõ rệt. Đội khách hơn chủ nhà 8 bậc trên bảng xếp hạng và có 3 chiến thắng trong 4 lần gặp gần nhất. Dù vậy, những kết quả thất thường của Napoli cho thấy họ chưa thể chủ quan trước một đối thủ đang rất cần điểm số.

Nếu giữ được sự tập trung, Napoli có cơ sở để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Còn Venezia sẽ phải cố gắng kết thúc chuỗi trận không thắng ngay trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Venezia · 0 thắng1 hòaNapoli · 3 thắng
16/03/2025
Venezia
0 - 0
Napoli
Hòa
29/12/2024
Napoli
1 - 0
Venezia
NAP
06/02/2022
Venezia
0 - 2
Napoli
NAP
23/08/2021
Napoli
2 - 0
Venezia
NAP
Venezia
5 trận gần nhất
BBBBB
6
Trận
0-0-6
T-H-B
5
Ghi (TB 0.8)
16
Thủng lưới
Napoli
5 trận gần nhất
BTHTB
6
Trận
3-1-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter6510+1016THTTT
2Lazio6510+716TTHTT
3AS Roma6420+1114HHTTT
8Como6321+311HBTTT
9Napoli6312+410THTBB
10Atalanta630309TBBBT
19Fiorentina6114-74BHTBB
20Venezia6006-110BBBBB
Tình hình lực lượng
Venezia
A. Adorante (Hernia)
A. Bella-Kotchap (Thigh Injury)
G. Busio (Thigh Injury)
T. Correia (Thigh Injury)
B. Franjic (Shoulder Injury)
M. Sverko (Hip Injury)
A. Adorante (Hernia)
A. Bella-Kotchap (Thigh Injury)
Napoli
A. Buongiorno (Knee Injury)
David Neres (Thigh Injury)
C. Favasuli (Thigh Injury)
A. Vergara (Calf Injury)
A. Buongiorno (Knee Injury)
David Neres (Thigh Injury)
C. Favasuli (Thigh Injury)
A. Vergara (Calf Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Venezia vs Napoli: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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