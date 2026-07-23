TRỰC TIẾP Trực tiếp Venezia vs Vis Pesaro: Venezia nới rộng cách biệt 4-0 Venezia có lợi thế từ phong độ gần nhất và kết quả đối đầu, nhưng dữ liệu hạn chế khiến trận giao hữu với Vis Pesaro vẫn khó dự đoán.

Venezia 4 - 0 Vis Pesaro Hiệp 2 — phút 63' 63' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Venezia 4 - 0 Vis Pesaro.

49' BÀN THẮNG! Venezia (4-0) Phút 49': (Venezia) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

38' BÀN THẮNG! Venezia (3-0) Phút 38': (Venezia) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

25' BÀN THẮNG! Venezia (2-0) Phút 25': (Venezia) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

20' BÀN THẮNG! Venezia (1-0) Phút 20': (Venezia) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Venezia tiếp đón Vis Pesaro.

Cập nhật lúc 23:48 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Venezia vs Vis Pesaro

Thời gian: 22h30 ngày 23/07/2026

Giải đấu: Giao hữu CLB

Venezia có điểm tựa từ kết quả gần nhất

Venezia bước vào cuộc đối đầu với Vis Pesaro sau một chiến thắng ở trận gần nhất. Đây là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần, dù mẫu dữ liệu hiện có chỉ bao gồm một trận nên chưa đủ để đánh giá toàn diện sự ổn định của đội bóng.

Trong một trận giao hữu, kết quả không phải yếu tố duy nhất quyết định cách tiếp cận trận đấu. Venezia có thể tận dụng đà hưng phấn để duy trì sự chủ động, đồng thời kiểm chứng cách vận hành đội hình trước một đối thủ có phong cách thi đấu khác. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về sơ đồ, nhân sự hay những thay đổi trong đội hình của Venezia.

Đối đầu nghiêng về Venezia

Venezia thắng lần gần nhất hai đội gặp nhau. Xét trên tổng số một lần đối đầu được thống kê, Venezia có một chiến thắng, trong khi Vis Pesaro chưa thắng và hai đội chưa hòa.

Dù vậy, đây vẫn là dữ liệu có quy mô rất nhỏ. Kết quả đối đầu này tạo ra lợi thế nhất định cho Venezia về mặt tâm lý, nhưng không nên được xem là cơ sở duy nhất để kết luận về diễn biến trận đấu sắp tới.

Những điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn

Với Venezia, nhiệm vụ quan trọng là biến lợi thế từ chiến thắng gần nhất và kết quả đối đầu thành sự chủ động trên sân. Đội bóng cần kiểm soát tốt nhịp độ, đặc biệt trong giai đoạn đầu, để tránh để trận giao hữu bị kéo vào thế giằng co.

Ở chiều ngược lại, Vis Pesaro có cơ hội tạo ra một màn thể hiện khác so với kết quả đối đầu gần nhất. Khi thông tin về phong độ, lực lượng và cách bố trí chiến thuật của Vis Pesaro không được cung cấp, chưa thể xác định đội khách sẽ lựa chọn lối chơi thiên về phòng ngự hay chủ động tranh chấp.

Nhận định trận đấu

Venezia đang sở hữu hai điểm tựa gồm chiến thắng ở trận gần nhất và ưu thế trong lần đối đầu gần nhất với Vis Pesaro. Tuy nhiên, số liệu hiện có còn hạn chế, trong khi đây là một trận giao hữu nên mức độ thử nghiệm có thể ảnh hưởng đến diễn biến trên sân.

Vì vậy, Venezia được đánh giá nhỉnh hơn về nền tảng tâm lý, nhưng trận đấu vẫn cần được nhìn nhận thận trọng. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng duy trì sự tập trung, mức độ nghiêm túc trong cách tiếp cận và hiệu quả triển khai của hai đội trong từng thời điểm.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Venezia · 1 thắng 0 hòa Vis Pesaro · 0 thắng Venezia 4 - 1 Vis Pesaro VEN

Venezia 5 trận gần nhất T T H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 2 Thủng lưới Vis Pesaro 5 trận gần nhất H B B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới