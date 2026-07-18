TRỰC TIẾP Trực tiếp Verden 04 vs Werder Bremen: Werder Bremen nới rộng cách biệt 1-6 Verden 04 và Werder Bremen bước vào trận giao hữu với cùng kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất, trong khi Werder Bremen chiếm ưu thế rõ rệt ở ba lần đối đầu.

Verden 04 1 - 6 Werder Bremen Hiệp 2 — phút 86' 86' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Verden 04 1 - 6 Werder Bremen.

82' BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-6) Phút 82': (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 1 - 6.

63' BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-5) Phút 63': P. Erevbenagie (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 1 - 5.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 4.

35' BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-4) Phút 35': J. Stage (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 1 - 4.

31' BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-3) Phút 31': J. Njinmah (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

25' BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-2) Phút 25': J. Stage (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

20' BÀN THẮNG! Verden 04 (1-1) Phút 20': J. Rope (Verden 04) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

17' BÀN THẮNG! Werder Bremen (0-1) Phút 17': J. Njinmah (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Verden 04 tiếp đón Werder Bremen.

Cập nhật lúc 21:43 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Verden 04 sẽ đối đầu Werder Bremen trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 18/07/2026.

Đây là màn so tài giữa hai đội có điểm tương đồng về kết quả gần nhất, nhưng cán cân đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía Werder Bremen. Vì vậy, cuộc chạm trán này có thể được nhìn nhận qua hai yếu tố chính: khả năng duy trì sự ổn định của Verden 04 và cách Werder Bremen tận dụng ưu thế tâm lý từ những lần gặp trước.

Verden 04 cần tạo khác biệt từ sự chắc chắn

Phong độ gần nhất của Verden 04 được ghi nhận là một trận hòa. Kết quả này cho thấy đội chủ nhà không bước vào trận đấu với trạng thái tiêu cực, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định họ đang sở hữu chuỗi phong độ ổn định kéo dài.

Trong bối cảnh đó, Verden 04 nhiều khả năng cần ưu tiên sự chặt chẽ và tính tổ chức. Trước một đối thủ từng thắng cả ba lần đối đầu gần nhất, việc hạn chế khoảng trống và duy trì cự ly giữa các tuyến sẽ có ý nghĩa quan trọng. Nếu kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, Verden 04 có thể giảm bớt sức ép và đưa cuộc so tài về thế cân bằng hơn.

Werder Bremen có lợi thế từ lịch sử đối đầu

Werder Bremen cũng vừa trải qua một trận hòa ở lần ra sân gần nhất. Đây chưa phải cơ sở để đánh giá toàn diện màn trình diễn của đội bóng, song kết quả này cho thấy Werder Bremen không có lợi thế rõ ràng về phong độ tức thời so với Verden 04.

Dù vậy, ưu thế đối đầu là điểm đáng chú ý nhất. Trong ba lần gặp gần nhất, Werder Bremen thắng cả ba, còn Verden 04 không có chiến thắng hay trận hòa nào. Xu hướng này có thể giúp Werder Bremen nhập cuộc tự tin hơn, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu cần bản lĩnh để duy trì quyền kiểm soát.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với dữ liệu hạn chế về đội hình và cách bố trí nhân sự, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật cụ thể của hai đội. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân và cách mỗi bên xử lý những thời điểm chuyển trạng thái.

Verden 04 cần tránh để lợi thế đối đầu của Werder Bremen trở thành sức ép tâm lý. Ngược lại, Werder Bremen phải biến ưu thế lịch sử thành sự chủ động trên sân, thay vì chỉ dựa vào kết quả của những lần gặp trước. Đội kiểm soát được nhịp độ và duy trì sự tập trung tốt hơn sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt.

Nhận định Verden 04 vs Werder Bremen

Trận đấu có thể diễn ra với sự thận trọng nhất định khi cả hai đội đều vừa hòa ở lần ra sân gần nhất. Verden 04 có cơ hội cải thiện hình ảnh nếu tổ chức phòng ngự kỷ luật và giữ được sự kiên nhẫn, trong khi Werder Bremen bước vào cuộc so tài với lợi thế rõ ràng về đối đầu.

Nhìn chung, Werder Bremen đang nắm ưu thế về tâm lý nhờ thắng cả ba lần chạm trán gần nhất. Tuy nhiên, đây là trận giao hữu và dữ liệu hiện có không cho phép đưa ra kết luận về tỷ số hay mức độ áp đảo của đội khách. Màn trình diễn trong từng giai đoạn trận đấu sẽ là yếu tố quyết định cục diện.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Verden 04 · 0 thắng 0 hòa Werder Bremen · 3 thắng Verden 04 1 - 4 Werder Bremen WB Verden 04 0 - 6 Werder Bremen WB Werder Bremen 2 - 0 Verden 04 WB

Verden 04 5 trận gần nhất B H B T H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 5.0) 5 Thủng lưới Werder Bremen 5 trận gần nhất T B B B H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới