TRỰC TIẾP Trực tiếp Vestri vs Qarabag: Qarabag nhân đôi cách biệt Vestri gặp Qarabag tại UEFA Europa League trên sân cỏ nhân tạo Kerecis Stadium, trong bối cảnh đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận gần nhất.

Vestri 0 - 2 Qarabag Hiệp 1 — phút 36' 36' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Vestri 0 - 2 Qarabag.

29' BÀN THẮNG! Qarabag (0-2) Phút 29': Pedro Bicalho (Qarabag) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

5' BÀN THẮNG! Qarabag (0-1) Phút 5': J. Mouaddib (Qarabag) lập công (kiến tạo: Z. Sawo). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Vestri tiếp đón Qarabag.

Cập nhật lúc 03:36 17/07/2026

Đội hình chính thức Vestri Sơ đồ 4-1-4-1 Qarabag Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov 1 Marvin Darri Steinarsson 22 Elmar Atli Gardarsson 13 Albert Ingi Jóhannsson 3 Edson 45 Gudmundur Páll Einarsson 7 Jacob Stensson 77 Sergine Fall 18 Marinó Steinar Hagbarðsson 14 Birkir Eydal 11 Johannes Selven 19 Emmanuel Agyeman Duah 99 Mateusz Kochalski 2 Matheus Silva 55 Bədavi Hüseynov 4 Bence Várkonyi 5 Bruno Langa 35 Pedro Bicalho 8 Marko Janković 7 Jaly Mouaddib 20 Kady Borges 10 Abdellah Zoubir 11 Zakaria Sawo Dự bị Vestri 33 Benedikt Jóhann Snædal 12 Thibang Phete 15 Guðmundur Arnar Svavarsson 29 Konstantin Cheshmedjiev 4 Fatai Gbadamosi 6 Ibrahima Baldé 10 Þórður Gunnar Hafþórsson 17 Gunnar Jónas Hauksson 23 Breki Thór Hermannsson Qarabag 1 Shakhrudin Magomedaliyev 13 Bahlul Mustafazada 18 Dani Bolt 21 Olexiy Kashchuk 25 Cebrail Makreckis 88 Samuel Lobato 44 Elvin Jafarguliyev 49 Ali Bashirov 32 Hikmat Jabrayilzade Cập nhật đội hình lúc 02:30 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Vestri sẽ đối đầu Qarabag tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 17/07/2026 trên sân Kerecis Stadium, nơi sử dụng mặt cỏ nhân tạo.

Phong độ của Vestri

Vestri bước vào trận đấu sau một thất bại ở lần ra sân gần nhất. Đây là dữ liệu duy nhất được cung cấp về phong độ của đội bóng Iceland, vì vậy chưa đủ cơ sở để đánh giá một chuỗi kết quả dài hơn hay xác định xu hướng ổn định trong thời gian gần đây.

Điểm đáng chú ý là Vestri sẽ thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo tại Kerecis Stadium. Điều kiện sân có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng đến nhịp độ xử lý bóng và cách hai đội triển khai lối chơi, nhưng chưa có thông tin cụ thể để kết luận đội nào sẽ thích nghi tốt hơn.

Qarabag và thế trận được chờ đợi

Không có số liệu phong độ gần đây, đội hình dự kiến hoặc thông tin lực lượng của Qarabag trong nội dung được cung cấp. Vì thế, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về màn trình diễn của đội khách, cũng như chưa thể xác định những cá nhân hoặc khu vực chiến thuật có khả năng tạo khác biệt.

Trong bối cảnh đó, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát không gian, tốc độ luân chuyển bóng và mức độ hiệu quả trong các tình huống tấn công. Tuy nhiên, những nhận định chi tiết hơn về sơ đồ chiến thuật hay cách tiếp cận của mỗi đội cần dựa trên thông tin đội hình và phong độ đầy đủ hơn.

Nhận định trước trận

Vestri có lợi thế sân nhà và sẽ thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, nhưng kết quả gần nhất của đội là một thất bại. Qarabag chưa có dữ liệu phong độ đi kèm để so sánh trực tiếp, do đó chưa thể khẳng định bên nào chiếm ưu thế trước giờ bóng lăn.

Với những thông tin hiện có, trọng tâm của trận đấu nằm ở cách Vestri phản ứng sau thất bại gần nhất và khả năng hai đội thích ứng với điều kiện sân tại Kerecis Stadium. Kết quả sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế, đặc biệt là sự chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả ở những cơ hội được tạo ra.

Vestri 5 trận gần nhất B B H H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 3 Thủng lưới Qarabag 5 trận gần nhất T B B T