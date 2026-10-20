TRỰC TIẾP Trực tiếp VfB Stuttgart vs Atletico Madrid: Hết hiệp 1, VfB Stuttgart dẫn 1-0 Cả hai đội đều đang có phong độ cao khi VfB Stuttgart thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn Atletico Madrid thắng cả 5. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026 tại MHP Arena.

VfB Stuttgart 1 - 0 Atletico Madrid Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

38' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: VfB Stuttgart 59% - 41% Atletico Madrid, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 3.

36' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-0) Phút 36': Jamie Leweling (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

26' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: VfB Stuttgart 66% - 34% Atletico Madrid, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 3.

17' Thẻ vàng Phút 17': Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

13' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: VfB Stuttgart 66% - 34% Atletico Madrid, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; cứu thua 0 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu VfB Stuttgart tiếp đón Atletico Madrid.

Cập nhật lúc 02:47 21/10/2026

Đội hình chính thức VfB Stuttgart Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb Atletico Madrid Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone 41 D. Seimen 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 7 Mittelstädt 4 J. Vagnoman 21 G. Prömel 6 A. Stiller 10 C. Führich 18 J. Leweling 11 El Khannouss 26 D. Undav 13 J. Oblak 14 Marcos Llorente 18 Marc Pubill 17 D. Hancko 22 Álex Grimaldo 20 G. Simeone 23 M. Hjulmand 8 Pablo Barrios 10 Álex Baena 15 J. David 19 J. Álvarez Dự bị VfB Stuttgart 2 A. Al Dakhil 44 L. Sauer 17 D. Pejčinović 28 N. Nartey 16 A. Karazor 29 Finn Jeltsch 22 L. Assignon 1 F. Bredlow 9 E. Demirović Atletico Madrid 9 A. Sørloth 16 Arnau Ortiz 1 J. Musso 4 Rodrigo Mendoza 11 A. Lookman 24 Robin Le Normand 7 Lee Kang-In 27 J. Dominguez 46 J. Castillo Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026

VfB Stuttgart Thống kê Atletico Madrid 59% Kiểm soát bóng 41% 9 Dứt điểm 2 4 Trúng đích 0 4 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 3

VfB Stuttgart và Atletico Madrid bước vào trận đấu tại MHP Arena với trạng thái tâm lý đều rất tốt. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách có chuỗi 5 trận toàn thắng. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

Hai chuỗi phong độ đáng chú ý

VfB Stuttgart đang có phong độ cao với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Trận gần đây nhất là một thất bại, nhưng trước đó đội bóng này đã có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một tập thể vận hành ổn định và có sự tự tin rõ rệt khi thi đấu.

Trong khi đó, Atletico Madrid mang đến MHP Arena thành tích còn trọn vẹn hơn: thắng cả 5 trận gần nhất. Một chuỗi toàn thắng thường phản ánh sự chắc chắn ở cả khâu phòng ngự lẫn khả năng tận dụng cơ hội. Đây là nền tảng tinh thần quan trọng cho chuyến làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, VfB Stuttgart đang đứng thứ 4 với 6 điểm. Atletico Madrid xếp thứ 15 với 3 điểm. Khoảng cách này chưa phản ánh đầy đủ phong độ gần đây của đội khách. Với chuỗi 5 trận thắng, Atletico Madrid rõ ràng đang chơi tốt hơn so với vị trí hiện tại của họ.

Với VfB Stuttgart, thứ hạng cao là phần thưởng cho chuỗi thắng gần đây. Đội chủ nhà muốn tiếp tục duy trì vị trí ở nhóm trên và sớm quên đi thất bại ở trận gần nhất ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở trạng thái tự tin. VfB Stuttgart cần phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất, giữ được sự tập trung và nhịp độ đã giúp họ thắng 4 trận trước đó. Lợi thế sân nhà tại MHP Arena sẽ là yếu tố hỗ trợ đáng kể.

Ngược lại, Atletico Madrid sẽ muốn kéo dài mạch toàn thắng để tạo đà cho phần còn lại của hành trình. Đội khách có động lực lớn để chứng minh phong độ không chỉ nằm ở những con số. Bên nào kiểm soát tốt hơn các khoảnh khắc then chốt và hạn chế sai sót cá nhân sẽ có lợi thế.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu giữa hai đội cùng đang có phong độ tốt, nên khó có thể nghiêng hẳn về một phía. VfB Stuttgart có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Atletico Madrid lại sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Một trận đấu cân bằng, giàu tính cạnh tranh và nhiều toan tính chiến thuật đang chờ người hâm mộ.

VfB Stuttgart 5 trận gần nhất B T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới Atletico Madrid 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T 4 VfB Stuttgart 2 2 0 0 +5 6 T T 5 Liverpool 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 14 Villarreal 2 1 0 1 +1 3 T B 15 Atletico Madrid 2 1 0 1 +1 3 T B 16 Club Brugge KV 2 1 0 1 0 3 T B … 24 Bodo/Glimt 2 1 0 1 -4 3 T B 25 AS Roma 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng VfB Stuttgart ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ S. Drljaca (Off the roster) ✚ L. Stergiou (Off the roster) ✚ T. Tomas (Muscle Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury) ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ S. Drljaca (Off the roster) ✚ L. Stergiou (Off the roster) Atletico Madrid ✚ Koke (Muscle Injury) ✚ C. Romero (Muscle Injury) ✚ Koke (Muscle Injury) ✚ C. Romero (Muscle Injury)