Trực tiếp VfB Stuttgart vs Atletico Madrid: Hết hiệp 1, VfB Stuttgart dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp VfB Stuttgart vs Atletico Madrid: Hết hiệp 1, VfB Stuttgart dẫn 1-0

Văn Thể20/10/2026 21:44

Cả hai đội đều đang có phong độ cao khi VfB Stuttgart thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn Atletico Madrid thắng cả 5. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026 tại MHP Arena.

VfB Stuttgart1 - 0Atletico MadridNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 38'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: VfB Stuttgart 59% - 41% Atletico Madrid, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 3.

  • 36'BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-0)

    Phút 36': Jamie Leweling (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 26'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: VfB Stuttgart 66% - 34% Atletico Madrid, dứt điểm 8 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 3.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: VfB Stuttgart 66% - 34% Atletico Madrid, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; cứu thua 0 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    VfB Stuttgart tiếp đón Atletico Madrid.

Cập nhật lúc 02:47 21/10/2026

Đội hình chính thức
VfB Stuttgart
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb
Atletico Madrid
Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone
41
D. Seimen
24
J. Chabot
3
R. Hendriks
7
Mittelstädt
4
J. Vagnoman
21
G. Prömel
6
A. Stiller
10
C. Führich
18
J. Leweling
11
El Khannouss
26
D. Undav
13
J. Oblak
14
Marcos Llorente
18
Marc Pubill
17
D. Hancko
22
Álex Grimaldo
20
G. Simeone
23
M. Hjulmand
8
Pablo Barrios
10
Álex Baena
15
J. David
19
J. Álvarez
Dự bị
VfB Stuttgart
2 A. Al Dakhil44 L. Sauer17 D. Pejčinović28 N. Nartey16 A. Karazor29 Finn Jeltsch22 L. Assignon1 F. Bredlow9 E. Demirović
Atletico Madrid
9 A. Sørloth16 Arnau Ortiz1 J. Musso4 Rodrigo Mendoza11 A. Lookman24 Robin Le Normand7 Lee Kang-In27 J. Dominguez46 J. Castillo
Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026
VfB StuttgartThống kêAtletico Madrid
59%
Kiểm soát bóng
41%
9
Dứt điểm
2
4
Trúng đích
0
4
Phạt góc
1
3
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
3

VfB Stuttgart và Atletico Madrid bước vào trận đấu tại MHP Arena với trạng thái tâm lý đều rất tốt. Chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn đội khách có chuỗi 5 trận toàn thắng. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

Hai chuỗi phong độ đáng chú ý

VfB Stuttgart đang có phong độ cao với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Trận gần đây nhất là một thất bại, nhưng trước đó đội bóng này đã có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một tập thể vận hành ổn định và có sự tự tin rõ rệt khi thi đấu.

Trong khi đó, Atletico Madrid mang đến MHP Arena thành tích còn trọn vẹn hơn: thắng cả 5 trận gần nhất. Một chuỗi toàn thắng thường phản ánh sự chắc chắn ở cả khâu phòng ngự lẫn khả năng tận dụng cơ hội. Đây là nền tảng tinh thần quan trọng cho chuyến làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, VfB Stuttgart đang đứng thứ 4 với 6 điểm. Atletico Madrid xếp thứ 15 với 3 điểm. Khoảng cách này chưa phản ánh đầy đủ phong độ gần đây của đội khách. Với chuỗi 5 trận thắng, Atletico Madrid rõ ràng đang chơi tốt hơn so với vị trí hiện tại của họ.

Với VfB Stuttgart, thứ hạng cao là phần thưởng cho chuỗi thắng gần đây. Đội chủ nhà muốn tiếp tục duy trì vị trí ở nhóm trên và sớm quên đi thất bại ở trận gần nhất ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa hai đội đang ở trạng thái tự tin. VfB Stuttgart cần phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất, giữ được sự tập trung và nhịp độ đã giúp họ thắng 4 trận trước đó. Lợi thế sân nhà tại MHP Arena sẽ là yếu tố hỗ trợ đáng kể.

Ngược lại, Atletico Madrid sẽ muốn kéo dài mạch toàn thắng để tạo đà cho phần còn lại của hành trình. Đội khách có động lực lớn để chứng minh phong độ không chỉ nằm ở những con số. Bên nào kiểm soát tốt hơn các khoảnh khắc then chốt và hạn chế sai sót cá nhân sẽ có lợi thế.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu giữa hai đội cùng đang có phong độ tốt, nên khó có thể nghiêng hẳn về một phía. VfB Stuttgart có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Atletico Madrid lại sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Một trận đấu cân bằng, giàu tính cạnh tranh và nhiều toan tính chiến thuật đang chờ người hâm mộ.

VfB Stuttgart
5 trận gần nhất
BTTTT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
6
Ghi (TB 3.0)
1
Thủng lưới
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
TTTTT
2
Trận
1-0-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain2200+76TT
2Barcelona2200+76TT
3Aston Villa2200+76TT
4VfB Stuttgart2200+56TT
5Liverpool2200+46TT
8Real Madrid2200+26TT
9Real Betis2200+26TT
14Villarreal2101+13TB
15Atletico Madrid2101+13TB
16Club Brugge KV210103TB
24Bodo/Glimt2101-43TB
25AS Roma2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
VfB Stuttgart
J. Diehl (Muscle Injury)
S. Drljaca (Off the roster)
L. Stergiou (Off the roster)
T. Tomas (Muscle Injury)
D. Zagadou (Muscle Injury)
J. Diehl (Muscle Injury)
S. Drljaca (Off the roster)
L. Stergiou (Off the roster)
Atletico Madrid
Koke (Muscle Injury)
C. Romero (Muscle Injury)
Koke (Muscle Injury)
C. Romero (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp VfB Stuttgart vs Atletico Madrid: Hết hiệp 1, VfB Stuttgart dẫn 1-0
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