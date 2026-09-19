TRỰC TIẾP Trực tiếp VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund: Đôi công cởi mở, chưa có bàn thắng Borussia Dortmund sở hữu 9 điểm cùng 3 trận toàn thắng, nắm giữ cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách trước VfB Stuttgart lúc 23h30 ngày 19/09/2026 tại MHP Arena.

VfB Stuttgart 0 - 0 Borussia Dortmund Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: VfB Stuttgart 53% - 47% Borussia Dortmund, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 0 - 2.

32' Thẻ vàng Phút 32': Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: VfB Stuttgart 54% - 46% Borussia Dortmund, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 1.

17' Thẻ vàng Phút 17': Angelo Stiller (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: VfB Stuttgart 52% - 48% Borussia Dortmund, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

13' Thẻ vàng Phút 13': Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Dissent).

0' Trận đấu bắt đầu VfB Stuttgart tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 00:14 20/09/2026

Đội hình chính thức VfB Stuttgart Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV N. Kovač 1 F. Bredlow 29 Finn Jeltsch 24 J. Chabot 7 Mittelstädt 4 J. Vagnoman 21 G. Prömel 6 A. Stiller 10 C. Führich 11 El Khannouss 26 D. Undav 9 E. Demirović 1 G. Kobel 22 Kouakou Joane Gadou 3 W. Anton 4 Schlotterbeck 26 J. Ryerson 25 J. Veerman 8 F. Nmecha 24 D. Svensson 18 E. Nwaneri 14 M. Beier 9 S. Guirassy Dự bị VfB Stuttgart 28 N. Nartey 17 D. Pejčinović 44 L. Sauer 2 A. Al Dakhil 33 M. Funk 3 R. Hendriks 47 Y. Spalt 16 A. Karazor 18 J. Leweling Borussia Dortmund 17 Chukwuemeka 40 S. Inacio 19 K. Karetsas 33 A. Meyer 49 L. Reggiani 20 M. Sabitzer 21 Fábio Silva 7 J. Bellingham 5 R. Bensebaïni Cập nhật đội hình lúc 23:03 19/09/2026

VfB Stuttgart Thống kê Borussia Dortmund 53% Kiểm soát bóng 47% 5 Dứt điểm 5 2 Trúng đích 0 2 Phạt góc 2 5 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Cuộc chạm trán tại sân vận động MHP Arena vào lúc 23h30 ngày 19/09/2026 mở ra cơ hội quan trọng để Borussia Dortmund bám đuổi ngôi đầu bảng. Đội bóng áo vàng đen đang duy trì áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu và cần tích lũy thêm điểm số để bảo vệ tham vọng của mình trong giai đoạn then chốt.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Borussia Dortmund bước vào trận đấu này khi đang đứng ở vị trí thứ 3 với 9 điểm trong tay. Thứ hạng hiện tại phản ánh khởi đầu tích cực và giúp đội khách tiếp tục nuôi hy vọng thu hẹp khoảng cách với vị trí cao nhất. Mỗi điểm số ở thời điểm này đều mang tính bản lề cho cuộc đua đường dài.

Ở chiều ngược lại, chủ nhà VfB Stuttgart hiện xếp thứ 14 với 3 điểm. Sự chênh lệch về điểm số phản ánh những khó khăn nhất định mà đội chủ sân MHP Arena đang gặp phải trong việc tạo lập sự bứt phá trên bảng xếp hạng.

Sự tương phản về phong độ thi đấu

Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ cho thấy những thái cực hoàn toàn trái ngược. Borussia Dortmund thể hiện màn trình diễn thuyết phục khi toàn thắng cả 3 trận gần nhất. Chuỗi phong độ ấn tượng này mang lại sự tự tin rất lớn cho đội khách trong chuyến hành quân xa nhà.

Trong khi đó, VfB Stuttgart lại thể hiện bộ mặt thiếu ổn định. Đội chủ nhà chỉ có được 1 trận thắng và phải nhận 2 thất bại trong 3 lần ra sân gần nhất. Việc để mất điểm trong phần lớn các trận đấu vừa qua đang tạo ra áp lực không nhỏ lên đôi chân của các cầu thủ chủ sân MHP Arena.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu của VfB Stuttgart

Dù bị đánh giá thấp hơn về thứ hạng và phong độ hiện tại, VfB Stuttgart lại có cơ sở để tự tin nhờ thành tích đối đầu trong quá khứ gần. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, VfB Stuttgart giành ưu thế rõ rệt khi sở hữu 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để Borussia Dortmund đánh bại 1 lần.

Thống kê này là lời cảnh báo có sức nặng đối với Borussia Dortmund. Sân nhà MHP Arena cùng bản lĩnh đối đầu tốt trước đối thủ sẽ là điểm tựa để VfB Stuttgart nỗ lực giữ lại điểm số, bất chấp việc Borussia Dortmund đang khao khát một chiến thắng nhằm tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất VfB Stuttgart · 3 thắng 1 hòa Borussia Dortmund · 1 thắng VfB Stuttgart 0 - 2 Borussia Dortmund BD Borussia Dortmund 3 - 3 VfB Stuttgart Hòa Borussia Dortmund 1 - 2 VfB Stuttgart VS VfB Stuttgart 5 - 1 Borussia Dortmund VS Borussia Dortmund 0 - 1 VfB Stuttgart VS

VfB Stuttgart 5 trận gần nhất B T T B T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới Borussia Dortmund 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 2 SC Freiburg 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Borussia Dortmund 3 3 0 0 +6 9 T T T 4 FC Augsburg 3 2 1 0 +6 7 H T T … 13 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 -1 3 T B B 14 VfB Stuttgart 3 1 0 2 -2 3 B T B 15 SC Paderborn 07 3 0 1 2 -4 1 B B H …

Tình hình lực lượng VfB Stuttgart ✚ L. Assignon (Shoulder Injury) ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ L. Jaquez (Muscle Injury) ✚ D. Seimen (Thigh Injury) ✚ T. Tomas (Muscle Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury) ✚ M. Herwerth (Injury) ✚ N. Nartey (Thigh Injury) Borussia Dortmund ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ M. Kaba (Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury) ✚ J. Lerma (Muscle Injury) ✚ F. Mane (Muscle Injury) ✚ E. Can (Knee Injury) ✚ M. Kaba (Injury) ✚ G. Konstantelias (Knee Injury)