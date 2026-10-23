TRỰC TIẾP Trực tiếp VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach: Borussia Mönchengladbach nới rộng cách biệt 1-3 VfB Stuttgart có thành tích đối đầu vượt trội, thắng 4 trong 5 lần gần nhất trước Borussia Mönchengladbach. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 24/10/2026.

VfB Stuttgart 1 - 3 Borussia Mönchengladbach Hiệp 2 — phút 83' 83' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: VfB Stuttgart 1 - 3 Borussia Mönchengladbach.

79' Thẻ vàng Phút 79': Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

76' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: VfB Stuttgart 68% - 32% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 1.

76' Thay người Phút 76' (Borussia Mönchengladbach): David Herold vào sân thay Fabio Cristian Chiarodia.

70' Thay người Phút 70' (Borussia Mönchengladbach): Yukhym Konoplya vào sân thay Joe Scally.

70' Thay người Phút 70' (Borussia Mönchengladbach): Robin Hack vào sân thay Wael Mohya.

66' BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-3) Phút 66': Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) lập công (kiến tạo: Joe Scally). Tỷ số: 1 - 3.

64' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: VfB Stuttgart 67% - 33% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 1.

64' Thay người Phút 64' (VfB Stuttgart): Grischa Prömel vào sân thay Atakan Karazor.

55' Thay người Phút 55' (VfB Stuttgart): Deniz Undav vào sân thay Dženan Pejčinović.

55' Thay người Phút 55' (VfB Stuttgart): Jamie Leweling vào sân thay Leo Sauer.

55' Thay người Phút 55' (VfB Stuttgart): Bilal El Khannouss vào sân thay Lorenz Assignon.

54' Thẻ vàng Phút 54': Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

53' Thẻ vàng Phút 53': Zento Uno (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

52' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: VfB Stuttgart 63% - 37% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 2 - 1.

51' BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-2) Phút 51': Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) lập công (kiến tạo: Wael Mohya). Tỷ số: 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thẻ vàng Phút 45': Atakan Karazor (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

44' Thẻ vàng Phút 44': Leo Sauer (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

40' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: VfB Stuttgart 65% - 35% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 1.

38' BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-1) Phút 38': Joe Scally (Borussia Mönchengladbach) lập công (kiến tạo: Zento Uno). Tỷ số: 1 - 1.

26' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: VfB Stuttgart 73% - 27% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

14' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: VfB Stuttgart 64% - 36% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

5' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-0) Phút 5': Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) lập công (kiến tạo: Dženan Pejčinović). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu VfB Stuttgart tiếp đón Borussia Mönchengladbach.

Cập nhật lúc 03:13 24/10/2026

Đội hình chính thức VfB Stuttgart Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb Borussia Mönchengladbach Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Blessin 41 D. Seimen 3 R. Hendriks 29 Finn Jeltsch 7 Mittelstädt 22 L. Assignon 16 A. Karazor 6 A. Stiller 10 C. Führich 17 D. Pejčinović 44 L. Sauer 9 E. Demirović 1 M. Nicolas 14 D. Hashioka 16 P. Sander 2 F. Chiarodia 29 J. Scally 47 Z. Uno 10 F. Neuhaus 26 L. Ullrich 36 W. Mohya 38 H. Bolin 18 S. Machino Dự bị VfB Stuttgart 2 A. Al Dakhil 1 F. Bredlow 24 J. Chabot 18 J. Leweling 21 G. Prömel 47 Y. Spalt 20 L. Stergiou 26 D. Undav 11 El Khannouss Borussia Mönchengladbach 7 K. Stöger 48 Lion Schweers 34 M. Nguefack 22 Y. Konoplya 20 D. Herold 25 R. Hack 39 I. M. Danfa 33 D. Batz 35 J. Uwakhonye Cập nhật đội hình lúc 01:02 24/10/2026

VfB Stuttgart Thống kê Borussia Mönchengladbach 68% Kiểm soát bóng 32% 11 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 6 3 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 1

VfB Stuttgart bước vào trận gặp Borussia Mönchengladbach với lợi thế tâm lý rõ rệt từ lịch sử đối đầu: thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất, không có trận hòa nào và chỉ thua 1 lần. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 24/10/2026 tại MHP Arena.

Thành tích đối đầu nghiêng hẳn về VfB Stuttgart

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, VfB Stuttgart thắng 4 trận, hòa 0 trận và thua 1 trận. Borussia Mönchengladbach chỉ giành chiến thắng đúng một lần trong chuỗi này.

Một chuỗi đối đầu nghiêng về một phía như vậy thường tạo ra khác biệt về sự tự tin. VfB Stuttgart có thể bước vào trận với tâm thế chủ động, trong khi Borussia Mönchengladbach phải tìm cách phá vỡ thế bất lợi kéo dài.

Phong độ: VfB Stuttgart ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, VfB Stuttgart thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội vừa trải qua trận hòa và trận thua ở hai lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó. Dù vậy, bức tranh tổng thể vẫn là một tập thể có nhiều thành công hơn thất bại.

Ngược lại, Borussia Mönchengladbach đang có phong độ đáng lo ngại. Đội thua 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thắng 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Hai trận gần đây nhất đều kết thúc bằng thất bại, cho thấy họ chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Vị trí trên bảng xếp hạng

VfB Stuttgart đang đứng thứ 13 với 6 điểm. Đó chưa phải vị trí lý tưởng, nhưng đội vẫn có điểm số trong tay và là bước đệm để tiếp tục cải thiện.

Borussia Mönchengladbach đang đứng thứ 18 với 0 điểm. Việc chưa có điểm nào khiến áp lực đè nặng lên đội khách, đặc biệt khi họ phải đối đầu một đối thủ vốn thường xuyên khiến mình gặp khó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chênh lệch về phong độ, điểm số và lịch sử đối đầu, VfB Stuttgart nhiều khả năng sẽ là bên nắm thế chủ động. Điều quan trọng với họ là duy trì sự tập trung và tận dụng tâm lý thuận lợi để kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Về phía Borussia Mönchengladbach, bài toán lớn nhất là sự tự tin. Sau chuỗi kết quả không tốt và thành tích đối đầu kém, đội khách cần một khởi đầu chắc chắn, hạn chế sai sót để không bị cuốn vào thế bị động ngay từ sớm.

Nhận định

Nhìn chung, mọi yếu tố đều nghiêng về VfB Stuttgart: thành tích đối đầu vượt trội, phong độ gần đây tích cực hơn và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Borussia Mönchengladbach cần một màn trình diễn vượt qua chính mình nếu muốn phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi và có điểm đầu tiên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất VfB Stuttgart · 4 thắng 0 hòa Borussia Mönchengladbach · 1 thắng Borussia Mönchengladbach 0 - 3 VfB Stuttgart VS VfB Stuttgart 1 - 0 Borussia Mönchengladbach VS VfB Stuttgart 1 - 2 Borussia Mönchengladbach BM Borussia Mönchengladbach 1 - 3 VfB Stuttgart VS VfB Stuttgart 4 - 0 Borussia Monchengladbach VS

VfB Stuttgart 5 trận gần nhất H B T T T 6 Trận 2-0-4 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 10 Thủng lưới Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất B B H T B 6 Trận 0-0-6 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 6 4 1 1 +9 13 B T H T T … 12 1. FC Köln 6 2 1 3 -3 7 B T B H B 13 VfB Stuttgart 6 2 0 4 -2 6 B T B B T 14 1899 Hoffenheim 6 2 0 4 -3 6 T B B T B … 17 Union Berlin 6 1 2 3 -12 5 H T B B B 18 Borussia Mönchengladbach 6 0 0 6 -12 0 B B B B B

Tình hình lực lượng VfB Stuttgart ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ N. Nartey (Thigh Injury) ✚ T. Tomas (Muscle Injury) ✚ J. Vagnoman (Muscle Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury) ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ N. Nartey (Thigh Injury) ✚ T. Tomas (Muscle Injury) Borussia Mönchengladbach ✚ J. Castrop (Shoulder Injury) ✚ F. Fleck (Muscle Injury) ✚ F. Honorat (Muscle Injury) ✚ K. Itakura (Ankle Injury) ✚ T. Kleindienst (Muscle Injury) ✚ N. Kuhn (Muscle Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ J. Leszczynski (Knee Injury)