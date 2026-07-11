Trực tiếp VfB Stuttgart vs Werder Bremen: VfB Stuttgart mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp VfB Stuttgart vs Werder Bremen: VfB Stuttgart mở tỷ số

Văn Thể07/11/2026 19:47

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 15 điểm, hơn VfB Stuttgart 6 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 00:30 ngày 08/11/2026 tại MHP Arena.

VfB Stuttgart1 - 0Werder BremenHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: VfB Stuttgart 1 - 0 Werder Bremen.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Olivier Deman (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

  • 37'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: VfB Stuttgart 54% - 46% Werder Bremen, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 2.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: VfB Stuttgart 52% - 48% Werder Bremen, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: VfB Stuttgart 47% - 53% Werder Bremen, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 7'BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-0)

    Phút 7': Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) lập công (kiến tạo: Grischa Prömel). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    VfB Stuttgart tiếp đón Werder Bremen.

Cập nhật lúc 01:17 08/11/2026

Đội hình chính thức
VfB Stuttgart
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb
Werder Bremen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Thioune
41
D. Seimen
14
L. Jaquez
24
J. Chabot
3
R. Hendriks
18
J. Leweling
47
Y. Spalt
21
G. Prömel
7
Mittelstädt
11
El Khannouss
10
C. Führich
26
D. Undav
1
K. Hein
13
Arthur
5
A. Pieper
32
M. Friedl
2
O. Deman
14
S. Lynen
44
Y. Regeer
18
E. Dinkçi
15
L. Reis
17
M. Grüll
10
N. Füllkrug
Dự bị
VfB Stuttgart
16 A. Karazor28 N. Nartey17 D. Pejčinović2 A. Al Dakhil22 L. Assignon1 F. Bredlow9 E. Demirović29 Finn Jeltsch8 Tiago Tomás
Werder Bremen
11 J. Njinmah19 K. Quetant30 A. Schlager33 Mick Schmetgens23 Dariusz Stalmach4 N. Stark3 O. Wójcik20 Chuky San José26 C. Itten
Cập nhật đội hình lúc 00:02 08/11/2026
VfB StuttgartThống kêWerder Bremen
54%
Kiểm soát bóng
46%
6
Dứt điểm
2
3
Trúng đích
1
1
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
4
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
2

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 15 điểm. Chuyến làm khách tới MHP Arena để gặp VfB Stuttgart vào lúc 00:30 ngày 08/11/2026 là cơ hội để đội khách củng cố vị thế đó. Về phía chủ nhà, đây là dịp để thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.

Werder Bremen giữ lợi thế trên bảng xếp hạng

Werder Bremen hiện xếp thứ 5 với 15 điểm. VfB Stuttgart đứng hạng 12 với 9 điểm, tức kém đối thủ 6 điểm và 7 bậc trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách này khiến trận đấu mang sức nặng khác nhau với mỗi đội. Werder Bremen muốn bám chắc nhóm đầu, còn VfB Stuttgart cần một kết quả tốt để kéo gần khoảng cách.

Phong độ: Werder Bremen ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Werder Bremen thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đội bóng này vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, xen giữa là một thất bại và hai trận hòa ở những trận trước đó. Chuỗi kết quả cho thấy một tập thể khó bị đánh bại.

Trong khi đó, VfB Stuttgart cũng thắng 2 trận nhưng thua 2 và hòa 1. Chủ nhà thua ngay trận gần nhất, nên cần phản ứng nhanh để không kéo dài mạch kết quả thiếu ổn định.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, VfB Stuttgart thắng 1, hòa 2 và Werder Bremen thắng 2. Hai đội chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt, và hai trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán thường khá giằng co.

Werder Bremen nhỉnh hơn một chút về số trận thắng. Đây là chi tiết đáng chú ý với đội khách trước chuyến làm khách tại MHP Arena.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Werder Bremen, bài toán là giữ sự chắc chắn đã giúp họ leo lên hạng 5. Một trận đấu chặt chẽ, ít sai sót có thể là hướng đi hợp lý, vì chuỗi hòa và thắng gần đây cho thấy đội khó bị đánh bại.

Với VfB Stuttgart, lợi thế sân nhà cần được tận dụng để chấm dứt chuỗi kết quả chưa ổn định. Sau trận thua gần nhất, việc sớm lấy lại nhịp độ và sự tự tin trước khán giả nhà sẽ quyết định cục diện trận đấu.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Werder Bremen đang có nhỉnh hơn. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà của VfB Stuttgart khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm. Kết quả sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng, nơi Werder Bremen đang tìm cách bám chắc.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
VfB Stuttgart · 1 thắng2 hòaWerder Bremen · 2 thắng
26/04/2026
VfB Stuttgart
1 - 1
Werder Bremen
Hòa
15/12/2025
Werder Bremen
0 - 4
VfB Stuttgart
VS
13/04/2025
VfB Stuttgart
1 - 2
Werder Bremen
WB
30/11/2024
Werder Bremen
2 - 2
VfB Stuttgart
Hòa
21/04/2024
Werder Bremen
2 - 1
VfB Stuttgart
WB
VfB Stuttgart
5 trận gần nhất
BTTBH
8
Trận
3-0-5
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
15
Thủng lưới
Werder Bremen
5 trận gần nhất
TBTHH
8
Trận
4-3-1
T-H-B
17
Ghi (TB 2.1)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München8530+1918HTTHT
2Borussia Dortmund8530+818HTHHT
3SC Freiburg8512+816TBBTH
4RB Leipzig8503+1115TTBTB
5Werder Bremen8431+315TTHHT
6Bayer Leverkusen8413+213BBTTT
11FC Augsburg8233+39BHBHB
12VfB Stuttgart8305-19TBBTB
131899 Hoffenheim8305-29BTTBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp VfB Stuttgart vs Werder Bremen: VfB Stuttgart mở tỷ số
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