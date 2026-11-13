TRỰC TIẾP Trực tiếp VfL Bochum vs Verl: Hết hiệp 1, VfL Bochum dẫn 3-0 Verl phải chặn đà sa sút sau 4 trận thua liên tiếp khi làm khách của VfL Bochum, đội đang có chuỗi 3 chiến thắng. Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày 13/11/2026.

VfL Bochum 3 - 0 Verl Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

29' BÀN THẮNG! VfL Bochum (3-0) Phút 29': M. Ouro-Tagba (VfL Bochum) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

20' BÀN THẮNG! VfL Bochum (2-0) Phút 20': M. Ouro-Tagba (VfL Bochum) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

2' BÀN THẮNG! VfL Bochum (1-0) Phút 2': M. Ouro-Tagba (VfL Bochum) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu VfL Bochum tiếp đón Verl.

Cập nhật lúc 19:18 13/11/2026

Verl phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách trước VfL Bochum. Đội khách thua cả 4 trận gần nhất, trong khi chủ nhà đang trên đà thăng hoa với 3 chiến thắng liên tiếp. Trận đấu bắt đầu lúc 18h30 ngày 13/11/2026.

Verl cần một tín hiệu hồi phục

Trong 5 trận gần nhất, Verl thua 4 trận và hòa 1 trận. Đáng chú ý, trận hòa duy nhất nằm ở thời điểm xa nhất trong chuỗi này, còn 4 trận sau đó đều kết thúc bằng thất bại. Đó là một đà đi xuống rõ rệt và đặt đội bóng vào áp lực phải tìm lại cảm giác tích lũy điểm số.

Với một đội đang mất phương hướng, mục tiêu trước mắt không chỉ là kết quả mà còn là sự ổn định. Một trận đấu chặt chẽ, hạn chế sai sót cá nhân sẽ là điểm khởi đầu hợp lý để Verl chấm dứt chuỗi trận không thắng.

VfL Bochum mang theo sự tự tin

Ở chiều ngược lại, VfL Bochum thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới nhất, cho thấy chủ nhà đang chơi với tâm lý hưng phấn và nhịp độ tốt. Trận thua duy nhất nằm ở thời điểm xa nhất trong chuỗi phong độ.

Lợi thế sân nhà, cộng với đà thắng liên tiếp, giúp VfL Bochum có cơ sở để chủ động kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, chủ nhà cũng cần giữ sự tập trung để không biến trận đấu thành cuộc chơi đầy rủi ro trước một đối thủ đang cần bứt phá.

Thế đối đầu nghiêng về Verl

Dù phong độ hiện tại đang nghiêng về VfL Bochum, lịch sử đối đầu gần đây lại có lợi cho Verl. Trong các lần chạm trán gần nhất, Verl thắng 2 lần, còn VfL Bochum chưa có chiến thắng nào. Đây có thể là nguồn động lực tinh thần cho đội khách, đồng thời là lời nhắc để chủ nhà không được chủ quan.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu xoay quanh sự đối lập giữa hai trạng thái: một bên đang thăng hoa, một bên đang tìm cách thoát khỏi chuỗi thất bại. Nếu Verl giữ được sự kỷ luật và tận dụng tốt tâm lý từng thắng đối thủ này, họ hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà. Ngược lại, VfL Bochum sẽ muốn kéo dài mạch thắng bằng việc khai thác lợi thế sân nhà và sự tự tin đang có.

Nhìn chung, VfL Bochum nhỉnh hơn về phong độ, còn Verl có lợi thế từ các lần gặp nhau gần đây. Điều đó hứa hẹn một trận đấu giằng co, nơi bàn thắng mở tỷ số có thể ảnh hưởng lớn đến diễn biến tâm lý của cả hai đội.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất VfL Bochum · 0 thắng 0 hòa Verl · 2 thắng Verl 3 - 1 Vfl Bochum VER Vfl Bochum 0 - 2 Verl VER Vfl Bochum - Verl Hòa

VfL Bochum 5 trận gần nhất T T T H B 9 Trận 5-2-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 11 Thủng lưới Verl 5 trận gần nhất B B B B H 7 Trận 4-0-3 T-H-B 17 Ghi (TB 2.4) 12 Thủng lưới