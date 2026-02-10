TRỰC TIẾP Trực tiếp Việt Nam vs Pakistan: Trận đấu đang diễn ra Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để bám đuổi ngôi đầu khi chạm trán Pakistan vào lúc 15h00 ngày 02/10/2026 trên sân trung lập Gelora Bung Karno Madya.

Việt Nam 0 - 0 Pakistan Hiệp 1 — phút 10' 10' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Việt Nam tiếp đón Pakistan.

Cập nhật lúc 16:10 02/10/2026

Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ Pakistan diễn ra vào lúc 15h00 ngày 02/10/2026 tại Gelora Bung Karno Madya Stadium. Ở lượt trận này, đoàn quân áo đỏ đứng trước nhiệm vụ giành trọn vẹn điểm số để duy trì sức ép và bám đuổi ngôi đầu bảng.

Cục diện bảng đấu và mục tiêu bám đuổi ngôi đầu

Bảng xếp hạng hiện tại ghi nhận đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 2 với 3 điểm nắm trong tay. Khoảng cách này mở ra cơ hội rõ ràng để cạnh tranh ngôi đầu nếu đội bóng giành được kết quả thuận lợi.

Trong khi đó, Pakistan hiện xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 1 điểm. Bước vào màn so tài này, việc phải đối đầu với một đối thủ đang đứng nhì bảng đòi hỏi Pakistan phải thi đấu hết sức tập trung nếu muốn cải thiện điểm số hiện tại.

Tương quan phong độ hai đội

Về mặt phong độ, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 2 trận đấu gần nhất với kết quả gồm 1 trận thắng và 1 trận thua. Đáng chú ý, thắng lợi ở lần ra sân gần nhất mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ, tạo đà tâm lý thuận lợi cho mục tiêu bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Ngược lại, Pakistan chưa tìm được sự ổn định cần thiết khi trải qua 2 trận đấu gần đây với thành tích 1 trận hòa và 1 trận thua. Trận thua ở lần xuất quân gần nhất phản ánh những khó khăn nhất định mà đội bóng này đang phải đối mặt trong việc triển khai lối chơi.

Điểm tựa chuyên môn trên sân trung lập

Trận đấu được tổ chức trên sân vận động Gelora Bung Karno Madya Stadium theo thể thức sân trung lập, do đó tính chất cân bằng về điều kiện thi đấu được chia đều cho cả hai phía mà không bên nào nắm lợi thế sân bãi.

Dưới góc độ chiến thuật, Việt Nam nắm ưu thế về mặt điểm số lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Việc giành chiến thắng ở lượt đấu gần nhất là nền tảng quan trọng giúp đội bóng tự tin kiểm soát nhịp độ, hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách và bám sát vị trí đầu bảng trong cuộc đối đầu này.

Việt Nam 5 trận gần nhất B T H T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới Pakistan 5 trận gần nhất H B T T T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Việt Nam 2 1 0 1 -1 3 B T 3 Philippines 2 0 1 1 -1 1 H B 4 Pakistan 2 0 1 1 -4 1 H B