TRỰC TIẾP Trực tiếp Việt Nam vs Singapore: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Việt Nam gặp Singapore lúc 20:00 ngày 31/07/2026 trong bối cảnh hai đội đứng đầu bảng. Lợi thế đối đầu đang nghiêng rõ về Việt Nam.

Việt Nam 0 - 0 Singapore Hiệp 2 — phút 66' 66' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

65' Thay người Phút 65' (): Nur Adam Abdullah vào sân thay Ryhan Stewart.

65' Thay người Phút 65' (): Hami Syahin vào sân thay Glenn Kweh.

60' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Việt Nam 57 - 43 Singapore, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 2.

59' Thay người Phút 59' (): Ilhan Fandi vào sân thay Ui-young Song.

48' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Việt Nam 52 - 48 Singapore, dứt điểm 13 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

41' Thay người Phút 41' (): Geovane Magno vào sân thay Nguyễn Đình Bắc.

36' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Việt Nam 51 - 49 Singapore, dứt điểm 12 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 2.

28' Thẻ vàng Phút 28': Phạm Xuân Mạnh () nhận thẻ vàng.

24' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Việt Nam 44 - 56 Singapore, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

15' Thẻ vàng Phút 15': Kyoga Nakamura () nhận thẻ vàng.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Việt Nam 45 - 55 Singapore, dứt điểm 2 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Việt Nam tiếp đón Singapore.

Cập nhật lúc 21:23 31/07/2026

Đội hình chính thức Việt Nam Sơ đồ Singapore Sơ đồ 1 Patrik Lê Giang 7 Phạm Xuân Mạnh 16 Nguyễn Thành Chung 5 Đoàn Văn Hậu 15 Trương Tiến Anh 19 Nguyễn Quang Hải 9 Nguyễn Đình Bắc 14 Nguyễn Hoàng Đức 3 Nguyễn Văn Vĩ 12 Nguyễn Xuân Son 10 Đỗ Hoàng Hên 1 Izwan Mahbud 3 Ryhan Stewart 15 Lionel Tan 18 Jacob Mahler 14 Hariss Harun 6 Kyoga Nakamura 8 Shah Shahiran 11 Glenn Kweh 7 Ui-young Song 13 Harhys Stewart 20 Shawal Anuar Dự bị Việt Nam 4 Quang Kiệt Đinh 6 Nhật Minh Nguyễn 8 Lê Phạm Thành Long 11 Minh Gia Bảo Khổng 13 Geovane Magno Cândido Silveira 17 Gia Hưng Phạm 18 Nguyễn Hai Long 20 Bùi Hoàng Việt Anh 22 Việt Cường Nguyễn Trần Singapore 5 Amirul Adli Azmi 9 Nathan Mao 10 Farhan Zulkifli 12 Syazwan Buhari 16 Hami Syahin 17 Irfan Fandi 19 Ilhan Fandi 21 Raoul bin Suhaimi 22 Joel Chew Cập nhật đội hình lúc 19:23 31/07/2026

Việt Nam Thống kê Singapore 57% Kiểm soát bóng 43% 17 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 0 5 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 4 0 Thủ môn cứu thua 2

Thông tin trận đấu

Việt Nam sẽ đối đầu Singapore lúc 20:00 ngày 31/07/2026 tại ASEAN Cup (AFF Championship). Trên bảng xếp hạng, Singapore đang đứng đầu với 6 điểm, còn Việt Nam xếp thứ hai với 3 điểm. Khoảng cách này khiến cuộc chạm trán trở thành trận đấu đáng chú ý trong nhóm dẫn đầu.

Singapore bước vào trận đấu với chuỗi hai chiến thắng gần nhất. Việt Nam cũng có một chiến thắng ở trận gần nhất, nhưng số điểm hiện tại thấp hơn đối thủ. Vì vậy, cuộc đối đầu này không chỉ là màn so tài giữa hai đội đang có vị trí cao trên bảng xếp hạng, mà còn là phép thử cho khả năng duy trì sự ổn định của cả hai.

Việt Nam có ưu thế lớn trong đối đầu

Xu hướng đối đầu trong năm lần gặp gần nhất nghiêng mạnh về Việt Nam. Đội bóng này giành chiến thắng bốn lần và hòa một trận, trong khi Singapore chưa có chiến thắng nào trước Việt Nam trong chuỗi thống kê nói trên.

Đây là cơ sở quan trọng về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn. Việt Nam có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định khi từng chiếm ưu thế rõ ràng trong những lần chạm trán gần đây. Ngược lại, Singapore cần chứng minh rằng phong độ hiện tại đủ sức thay đổi xu hướng đối đầu bất lợi.

Tuy nhiên, kết quả đối đầu chỉ phản ánh một phần bối cảnh. Singapore đang có thành tích gần nhất tốt hơn khi thắng cả hai trận được ghi nhận, trong khi Việt Nam mới có một chiến thắng. Sự tương phản này tạo nên điểm đáng chú ý: Việt Nam có nền tảng đối đầu thuận lợi, còn Singapore sở hữu đà thi đấu mới tích cực hơn.

Phong độ đặt hai đội trước bài toán khác nhau

Với Việt Nam, trận đấu là cơ hội củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu sau khi có 3 điểm. Đội bóng cần biến ưu thế đối đầu thành màn trình diễn đủ chắc chắn, đồng thời hạn chế để phong độ hai trận gần nhất của Singapore tạo ra sức ép quá lớn.

Trong khi đó, Singapore đang đứng đầu với 6 điểm và có chuỗi hai chiến thắng liên tiếp. Vị trí này cho thấy đội bóng đã tích lũy được nhiều điểm hơn trước trận đấu. Dù vậy, lợi thế trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa với việc Singapore có thể xem nhẹ sự khác biệt trong lịch sử đối đầu.

Điểm mấu chốt nằm ở khả năng kiểm soát thế trận. Việt Nam nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng sự tự tin từ bốn chiến thắng trong năm lần gặp gần nhất, còn Singapore có thể dựa vào trạng thái hưng phấn sau hai trận thắng liên tiếp. Đội nào duy trì được sự ổn định trong các thời điểm quan trọng sẽ có cơ hội tạo ảnh hưởng lớn hơn lên cục diện trận đấu.

Cuộc đấu chiến thuật nằm ở khả năng chuyển trạng thái

Dữ liệu được cung cấp không nêu đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để khẳng định hai đội sẽ sử dụng hệ thống nào hoặc triển khai nhân sự ra sao.

Dẫu vậy, từ tương quan phong độ và đối đầu, trận đấu có thể được quyết định bởi cách mỗi đội chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Việt Nam cần duy trì sự chủ động nhưng không đánh mất tính cân bằng, bởi Singapore đang có chuỗi kết quả tích cực và có thể tạo sức ép bằng sự tự tin hiện tại.

Singapore sẽ phải giải quyết bài toán tâm lý trước đối thủ mà họ chưa thắng trong năm lần gặp gần nhất. Nếu vượt qua được sức ép đó, đội đầu bảng có thể phát huy tốt hơn lợi thế về điểm số và phong độ. Ngược lại, nếu để quá khứ tiếp tục ảnh hưởng, Singapore có nguy cơ gặp khó trong việc duy trì thế trận theo ý muốn.

Nhận định trước trận

Việt Nam có ưu thế rõ ràng về đối đầu, với bốn chiến thắng và một trận hòa trong năm lần chạm trán gần nhất. Singapore lại nhỉnh hơn về phong độ được ghi nhận và đang đứng đầu bảng với 6 điểm, trong khi Việt Nam có 3 điểm ở vị trí thứ hai.

Nhìn chung, đây là cuộc đấu giữa một đội sở hữu nền tảng đối đầu vượt trội và một đội đang có đà thi đấu tốt hơn. Việt Nam cần tận dụng sự tự tin trong các lần gặp trước, còn Singapore phải chứng minh vị trí dẫn đầu cùng chuỗi hai chiến thắng có thể giúp họ tạo ra khác biệt. Dữ liệu hiện có cho thấy trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ về tính toán, với kết quả phụ thuộc nhiều vào sự ổn định và khả năng kiểm soát thời điểm then chốt của mỗi đội.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Việt Nam · 4 thắng 1 hòa Singapore · 0 thắng Việt Nam 3 - 1 Singapore VN Singapore 0 - 2 Việt Nam VN Singapore 0 - 0 Việt Nam Hòa Việt Nam 1 - 0 Singapore VN Singapore 0 - 1 Việt Nam VN

Việt Nam 5 trận gần nhất T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 7.0) 0 Thủng lưới Singapore 5 trận gần nhất T T B T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Singapore 2 2 0 0 +3 6 T T 2 Việt Nam 1 1 0 0 +7 3 T 3 Indonesia 1 1 0 0 +4 3 T 4 Campuchia 2 0 0 2 -5 0 B B 5 Đông Timor 2 0 0 2 -9 0 B B 5 TBC 0 0 0 0 0 0

Tình hình lực lượng Việt Nam ✚ Thanh Binh Nguyen (Unknown Injury) ✚ Duy Manh Do (Knee Injury) ✚ Hieu Minh Nguyen (Torn Ligaments) Singapore ✚ Nazrul Nazari (Unknown Injury)