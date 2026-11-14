TRỰC TIẾP Trực tiếp Vietnam U23 vs Qatar U23: Qatar U23 mở tỷ số Vietnam U23 chưa thắng Qatar U23 ở hai lần chạm trán gần nhất, và cơ hội đổi thế cờ đến trong trận giao hữu 19:00 ngày 14/11/2026 tại Pleiku Stadium.

Vietnam U23 0 - 1 Qatar U23 Hiệp 1 — phút 34' 34' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Vietnam U23 0 - 1 Qatar U23.

20' BÀN THẮNG! Qatar U23 (0-1) Phút 20': (Qatar U23) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Vietnam U23 tiếp đón Qatar U23.

Cập nhật lúc 19:34 14/11/2026

Vietnam U23 sẽ tiếp Qatar U23 trong trận giao hữu diễn ra lúc 19:00 ngày 14/11/2026 tại Pleiku Stadium. Điểm đáng chú ý nhất của cặp đấu là hai lần gặp nhau gần nhất đều thuộc về Qatar U23, trong khi Vietnam U23 chưa có trận thắng hay hòa nào.

Hai lần chạm trán gần nhất nghiêng về Qatar U23

Trong hai lần gặp nhau gần đây, Qatar U23 giành chiến thắng cả hai. Vietnam U23 chưa thắng và cũng chưa hòa trận nào. Vì vậy, trận giao hữu này là dịp để đội chủ nhà tìm lại cảm giác chiến thắng trước đối thủ quen thuộc.

Đây là trận giao hữu nên mục tiêu của hai bên có thể không giống một trận đấu tranh điểm. Tuy vậy, mạch kết quả giữa hai đội vẫn là chi tiết khiến cuộc gặp tại Pleiku Stadium thu hút sự chú ý.

Phong độ Vietnam U23: thắng 3, thua 2 trong 5 trận gần nhất

Vietnam U23 thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất đều là chiến thắng, trước đó là hai trận thua liên tiếp, và trận xa nhất trong chuỗi này là một chiến thắng.

Nói cách khác, đội chủ nhà đang đi vào trận đấu sau hai kết quả tích cực liên tiếp. Đó là nền tảng tinh thần đáng giá khi gặp một đối thủ đã thắng họ hai lần gần nhất.

Phong độ Qatar U23: thắng 2, hòa 2, thua 1

Qatar U23 thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng. Trước đó là chuỗi xen kẽ gồm hòa, thua, hòa rồi thắng.

Đội khách chưa thua nhiều, nhưng cũng hòa nhiều hơn so với Vietnam U23. Họ cũng đã thắng cả hai lần gặp Vietnam U23 gần nhất, nên sẽ không thiếu tự tin.

Điểm cần theo dõi

Vietnam U23 có tiếp tục đà thắng hai trận gần nhất để phá thế bất lợi trước Qatar U23 hay không.

Qatar U23 có duy trì được mạch thắng của hai lần gặp gần nhất hay không.

Yếu tố sân nhà tại Pleiku Stadium đối với Vietnam U23.

Trận đấu bắt đầu lúc 19:00 ngày 14/11/2026. Với phong độ gần đây khá tương đồng và mạch kết quả giữa hai đội đang nghiêng về Qatar U23, đây là phép thử đáng chú ý đối với Vietnam U23.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Vietnam U23 · 0 thắng 0 hòa Qatar U23 · 2 thắng Qatar U23 3 - 2 Vietnam U23 QU Qatar U23 1 - 0 Vietnam U23 QU

Vietnam U23 5 trận gần nhất T T B B T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Qatar U23 5 trận gần nhất T H B H T 7 Trận 3-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 8 Thủng lưới