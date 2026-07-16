TRỰC TIẾP Trực tiếp Vikingur Gota vs Stjarnan: Trận đấu đang diễn ra Vikingur Gota chịu bất lợi từ phong độ và đối đầu, trong khi Stjarnan có cơ sở hướng tới thế trận chủ động tại UEFA Europa Conference League.

Vikingur Gota 0 - 0 Stjarnan Hiệp 1 — phút 25' 25' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

17' Thay người Phút 17' (Stjarnan): A. Hauksson vào sân thay G. Kristjansson.

0' Trận đấu bắt đầu Vikingur Gota tiếp đón Stjarnan.

Cập nhật lúc 00:24 17/07/2026

Đội hình chính thức Vikingur Gota Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Atli Gregersen Stjarnan Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jokull Elisabetarson 1 Bárður Á Reynatrøð 24 Jósef Ólavsson 18 Arnbjørn Svensson 29 Ingi Arngrímsson 14 Ingi Jonhardsson 8 Aron Ellingsgaard 6 Arnór Brandsson 17 Aron Benjaminsen 10 Sølvi Vatnhamar 9 Jørgen Nielsen 7 Jákup Johansen 12 Árni Snær Ólafsson 32 Örvar Logi Örvarsson 5 Guðmundur Kristjánsson 3 Gustav Kjeldsen 4 Þorri Mar Þórisson 7 Örvar Eggertsson 18 Gudmundur Baldvin Nokkvason 8 Jóhann Árni Gunnarsson 23 Benedikt Warén 22 Emil Atlason 11 Birnir Snaer Ingason Dự bị Vikingur Gota 23 Niklas Thomsen 5 Jákup Vilhelmsen 19 Jákup Martin Jarnskor 26 Fríði Gertsson Jarnskor 34 Filip Đorđević 77 Kaj Leo í Bartalsstovu 27 Rani Hansen Stjarnan 1 Darri Bergmann Gylfason 83 Duro Stefan Beic 14 Bjarki Hauksson 27 Damil Dankerlui 30 Markús Andri Daníelsson Martin 10 Daníel Finns Matthíasson 29 Alex Þór Hauksson 17 Haukur Orn Brink 99 Andri Rúnar Bjarnason Cập nhật đội hình lúc 23:35 16/07/2026

Vikingur Gota sẽ đối đầu Stjarnan tại UEFA Europa Conference League vào lúc 00:00 ngày 17/07/2026. Những dữ liệu gần nhất đang nghiêng về đội khách: Vikingur Gota nhận thất bại ở trận gần nhất, còn Stjarnan giành chiến thắng. Kết quả đối đầu gần nhất cũng đem lại lợi thế tâm lý cho Stjarnan khi họ từng đánh bại đối thủ.

Vikingur Gota cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Vikingur Gota bước vào trận đấu với tín hiệu không thuận lợi từ phong độ gần nhất. Dù chỉ có một kết quả được cung cấp, thất bại này vẫn đặt ra yêu cầu rõ ràng về khả năng phản ứng của đội chủ nhà, đặc biệt trong cách nhập cuộc và duy trì sự ổn định trước sức ép.

Điểm quan trọng với Vikingur Gota là không để kết quả trước đó chi phối quá lâu. Đội bóng này cần kiểm soát nhịp độ, hạn chế những khoảng trống khi mất bóng và bảo đảm cự ly giữa các tuyến. Nếu đẩy cao đội hình thiếu tính toán, họ có thể trao cho Stjarnan cơ hội khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Stjarnan có lợi thế về tinh thần

Stjarnan giành chiến thắng trong trận gần nhất, qua đó có sự chuẩn bị thuận lợi hơn về mặt tinh thần. Lợi thế này không đồng nghĩa đội khách chắc chắn kiểm soát trận đấu, nhưng có thể giúp họ tự tin hơn trong những thời điểm cần đưa ra quyết định nhanh và chính xác.

Bên cạnh đó, Stjarnan từng thắng Vikingur Gota ở lần đối đầu gần nhất. Xu hướng này tạo thêm cơ sở để đội khách tiếp cận trận đấu với sự chủ động, song khoảng dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá sâu hơn về cách biệt giữa hai đội hay những diễn biến cụ thể của lần gặp trước.

Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát thế trận

Với Vikingur Gota, ưu tiên hàng đầu có thể là xây dựng một thế trận chắc chắn trước khi tăng tốc. Việc tổ chức bóng an toàn, tránh các đường chuyền mạo hiểm ở khu vực giữa sân và duy trì sự hỗ trợ cho hàng phòng ngự sẽ giúp đội chủ nhà giảm nguy cơ bị cuốn theo cách chơi của đối thủ.

Trong khi đó, Stjarnan có thể tận dụng lợi thế tâm lý để gây sức ép từ sớm hoặc chờ thời cơ phản công. Tuy nhiên, đội khách cũng cần tránh chủ quan sau chiến thắng gần nhất và kết quả tích cực trong đối đầu. Nếu để Vikingur Gota duy trì quyền kiểm soát bóng trong thời gian dài, Stjarnan có thể phải lùi sâu hơn dự kiến.

Nhận định trước trận

Đây là màn so tài mà Stjarnan sở hữu nhiều tín hiệu thuận lợi hơn nhờ chiến thắng gần nhất và kết quả đối đầu gần nhất. Vikingur Gota vẫn có cơ hội tạo ra thế cân bằng nếu cải thiện khả năng nhập cuộc, giữ cự ly đội hình và tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái.

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi đội kiểm soát tốt hơn các khoảng trống và duy trì sự tập trung trong những thời điểm quan trọng. Với dữ liệu hiện có, Stjarnan bước vào cuộc đối đầu với ưu thế nhất định, nhưng Vikingur Gota vẫn có thể gây khó khăn nếu chơi thận trọng và kỷ luật.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Vikingur Gota vs Stjarnan

Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Thời gian: 00:00 ngày 17/07/2026

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Vikingur Gota · 0 thắng 0 hòa Stjarnan · 1 thắng Stjarnan 3 - 1 Vikingur Gota STJ

Vikingur Gota 5 trận gần nhất B T H T H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Stjarnan 5 trận gần nhất T H T B H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới