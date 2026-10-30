TRỰC TIẾP Trực tiếp Villarreal vs Espanyol: Villarreal ép sân, chưa có bàn thắng Espanyol phải chặn đà sa sút sau 4 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất khi làm khách của Villarreal trên sân Estadio de la Cerámica lúc 03:00 ngày 31/10/2026.

Villarreal 0 - 0 Espanyol Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 58% - 42% Espanyol, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 4.

21' Thẻ vàng Phút 21': Rafel Bauzà (Espanyol) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

18' Thay người Phút 18' (Villarreal): Nicolas Pépé vào sân thay Gerard Moreno.

13' Villarreal ép sân Cầm bóng: Villarreal 63% - 37% Espanyol, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Villarreal tiếp đón Espanyol.

Cập nhật lúc 03:35 31/10/2026

Đội hình chính thức Villarreal Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez Espanyol Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Eder Sarabia 25 P. Gulácsi 15 S. Mouriño 6 Pau Navarro 12 Renato Veiga 23 Sergi Cardona 17 T. Buchanan 16 C. Macia 14 Santi Comesaña 10 Alberto Moleiro 7 Gerard Moreno 9 G. Mikautadze 1 Ángel Fortuño 23 O. El Hilali 16 V. Drkušić 6 L. Cabrera 21 Roger Hinojo 26 Rafel Bauzà 8 Edu Expósito 36 Alejandro Santiago Vargas 28 Javier Hernandez 15 Bryan Zaragoza 9 Roberto Fernández Dự bị Villarreal 20 Carlos Romero 13 Rubén Gómez 3 A. Freeman 27 N. El Jmili 1 Luíz Júnior 2 Logan Costa 21 T. Oluwaseyi 19 N. Pépé 22 Ayoze Pérez Espanyol 24 T. Dolan 18 Marcos Fernández 20 Gabriel Moscardo 3 Q. Hartman 32 J. A. Lopez 10 Pol Lozano 11 Pere Milla 14 Unai Núñez 7 Javi Puado Cập nhật đội hình lúc 02:32 31/10/2026

Villarreal Thống kê Espanyol 58% Kiểm soát bóng 42% 3 Dứt điểm 1 0 Trúng đích 0 2 Phạt góc 2 4 Phạm lỗi 4

Espanyol đang ở trong chuỗi phong độ đáng lo ngại và cần một kết quả tích cực ngay khi làm khách của Villarreal. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 31/10/2026 trên sân Estadio de la Cerámica. Đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với tâm thế vững vàng hơn hẳn, cả về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng.

Espanyol mang theo chuỗi kết quả đáng lo

Trong 5 trận gần nhất, Espanyol thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào. Đáng chú ý, đội khách đã thua 3 trận liên tiếp gần đây nhất, sau đó là một trận hòa và một trận thua trước đó nữa.

Chuỗi kết quả này cho thấy Espanyol đang thiếu sự ổn định ở cả hai đầu sân. Để chặn đà sa sút, đội khách cần một màn trình diễn chắc chắn ngay từ những phút đầu tiên, tránh để chủ nhà sớm kiểm soát thế trận.

Villarreal ổn định hơn rõ rệt

Ở chiều ngược lại, Villarreal thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đây là chuỗi kết quả tích cực, giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin khi đón tiếp đối thủ đang chững lại.

Việc thắng 3 trong 5 trận cũng cho thấy Villarreal có khả năng giành điểm số một cách đều đặn. Lợi thế sân nhà càng làm tăng sức nặng cho nhận định này.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Villarreal

Lịch sử gặp gỡ gần đây là một điểm cộng lớn cho đội chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Villarreal thắng cả 5, trong khi Espanyol chưa thắng lần nào và cũng không có trận hòa nào.

Xu hướng một chiều này tạo thêm áp lực tâm lý cho đội khách. Espanyol không chỉ phải vượt qua chuỗi phong độ kém, mà còn phải phá vỡ cả thế đối đầu bất lợi kéo dài.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Villarreal hiện xếp hạng 10 với 12 điểm. Espanyol đứng hạng 18 với 8 điểm, kém đối thủ 4 điểm.

Khoảng cách này phản ánh khá rõ hai trạng thái đối lập của hai đội ở thời điểm hiện tại. Một bên đang duy trì nhịp độ ổn định ở nhóm giữa bảng, bên còn lại đang ở phần thấp của bảng xếp hạng và cần sớm tìm lại điểm số.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang đi xuống, Espanyol nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự và tìm cách tận dụng những khoảnh khắc chuyển trạng thái. Đội khách cần giữ được sự tập trung trong thời gian dài, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể bị đối thủ trừng phạt.

Villarreal, với lợi thế sân nhà và đà phong độ tốt, có cơ sở để chủ động triển khai lối chơi và gây sức ép lên đối thủ. Thách thức của đội chủ nhà là duy trì sự kiên nhẫn trước một đối thủ đang rất cần điểm số.

Nhận định

Xét về phong độ, thế đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, Villarreal đang là bên chiếm ưu thế rõ ràng. Espanyol cần một sự thay đổi lớn về tinh thần và hiệu quả thi đấu nếu muốn chấm dứt chuỗi kết quả không như ý.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và một đội bóng đang chịu áp lực đôi khi lại thi đấu quyết liệt hơn hẳn. Trận đấu tại Estadio de la Cerámica vì thế sẽ là phép thử về bản lĩnh của Espanyol trước một đối thủ đang ở thế thuận lợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Villarreal · 5 thắng 0 hòa Espanyol · 0 thắng Villarreal 4 - 1 Espanyol VIL Espanyol 0 - 2 Villarreal VIL Villarreal 1 - 0 Espanyol VIL Espanyol 1 - 2 Villarreal VIL Villarreal 4 - 2 Espanyol VIL

Villarreal 5 trận gần nhất T T B H T 10 Trận 3-3-4 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 14 Thủng lưới Espanyol 5 trận gần nhất B B B H B 10 Trận 2-2-6 T-H-B 12 Ghi (TB 1.2) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 10 9 0 1 +29 27 B T T T T 2 Atletico Madrid 10 8 1 1 +12 25 T T T T T 3 Real Madrid 10 8 0 2 +15 24 T T T B T … 9 Celta Vigo 10 2 6 2 +3 12 H T H T H 10 Villarreal 10 3 3 4 +1 12 T H B T T 11 Deportivo La Coruna 10 2 5 3 0 11 B H B H B … 17 Getafe 10 2 3 5 -10 9 B H B T B 18 Espanyol 10 2 2 6 -2 8 B B H B B 19 Valencia 10 1 3 6 -10 6 B H H B T …

Tình hình lực lượng Villarreal ✚ I. Akhomach (Muscle Injury) ✚ P. Gueye (Red Card) ✚ N. Saliba (Injury) ✚ I. Akhomach (Muscle Injury) ✚ P. Gueye (Red Card) ✚ N. Saliba (Injury) Espanyol ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ U. Gonzalez (Coach's decision) ✚ A. Gorosabel (Coach's decision) ✚ Jofre (Groin Injury) ✚ C. Riedel (Coach's decision) ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ U. Gonzalez (Coach's decision) ✚ A. Gorosabel (Coach's decision)