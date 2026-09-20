Trực tiếp Villarreal vs Levante: Villarreal ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Villarreal vs Levante: Villarreal ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể20/09/2026 18:37

Villarreal sở hữu lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích đối đầu vượt trội trước Levante, mở ra cơ hội bứt phá khi cả hai đội đang có cùng 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Villarreal0 - 0LevanteHiệp 1 — phút 41'
  • 41'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 37'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 67% - 33% Levante, dứt điểm 10 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 25'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 63% - 37% Levante, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 13'Villarreal ép sân

    Cầm bóng: Villarreal 63% - 37% Levante, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

  • 13'Thẻ vàng

    Phút 13': Aïssa Mandi (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Villarreal tiếp đón Levante.

Cập nhật lúc 00:10 21/09/2026

Đội hình chính thức
Villarreal
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez
Levante
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luís Castro
25
P. Gulácsi
3
A. Freeman
6
Pau Navarro
12
Renato Veiga
23
Sergi Cardona
17
T. Buchanan
24
N. Saliba
18
P. Gueye
10
Alberto Moleiro
22
Ayoze Pérez
11
Ilias Akhomach
13
M. Ryan
22
J. Toljan
4
Dela
2
A. Mandi
23
Manu Sánchez
8
Jon Ander Olasagasti
20
Oriol Rey
18
E. Bardeli
7
Brugui
9
Iván Romero
24
T. Fernández
Dự bị
Villarreal
13 Rubén Gómez2 Logan Costa16 C. Macia9 G. Mikautadze7 Gerard Moreno15 S. Mouriño21 T. Oluwaseyi19 N. Pépé1 Luíz Júnior
Levante
17 Víctor García14 Jorge Cabello27 Paco Cortés1 Pablo Cuñat11 Yanis Musuayi3 IfeanyiIfeanyi Ndukwe29 Nacho Pérez10 P. Ratkov6 Reque
Cập nhật đội hình lúc 23:04 20/09/2026
VillarrealThống kêLevante
67%
Kiểm soát bóng
33%
10
Dứt điểm
1
3
Trúng đích
0
3
Phạt góc
0
6
Phạm lỗi
4
1
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
2

Villarreal chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Levante lúc 23:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estadio de la Cerámica với điểm tựa lớn nhất đến từ tiếng nói lịch sử. Cả hai câu lạc bộ đang bám đuổi sít sao ở nhóm dưới bảng xếp hạng, song quá khứ chạm trán lại nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà, mang đến sự tự tin đáng kể trước giờ bóng lăn.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu áp đảo

Yếu tố then chốt định hình cục diện cuộc so tài này chính là cán cân đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Villarreal thể hiện sự vượt trội rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng, không hòa trận nào và Levante không có được bất kỳ chiến thắng nào.

Sự áp đảo kéo dài qua các lần đụng độ giúp Villarreal nắm giữ ưu thế tâm lý rất lớn. Khi bước vào trận đấu trên sân nhà, ký ức từ những màn so tài áp đảo trước đây luôn là bệ phóng tinh thần quan trọng cho các cầu thủ áo vàng.

Cục diện cân bằng trên bảng xếp hạng

Trái ngược với sự chênh lệch trong lịch sử đối đầu, vị thế hiện tại lại phản ánh sự tương đồng giữa đôi bên. Villarreal hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 5 điểm tích lũy được. Ngay sát phía sau, Levante bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 16 và cũng đang sở hữu 5 điểm.

Điểm số ngang bằng khiến màn chạm trán tại Estadio de la Cerámica mang tính chất phân định thứ bậc trực tiếp. Một kết quả thuận lợi sẽ giúp một trong hai bên tạo ra bước tiến quan trọng để tách khỏi nhóm bám đuổi.

Phong độ thực tế của hai câu lạc bộ

Xét về màn trình diễn thời gian qua, cả hai đội đều trải qua những giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Villarreal chỉ giành được 1 chiến thắng, có 1 trận hòa và phải nhận 3 thất bại. Đáng chú ý, kết quả hòa ở trận đấu gần nhất đã giúp đội bóng chặn đứng chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Ở chiều ngược lại, phong độ của Levante cũng không thực sự vượt trội. Trải qua 5 lần ra sân gần nhất, đội khách giành được 1 trận thắng, hòa 2 trận và nhận 2 thất bại. Trận đấu gần đây nhất của Levante cũng kết thúc với tỷ số hòa, nối dài chuỗi trận phập phù khiến họ chưa thể tạo ra sự bứt phá trên bảng xếp hạng.

Nhận định xu hướng trận đấu

Dù cả Villarreal lẫn Levante đều chưa đạt phong độ tốt nhất trong thời gian qua, yếu tố sân bãi cùng lịch sử đụng độ đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Với việc được thi đấu tại Estadio de la Cerámica và nắm giữ thành tích đối đầu áp đảo hoàn toàn, Villarreal có đủ cơ sở để hướng tới một thế trận chủ động nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số trước đối thủ quen mặt.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Villarreal · 4 thắng0 hòaLevante · 0 thắng
05/08/2026
Villarreal
1 - 0
Levante
VIL
02/05/2026
Villarreal
5 - 1
Levante
VIL
19/02/2026
Levante
0 - 1
Villarreal
VIL
19/08/2023
Villarreal
-
Levante
Hòa
04/08/2022
Villarreal
3 - 1
Levante
VIL
Villarreal
5 trận gần nhất
TBBBB
6
Trận
1-2-3
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
11
Thủng lưới
Levante
5 trận gần nhất
BHTH
5
Trận
1-2-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona7700+2421TTTTT
2Real Madrid6501+1115TTBTT
3Real Betis6501+215TTTBT
14Racing Santander7214-107BBTBT
15Villarreal6123-15TBBBH
16Levante5122-25BHTHB
17Getafe6123-45BHHBT
Tình hình lực lượng
Villarreal
S. Comesana (Injury)
J. Foyth (Achilles Tendon Injury)
S. Comesana (Injury)
J. Foyth (Achilles Tendon Injury)
Levante
K. Etta Eyong (Injury)
A. Primo (Shoulder Injury)
H. Sotelo (Knee Injury)
K. Etta Eyong (Injury)
A. Primo (Shoulder Injury)
H. Sotelo (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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