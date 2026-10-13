TRỰC TIẾP Trực tiếp Villarreal vs Napoli: Villarreal nới rộng cách biệt 3-1 Villarreal đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 21 với 0 điểm. Họ tiếp Napoli, hạng 27, lúc 02h00 ngày 14/10 tại Estadio de la Cerámica.

Villarreal 3 - 1 Napoli Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Villarreal 3 - 1 Napoli.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Villarreal 52% - 48% Napoli, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 1 - 1.

86' BÀN THẮNG! Villarreal (3-1) Phút 86': Tani Oluwaseyi (Villarreal) lập công (kiến tạo: Ayoze Pérez). Tỷ số: 3 - 1.

85' Thẻ vàng Phút 85': Giovanni Di Lorenzo (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (Villarreal): Sergi Cardona Bermúdez vào sân thay Pape Gueye.

83' Thay người Phút 83' (Villarreal): Ayoze Pérez vào sân thay Santi Comesaña.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Villarreal 52% - 48% Napoli, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 0.

72' Thay người Phút 72' (Napoli): Stanislav Lobotka vào sân thay Billy Gilmour.

72' Thay người Phút 72' (Napoli): Lorenzo Lucca vào sân thay Rafael Marin Zamora.

68' Thay người Phút 68' (Villarreal): Juan Foyth vào sân thay Alberto Moleiro.

67' Thẻ vàng Phút 67': Nathan-Dylan Saliba (Villarreal) nhận thẻ vàng (Dissent).

63' Thay người Phút 63' (Villarreal): Tani Oluwaseyi vào sân thay Gerard Moreno.

63' Thay người Phút 63' (Villarreal): Alex Freeman vào sân thay Georges Mikautadze.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Villarreal 52% - 48% Napoli, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 0.

62' Thẻ vàng Phút 62': Kevin De Bruyne (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thay người Phút 61' (Napoli): David Neres vào sân thay Matteo Politano.

60' Thay người Phút 60' (Napoli): Noa Lang vào sân thay Giovane Santana Do Nascimento.

60' Thay người Phút 60' (Napoli): Leonardo Spinazzola vào sân thay Scott McTominay.

55' Thẻ vàng Phút 55': Giovane Santana Do Nascimento (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Villarreal 48% - 52% Napoli, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Villarreal 44% - 56% Napoli, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

33' Thẻ vàng Phút 33': Georges Mikautadze (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

26' BÀN THẮNG! Villarreal (2-1) Phút 26': Álvaro Santiago Mouriño González (Villarreal) lập công (kiến tạo: Gerard Moreno). Tỷ số: 2 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Villarreal 55% - 45% Napoli, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

23' BÀN THẮNG! Villarreal (1-1) Phút 23': Georges Mikautadze (Villarreal) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Villarreal 56% - 44% Napoli, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

8' BÀN THẮNG! Napoli (0-1) Phút 8': Amir Rrahmani (Napoli) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Villarreal tiếp đón Napoli.

Cập nhật lúc 03:49 14/10/2026

Đội hình chính thức Villarreal Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez Napoli Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Allegri 1 Luíz Júnior 15 S. Mouriño 6 Pau Navarro 12 Renato Veiga 20 Carlos Romero 14 Santi Comesaña 24 N. Saliba 18 P. Gueye 10 Alberto Moleiro 7 Gerard Moreno 9 G. Mikautadze 32 Milinković-Savić 13 Amir Rrahmani 16 Rafa Marín 5 B. Badiashile 21 M. Politano 6 B. Gilmour 8 S. McTominay 22 G. Di Lorenzo 23 Giovane 11 K. De Bruyne 19 R. Højlund Dự bị Villarreal 13 Rubén Gómez 3 A. Freeman 8 J. Foyth 27 N. El Jmili 5 A. Diatta 2 Logan Costa 23 Sergi Cardona 11 Ilias Akhomach 16 C. Macia Napoli 37 L. Spinazzola 20 L. Lucca 1 A. Meret 31 S. Beukema 14 N. Contini 7 David Neres 70 N. Lang 68 S. Lobotka Cập nhật đội hình lúc 01:32 14/10/2026

Villarreal Thống kê Napoli 52% Kiểm soát bóng 48% 13 Dứt điểm 7 2 Trúng đích 2 4 Phạt góc 3 6 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 1

Villarreal đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 21 với 0 điểm, và trận tiếp Napoli là cơ hội để đội chủ nhà tạo bước chuyển trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 14/10/2026 tại Estadio de la Cerámica. Napoli đứng hạng 27, cũng có 0 điểm, nên cả hai đều cần một kết quả tích cực.

Villarreal: nhiều biến động trước cơ hội trên sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Villarreal thắng 2 và thua 3. Kết quả mới nhất là một trận thua, trước đó là hai trận thắng liên tiếp rồi hai trận thua ở những vòng cũ hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa giữ được sự ổn định.

Tuy vậy, hai chiến thắng nằm ngay sau trận thua gần nhất cho thấy Villarreal có khả năng bật dậy sau những cú vấp. Với lợi thế sân nhà ở Estadio de la Cerámica, đội chủ nhà có cơ sở để chủ động tìm kiếm kết quả tốt trước Napoli.

Napoli: tìm lại nhịp độ sau chuỗi trận trái chiều

Napoli có phong độ cân bằng hơn một chút về mặt kết quả: thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là một trận hòa và một trận thắng nữa. Hai trận thua nằm ở giai đoạn cũ hơn trong chuỗi này.

Điều đó cho thấy Napoli đang trên đà hồi phục. Một đội bóng vừa thắng ở trận gần nhất thường mang theo sự tự tin khi làm khách, và đây là điểm Villarreal cần lưu ý.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Villarreal thắng 2, hòa 1 và Napoli thắng 2. Số liệu này phản ánh thế cân bằng giữa hai đội, khi chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt. Vì vậy, các chi tiết nhỏ như khả năng giữ sự tập trung hay tận dụng cơ hội có thể quyết định trận đấu.

Vị trí trên bảng xếp hạng và điểm nhấn chiến thuật

Villarreal đứng hạng 21 còn Napoli hạng 27, cả hai cùng có 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng giữa hai đội là 6 bậc, nhưng điểm số bằng nhau cho thấy mỗi bàn thắng, mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn trong cuộc đua phía trên.

Về mặt chiến thuật, Villarreal có thể tận dụng bầu không khí sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp trận đấu ngay từ đầu. Ngược lại, Napoli với phong độ đang đi lên có thể chọn cách chơi chắc chắn, chờ cơ hội để gây áp lực. Đội nào sớm tìm được bàn thắng mở tỷ số sẽ có lợi thế tâm lý đáng kể.

Nhận định

Phong độ gần đây hơi nghiêng về Napoli ở mặt cân bằng kết quả, nhưng Villarreal có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu ngang bằng. Đây là trận đấu có nhiều yếu tố cân bằng, hứa hẹn sự giằng co giữa hai đội đang cùng tìm điểm số đầu tiên để tiến lên trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Villarreal · 2 thắng 1 hòa Napoli · 2 thắng Napoli 2 - 3 Villarreal VIL Napoli 1 - 1 Villarreal Hòa Villarreal 1 - 0 Napoli VIL Villarreal 0 - 2 Napoli NAP Napoli 2 - 0 Villarreal NAP

Villarreal 5 trận gần nhất B T T B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Napoli 5 trận gần nhất T H T B B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 2 Bayern München 1 1 0 0 +5 3 T 3 Barcelona 1 1 0 0 +4 3 T … 8 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 9 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T … 20 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 1 H 21 Villarreal 1 0 0 1 -1 0 B 22 Lille 1 0 0 1 -1 0 B … 24 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0 B 25 Inter 1 0 0 1 -1 0 B 26 Atletico Madrid 1 0 0 1 -1 0 B 27 Napoli 1 0 0 1 -1 0 B 28 Lask Linz 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Villarreal ✚ T. Buchanan (Muscle Injury) ✚ N. Pepe (Eye injury) ✚ T. Buchanan (Muscle Injury) ✚ N. Pepe (Eye injury) Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ F. Anguissa (Groin Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) ✚ L. Marianucci (Off the roster) ✚ M. Olivera (Groin Injury) ✚ A. Vergara (Calf Injury) ✚ Alisson Santos (Muscle Injury)