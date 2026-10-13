Trực tiếp Villarreal vs Napoli: Villarreal nới rộng cách biệt 3-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Villarreal vs Napoli: Villarreal nới rộng cách biệt 3-1

Văn Thể13/10/2026 21:47

Villarreal đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 21 với 0 điểm. Họ tiếp Napoli, hạng 27, lúc 02h00 ngày 14/10 tại Estadio de la Cerámica.

Villarreal3 - 1NapoliHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Villarreal 3 - 1 Napoli.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Villarreal 52% - 48% Napoli, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 1 - 1.

  • 86'BÀN THẮNG! Villarreal (3-1)

    Phút 86': Tani Oluwaseyi (Villarreal) lập công (kiến tạo: Ayoze Pérez). Tỷ số: 3 - 1.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Giovanni Di Lorenzo (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Villarreal): Sergi Cardona Bermúdez vào sân thay Pape Gueye.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Villarreal): Ayoze Pérez vào sân thay Santi Comesaña.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Villarreal 52% - 48% Napoli, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 1 - 0.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Napoli): Stanislav Lobotka vào sân thay Billy Gilmour.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Napoli): Lorenzo Lucca vào sân thay Rafael Marin Zamora.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Villarreal): Juan Foyth vào sân thay Alberto Moleiro.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Nathan-Dylan Saliba (Villarreal) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Villarreal): Tani Oluwaseyi vào sân thay Gerard Moreno.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Villarreal): Alex Freeman vào sân thay Georges Mikautadze.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Villarreal 52% - 48% Napoli, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 62'Thẻ vàng

    Phút 62': Kevin De Bruyne (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Napoli): David Neres vào sân thay Matteo Politano.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Napoli): Noa Lang vào sân thay Giovane Santana Do Nascimento.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Napoli): Leonardo Spinazzola vào sân thay Scott McTominay.

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': Giovane Santana Do Nascimento (Napoli) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Villarreal 48% - 52% Napoli, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Villarreal 44% - 56% Napoli, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Georges Mikautadze (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'BÀN THẮNG! Villarreal (2-1)

    Phút 26': Álvaro Santiago Mouriño González (Villarreal) lập công (kiến tạo: Gerard Moreno). Tỷ số: 2 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Villarreal 55% - 45% Napoli, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 23'BÀN THẮNG! Villarreal (1-1)

    Phút 23': Georges Mikautadze (Villarreal) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Villarreal 56% - 44% Napoli, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 8'BÀN THẮNG! Napoli (0-1)

    Phút 8': Amir Rrahmani (Napoli) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Villarreal tiếp đón Napoli.

Cập nhật lúc 03:49 14/10/2026

Đội hình chính thức
Villarreal
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Iñigo Pérez
Napoli
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Allegri
1
Luíz Júnior
15
S. Mouriño
6
Pau Navarro
12
Renato Veiga
20
Carlos Romero
14
Santi Comesaña
24
N. Saliba
18
P. Gueye
10
Alberto Moleiro
7
Gerard Moreno
9
G. Mikautadze
32
Milinković-Savić
13
Amir Rrahmani
16
Rafa Marín
5
B. Badiashile
21
M. Politano
6
B. Gilmour
8
S. McTominay
22
G. Di Lorenzo
23
Giovane
11
K. De Bruyne
19
R. Højlund
Dự bị
Villarreal
13 Rubén Gómez3 A. Freeman8 J. Foyth27 N. El Jmili5 A. Diatta2 Logan Costa23 Sergi Cardona11 Ilias Akhomach16 C. Macia
Napoli
37 L. Spinazzola20 L. Lucca1 A. Meret31 S. Beukema14 N. Contini7 David Neres70 N. Lang68 S. Lobotka
Cập nhật đội hình lúc 01:32 14/10/2026
VillarrealThống kêNapoli
52%
Kiểm soát bóng
48%
13
Dứt điểm
7
2
Trúng đích
2
4
Phạt góc
3
6
Phạm lỗi
13
2
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
1

Villarreal đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 21 với 0 điểm, và trận tiếp Napoli là cơ hội để đội chủ nhà tạo bước chuyển trên bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 14/10/2026 tại Estadio de la Cerámica. Napoli đứng hạng 27, cũng có 0 điểm, nên cả hai đều cần một kết quả tích cực.

Villarreal: nhiều biến động trước cơ hội trên sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Villarreal thắng 2 và thua 3. Kết quả mới nhất là một trận thua, trước đó là hai trận thắng liên tiếp rồi hai trận thua ở những vòng cũ hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa giữ được sự ổn định.

Tuy vậy, hai chiến thắng nằm ngay sau trận thua gần nhất cho thấy Villarreal có khả năng bật dậy sau những cú vấp. Với lợi thế sân nhà ở Estadio de la Cerámica, đội chủ nhà có cơ sở để chủ động tìm kiếm kết quả tốt trước Napoli.

Napoli: tìm lại nhịp độ sau chuỗi trận trái chiều

Napoli có phong độ cân bằng hơn một chút về mặt kết quả: thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là một trận hòa và một trận thắng nữa. Hai trận thua nằm ở giai đoạn cũ hơn trong chuỗi này.

Điều đó cho thấy Napoli đang trên đà hồi phục. Một đội bóng vừa thắng ở trận gần nhất thường mang theo sự tự tin khi làm khách, và đây là điểm Villarreal cần lưu ý.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Villarreal thắng 2, hòa 1 và Napoli thắng 2. Số liệu này phản ánh thế cân bằng giữa hai đội, khi chưa bên nào tạo được ưu thế rõ rệt. Vì vậy, các chi tiết nhỏ như khả năng giữ sự tập trung hay tận dụng cơ hội có thể quyết định trận đấu.

Vị trí trên bảng xếp hạng và điểm nhấn chiến thuật

Villarreal đứng hạng 21 còn Napoli hạng 27, cả hai cùng có 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng giữa hai đội là 6 bậc, nhưng điểm số bằng nhau cho thấy mỗi bàn thắng, mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn trong cuộc đua phía trên.

Về mặt chiến thuật, Villarreal có thể tận dụng bầu không khí sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp trận đấu ngay từ đầu. Ngược lại, Napoli với phong độ đang đi lên có thể chọn cách chơi chắc chắn, chờ cơ hội để gây áp lực. Đội nào sớm tìm được bàn thắng mở tỷ số sẽ có lợi thế tâm lý đáng kể.

Nhận định

Phong độ gần đây hơi nghiêng về Napoli ở mặt cân bằng kết quả, nhưng Villarreal có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu ngang bằng. Đây là trận đấu có nhiều yếu tố cân bằng, hứa hẹn sự giằng co giữa hai đội đang cùng tìm điểm số đầu tiên để tiến lên trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Villarreal · 2 thắng1 hòaNapoli · 2 thắng
18/12/2022
Napoli
2 - 3
Villarreal
VIL
26/02/2016
Chung kết
Napoli
1 - 1
Villarreal
Hòa
19/02/2016
Chung kết
Villarreal
1 - 0
Napoli
VIL
08/12/2011
Villarreal
0 - 2
Napoli
NAP
28/09/2011
Napoli
2 - 0
Villarreal
NAP
Villarreal
5 trận gần nhất
BTTBB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
3
Thủng lưới
Napoli
5 trận gần nhất
THTBB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain1100+53T
2Bayern München1100+53T
3Barcelona1100+43T
8Manchester City1100+23T
9Aston Villa1100+13T
20Fenerbahçe101001H
21Villarreal1001-10B
22Lille1001-10B
24Club Brugge KV1001-10B
25Inter1001-10B
26Atletico Madrid1001-10B
27Napoli1001-10B
28Lask Linz1001-10B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Villarreal
T. Buchanan (Muscle Injury)
N. Pepe (Eye injury)
T. Buchanan (Muscle Injury)
N. Pepe (Eye injury)
Napoli
Alisson Santos (Muscle Injury)
F. Anguissa (Groin Injury)
A. Buongiorno (Knee Injury)
C. Favasuli (Thigh Injury)
L. Marianucci (Off the roster)
M. Olivera (Groin Injury)
A. Vergara (Calf Injury)
Alisson Santos (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Villarreal vs Napoli: Villarreal nới rộng cách biệt 3-1
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