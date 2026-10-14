TRỰC TIẾP Trực tiếp Vissel Kobe vs Jeonbuk Motors: Đội hình xuất phát Vissel Kobe đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 3 điểm, chỉ hơn Jeonbuk Motors một bậc dù hai đội bằng điểm nhau. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 14/10/2026 trên sân Noevir Stadium Kobe.

Vissel Kobe vs Jeonbuk Motors SẮP BẮT ĐẦU • 17:00 17:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Vissel Kobe và Jeonbuk Motors đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 17:00.

Cập nhật lúc 16:32 14/10/2026

Đội hình chính thức Vissel Kobe Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Skibbe Jeonbuk Motors Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Chung Jung-Yong 71 S. Gonda 24 G. Sakai 4 T. Yamakawa 16 Caetano 15 Diego 7 Y. Ideguchi 25 Y. Kuwasaki 94 Erik 11 Y. Muto 10 Y. Osako 41 K. Nagato 31 Song Bum-Keun 77 Kim Tae-Hyun 5 Park Ji-Soo 2 Kim Young-Bin 66 Choi Woo-Jin 6 Maeng Seong-Ung 97 Kim Jin-Gyu 11 Kim Seung-Sub 13 Kang Sang-Yoon 95 Italo 99 Bruno Mota Dự bị Vissel Kobe 5 Y. Goke 21 S. Arai 44 M. Hidaka 2 N. Iino 31 T. Iwanami 26 Jean Patrick 62 H. Kawabata 29 R. Komatsu 1 D. Maekawa Jeonbuk Motors 3 Yeon Je-Un 9 Tiago Orobó 39 Seo Jeong-Hyeok 28 Lee Yeong-Jae 10 Lee Seung-Woo 1 Lee Ju-Hyun 7 Lee Dong-Jun 27 Hwang Seung-Jun 16 João Gamboa Cập nhật đội hình lúc 16:32 14/10/2026

Vissel Kobe đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 3 điểm. Jeonbuk Motors xếp ngay sau ở hạng 8, cũng có 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội gần như không có, nên cuộc gặp lúc 17h00 ngày 14/10/2026 tại Noevir Stadium Kobe mang ý nghĩa lớn với cả chủ nhà lẫn đội khách.

Vissel Kobe giữ vị trí cao hơn một bậc

Trên bảng xếp hạng, Vissel Kobe đứng thứ 7, còn Jeonbuk Motors đứng thứ 8. Hai đội cùng có 3 điểm, vì vậy mỗi trận đấu đều có thể làm thay đổi thứ tự của nhóm đang cạnh tranh. Trận này là phép thử trực tiếp giữa hai đội ở sát nhau trên bảng.

Phong độ: Vissel Kobe nhỉnh hơn

Phong độ là điểm khác biệt rõ nhất. Trong 5 trận gần nhất, Vissel Kobe thắng 4 trận và thua 1 trận. Họ có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước khi thua ở trận mới nhất, nên chủ nhà vẫn mang về hiệu suất đáng kể trong giai đoạn này.

Ngược lại, Jeonbuk Motors chưa tìm được sự ổn định. Đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận mới nhất kết thúc với thất bại. Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy Jeonbuk Motors chưa duy trì được mạch kết quả tích cực.

Một lần gặp gần nhất nghiêng về Jeonbuk Motors

Ở lần đối đầu gần nhất, Jeonbuk Motors là bên giành chiến thắng, còn Vissel Kobe chưa có trận thắng hay hòa nào trong số lần gặp được ghi nhận. Đó mới là một lần chạm trán, chưa đủ để đưa ra kết luận về xu hướng dài hạn. Tuy vậy, kết quả này có thể mang lại thêm động lực cho đội khách khi tái đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Vissel Kobe có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn trên bảng và phong độ tốt hơn. Để bám sát nhóm trên, họ cần sớm quên trận thua gần nhất và giữ nhịp độ của chuỗi 4 trận thắng trước đó.

Jeonbuk Motors cần cải thiện tính ổn định sau chuỗi kết quả thắng, hòa, thua đan xen. Một kết quả tích cực trước đối thủ đang xếp trên mình một bậc sẽ giúp họ kéo gần khoảng cách hoặc vượt lên trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Vissel Kobe được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, hai đội đang bằng điểm nhau và Jeonbuk Motors từng thắng ở lần gặp gần nhất, nên trận đấu hứa hẹn sẽ cân bằng và giằng co. Đội nào giữ được sự tập trung và hiệu quả ở các tình huống quyết định nhiều khả năng sẽ có lợi thế.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Vissel Kobe · 0 thắng 0 hòa Jeonbuk Motors · 1 thắng Vissel Kobe 1 - 3 Jeonbuk Motors JM

Vissel Kobe 5 trận gần nhất B T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Jeonbuk Motors 5 trận gần nhất B H T B H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T 3 Beijing Guoan 2 2 0 0 +3 6 T T … 6 Daejeon Citizen 2 1 1 0 +1 4 H T 7 Vissel Kobe 1 1 0 0 +1 3 T 8 Jeonbuk Motors 1 1 0 0 +1 3 T 9 Kyoto Sanga 2 1 0 1 0 3 T B …