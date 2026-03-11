TRỰC TIẾP Trực tiếp Vissel Kobe vs Ratchaburi: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Vissel Kobe còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 9 điểm. Họ tiếp Ratchaburi, đội đứng hạng 13, tại Noevir Stadium Kobe lúc 17h00 ngày 03/11/2026.

Vissel Kobe 0 - 0 Ratchaburi Hiệp 1 — phút 23' 23' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Vissel Kobe 57% - 43% Ratchaburi, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

10' Thẻ vàng Phút 10': Sanchai Nontasila (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).

6' Thẻ vàng Phút 6': Phongsakon Sangkasopha (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Vissel Kobe tiếp đón Ratchaburi.

Cập nhật lúc 17:23 03/11/2026

Đội hình chính thức Vissel Kobe Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Skibbe Ratchaburi Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV W. Srimaka 21 S. Arai 2 N. Iino 31 T. Iwanami 16 Caetano 41 K. Nagato 20 K. Watanabe 25 Y. Kuwasaki 5 Y. Goke 28 K. Hamasaki 29 R. Komatsu 26 Jean Patrick 99 Phatomakkakul 44 Pablo Insua 15 A. Promrak 5 D. Ting 17 Sidcley 28 Limwanasathian 48 S. Allardice 20 Sanchai Nontasila 6 Tana 21 E. Panya 22 Sangkasopha Dự bị Vissel Kobe 15 Diego 4 T. Yamakawa 3 Matheus Thuler 94 Erik 71 S. Gonda 44 M. Hidaka 7 Y. Ideguchi 62 H. Kawabata 1 D. Maekawa Ratchaburi 31 van Wermeskerken 8 Suengchitthawon 92 Njiva Rakotoharimalala 88 C. Poomkaew 42 S. Panthong 27 J. Curran 9 Bruno Mendes 3 Tarek Aggoun 97 U. Wongmeema Cập nhật đội hình lúc 16:32 03/11/2026

Vissel Kobe Thống kê Ratchaburi 57% Kiểm soát bóng 43% 3 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 3 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Vissel Kobe bước vào trận gặp Ratchaburi với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tay. Đội chủ nhà đang đứng hạng 2 với 9 điểm, trong khi đối thủ nằm ở hạng 13 và mới có 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 03/11/2026 trên sân Noevir Stadium Kobe.

Vissel Kobe nhắm tới việc bám sát ngôi đầu

Hạng 2 với 9 điểm là vị trí giúp Vissel Kobe còn nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Lợi thế sân nhà càng làm trận đấu này trở thành dịp để đội bóng xứ Kobe củng cố vị thế trong nhóm đầu bảng.

Chênh lệch giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá rõ: 11 bậc và 8 điểm. Khoảng cách này đặt Vissel Kobe vào vai đội được kỳ vọng nhiều hơn, nhưng cũng buộc họ phải giữ sự tập trung để không bỏ lỡ cơ hội.

Phong độ gần đây: hai đội cùng thắng 3 trong 5 trận

Vissel Kobe thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ đang có hai chiến thắng liên tiếp, đồng nghĩa với việc đội bóng vào trận với tinh thần khá tích cực. Trước chuỗi này, họ từng hòa một trận và thua một trận, rồi thắng ở trận cũ nhất trong chuỗi.

Ratchaburi cũng có thành tích 3 thắng, 1 hòa, 1 thua trong 5 trận gần nhất. Đội khách thắng trận gần đây nhất, sau đó hòa một trận và thua một trận, rồi thắng hai trận trước đó. Con số này cho thấy Ratchaburi không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ dù vị trí trên bảng xếp hạng còn khiêm tốn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế đội đứng cao hơn và được chơi trên sân nhà, Vissel Kobe nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Việc mở thế trận sớm sẽ giúp họ tạo áp lực lên đối thủ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Ngược lại, Ratchaburi có thể chọn cách chơi thận trọng, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và tìm cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái. Đội khách vừa thắng trận gần nhất nên sẽ không thiếu động lực để cố gắng cải thiện kết quả ở trận này.

Hai đội có thành tích 5 trận gần nhất giống nhau, vì vậy yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng giữ sự tập trung và tận dụng cơ hội. Vissel Kobe cần tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co, bởi một sơ suất nhỏ cũng có thể làm chậm bước tiến trong cuộc bám đuổi ngôi đầu.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Vissel Kobe được đánh giá nhỉnh hơn. Hai chiến thắng gần nhất giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin, và đây là thời điểm phù hợp để họ tiếp tục áp sát ngôi đầu.

Tuy nhiên, Ratchaburi cũng có thành tích gần đây đáng nể với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được sự kỷ luật, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà trong trận đấu tại Noevir Stadium Kobe.

Vissel Kobe 5 trận gần nhất T T H B T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 1 Thủng lưới Ratchaburi 5 trận gần nhất T H B T T 3 Trận 0-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 3 3 0 0 +10 9 T T T 2 Vissel Kobe 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Gamba Osaka 3 2 1 0 +5 7 H T T T … 12 Buriram United 3 0 2 1 -1 2 H B H 13 Ratchaburi 3 0 1 2 -3 1 H B B 14 Pohang Steelers 3 0 0 3 -7 0 B B B …